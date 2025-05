Effiziente Lageroptimierung durch HänelSoft (R) -N und Lagerlift

Die fortschrittlichen Lagerlösungen von Hänel ermöglichen bei Brink Climate Systems BV, einem führenden Hersteller von Lüftungsanlagen, eine effiziente Optimierung der Logistikabläufe. Der Hänel Rotomat (R) Lagerlift in Verbindung mit der HänelSoft (R) -N Lagerverwaltungssoftware vereinfacht die Zusammenstellung von Service-Sets für Wartungsarbeiten und optimiert die Kommissionierprozesse. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität in den Lagerabläufen.



Effiziente Kommissionierprozesse durch HänelSoft (R) -N Lagerverwaltungssoftware

Die HänelSoft (R) -N Lagerverwaltungssoftware ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Optimierung der Kommissionierprozesse. Durch die nahtlose Integration von Daten aus dem Kunden ERP-System, der Steuerung des Hänel Rotomat (R) Lagerlifts und der Verwaltung der Smart Devices für das Drop-to-Light-System wird eine effiziente Zusammenführung aller relevanten Informationen ermöglicht. Dadurch werden die Kommissionierprozesse deutlich vereinfacht und beschleunigt, was zu einer gesteigerten Produktivität und einer effizienteren Lagerverwaltung führt.

Platzersparnis und ergonomische Lagerorganisation mit dem Hänel Rotomat (R) Lagerlift

Der Hänel Rotomat (R) Lagerlift ist eine innovative Lösung zur optimierten Lagerung von Ersatzteilen und Leiterplatten. Durch seine platzsparende Bauweise und eine Höhe von über sieben Metern ermöglicht er eine effiziente Organisation des Lagers und verkürzt die Suchzeiten erheblich. Dank des übersichtlichen Designs können die benötigten Teile schnell und einfach gefunden werden, was die Effizienz der Logistikabläufe deutlich steigert.

Effiziente Auftragsabwicklung: Echtzeit-Anbindung an ERP-System steigert Produktivität

Durch die nahtlose Integration von HänelSoft (R) -N mit dem ERP-System Mapics können Aufträge in Echtzeit über eine Middleware an die Software gesendet werden. Diese wandelt die Aufträge in effiziente Sammelaufträge um und reduziert dadurch die Bearbeitungszeit erheblich. Die Aufträge werden in Sechser-Sets zusammengefasst und können mit nur einer Umlaufbewegung abgearbeitet werden, was zu einer deutlichen Steigerung der Anzahl von Picks pro Stunde führt.

Effiziente Kommissionierung durch visuelle Hinweise und Drop-to-Light-System

Das Smart Picking System des Hänel Rotomat (R) Lagerlifts bei Brink Climate ermöglicht eine äußerst präzise und effiziente Kommissionierung. Durch das Drop-to-Light-System erhalten die Lagerarbeiter visuelle Hinweise auf die richtigen Ablageplätze, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Vorgangs erheblich verbessert. Der Lagerlift zeigt den Mitarbeitern am Display der Liftsteuerung die Artikel und die zu entnehmende Menge an, wodurch eine schnelle und effiziente Kommissionierung gewährleistet wird.

Effiziente Kommissionierung dank vernetzter Web-Devices und HänelSoft (R) -N

Die mit HänelSoft (R) -N vernetzten Standard-Web-Devices bieten Mitarbeitern bei der Kommissionierung eine visuelle Unterstützung. Sie zeigen übersichtlich Menge und Ablageplatz an jedem Behälter an. Der Mitarbeiter bestätigt jede Ablage auf dem Display und die Position wird sofort in HänelSoft (R) -N verbucht. Durch die Kombination von Web-Geräten, HänelSoft (R) -N und dem Rotomat (R) Lagerlift wird der Kommissionierprozess effizient und zeitsparend gestaltet.

Reibungslose Implementierung der Hänel Intralogistiklösung bei Brink Climate

Die Integration der Hänel Intralogistiklösung bei Brink Climate Systems BV verlief problemlos. Durch die umfassende Unterstützung von Schnittstellen durch HänelSoft (R) -N und die Möglichkeit, die Anbindung vorab mit der Hänel Demo-Liftsteuerung zu simulieren, konnte die Implementierungszeit erheblich verkürzt werden. Das System zeichnet sich außerdem durch seine Flexibilität und kostengünstige Erweiterbarkeit aus. Brink Climate kann somit von einer effizienten Lösung zur Optimierung der Lagerprozesse profitieren.

Effiziente Lageroptimierung dank Hänel Smart Picking System bei Brink Climate

Die Wahl des Hänel Smart Picking Systems war für Brink Climate eine naheliegende Entscheidung. Die erfolgreiche Nutzung anderer Hänel Systeme, die problemlose Integration der HänelSoft (R) -N Software und positive Erfahrungen mit bestehenden Hänel Liftlösungen ermöglichten einen reibungslosen Wechsel der Technologie. Durch die Kombination eines intelligenten Lagerlifts, einer Lagerverwaltungssoftware und vernetzter Web-Geräte bietet das System eine effiziente Lösung zur Optimierung der Lagerprozesse.