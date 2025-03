Effiziente Ersatzteilversorgung durch HänelSoft(R)-N und Lean-Lifte(R)

Die Firma Coppenrath & Wiese, bekannt für ihre hochwertigen Tiefkühlbackwaren, setzt auf innovative Technologien von Hänel, um eine zuverlässige Ersatzteilversorgung sicherzustellen. Mit der Verwaltungssoftware HänelSoft(R)-N und den Hänel Lean-Liften(R) wird eine effiziente Intralogistik realisiert. Das System ermöglicht eine optimale Organisation und Bereitstellung der Ersatzteile, sodass sie jederzeit verfügbar sind. Dadurch wird eine reibungslose Produktion gewährleistet und Ausfallzeiten minimiert.



Effiziente Ersatzteilversorgung dank zentraler Bereitstellung in Vertikalliften

Durch die zentrale Bereitstellung der Ersatzteile in den Hänel Vertikalliften wird eine platzsparende und effiziente Lösung gewährleistet. Die nahtlose Kommunikation zwischen HänelSoft(R)-N und dem ERP-System Comarch Suite ermöglicht einen reibungslosen Ablauf der Lagerprozesse. Dadurch sind die benötigten Teile stets verfügbar, selbst bei hoher Auslastung oder während der Nachtschicht. Diese optimierte Organisation sorgt für eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Effiziente Synchronisation von Einlageraufträgen und Bestandsdaten in ERP-System

Durch die direkte Übermittlung von Einlageraufträgen aus dem ERP-System an HänelSoft(R)-N und die Buchung des Wareneingangs ausschließlich im ERP-System wird eine perfekte Synchronisation erreicht. HänelSoft(R)-N enthält alle Mindestbestände und Bestellmengen, um eine präzise Bestandsüberwachung zu gewährleisten. Artikelentnahmen erfolgen entweder durch Aufträge oder durch die direkte Eingabe der Artikelnummer in HänelSoft(R)-N. Die Kostenstellen und Projektnummern werden automatisch ins ERP-System zurückgespielt, sodass beide Systeme stets synchronisierte Bestandsdaten enthalten. Dank dieser nahtlosen Integration können Lagerprozesse effizient und reibungslos ablaufen.

Effiziente Lagerverwaltung mit Hänel Lean-Liften(R) und HänelSoft(R)-N

Die Hänel Lean-Lifte(R) sind eine ideale Lösung für die Lagerung von tausenden Ersatzteilen wie Werkzeugen, Maschinenteilen, elektronischen Bauteilen und Betriebsmitteln. Mit HänelSoft(R)-N haben die Mitarbeiter eine intuitive Benutzeroberfläche, die ihnen alle relevanten Lagerinformationen übersichtlich darstellt. Durch das visuelle System Hänel Pick-o-Light(R) Vario wird die Entnahme der Teile fehlerfrei ermöglicht, da der Lagerplatz auf dem Multifunktions-Container eindeutig markiert wird. Alle Entnahmen werden direkt in HänelSoft(R)-N bestätigt und automatisch im ERP-System verbucht.

Sichere und ergonomische Handhabung schwerer Lagergüter mit Hänel Lean-Lift(R)

Die Hänel Lean-Lift(R) Lösung bietet eine sichere und ergonomische Lösung für den Umgang mit schwerem Lagergut wie großen Motoren. Durch die externe Kranbahn sind sieben der Lifte im Ersatzteillager erreichtbar. Der Zugriff auf die schweren Lagergüter erfolgt über den ausziehbaren Multifunktions-Container, wodurch körperliche Belastungen minimiert werden. Diese Lösung erleichtert und beschleunigt den Zugriff auf unterschiedlichste Ersatzteile und sorgt somit für eine effiziente Lagerhaltung.

Effiziente Lagerverwaltung: HänelSoft(R)-N für Liftsysteme und konventionelle Regale

In Coppenrath & Wiese werden nicht nur die Hänel Liftsysteme, sondern auch das HänelSoft(R)-N zur Verwaltung konventioneller Regale eingesetzt. Durch die Verwendung von Tablets und Handscannern, die eine mobile Anwendung von HänelSoft(R)-N ermöglichen, können Artikel direkt am Regal entnommen und in Echtzeit in der Lagerverwaltungssoftware erfasst werden. Dadurch wird ein reibungsloser Workflow gewährleistet, unabhängig davon, ob die Teile in den Hänel Lean-Liften(R) oder in den konventionellen Regalen lagern. Insgesamt werden über 12.000 Artikel mit allen relevanten Informationen zentral in HänelSoft(R)-N verwaltet.

Zukunftssichere Ersatzteilversorgung: Hänel bietet innovative Lösungen

Die Kombination aus den Hänel Lean-Liften(R), der Verwaltungssoftware HänelSoft(R)-N und dem Einsatz mobiler Scanner und Tablets ermöglicht Coppenrath & Wiese eine sichere und effiziente Ersatzteilversorgung. Dank HänelSoft(R)-N können Artikel sowohl in den Hänel Vertikalliften als auch in konventionellen Regallagern verwaltet werden. Die Echtzeitzugriffsfunktion ermöglicht es den Mitarbeitern, auf allen Geräten von Desktops bis hin zu mobilen Scannern auf die Lagerbestände zuzugreifen. Durch den geplanten Umstieg auf SAP und die Kompatibilität von HänelSoft(R)-N wird eine nahtlose digitale Integration der Lagerprozesse sichergestellt.

Effiziente Logistiklösungen für Ersatzteilversorgung – Hänel unterstützt Unternehmen erfolgreich

Durch den Einsatz moderner Technologien und flexibler Lösungen unterstützt Hänel Unternehmen wie Coppenrath & Wiese dabei, ihre Logistik zu optimieren und langfristigen Erfolg zu sichern. Die Kombination aus innovativen Technologien und digitaler Kompetenz ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Ersatzteilversorgung. Christian Kollars, Projektleiter Ersatzteilemanagement, hebt hervor, dass die Lösungen von Hänel anpassbar und flexibel sind und eine intuitive Bedienung bieten. Die Hänel Vertikallifte und die Verwaltungssoftware HänelSoft(R)-N gewährleisten eine zuverlässige Lagerung und Verfügbarkeit der Ersatzteile bei Coppenrath & Wiese.