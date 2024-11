KI und Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen für Unternehmen

Auf der Veranstaltung „Feuer im Schloss“ der HAGER Executive Consulting referierte Karl-Heinz Land, Experte für digitale Transformation und Künstliche Intelligenz, über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit. CEO Martin Krill hob die Bedeutung der fortschreitenden KI hervor und stellte die HAGER KI als technologischen Meilenstein für den Executive Search-Prozess dar.



Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Unternehmen verstehen

In seiner Keynote verknüpfte Karl-Heinz Land KI-Innovationen mit den Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen. Er betonte die Bedeutung, ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Digitalisierung zu entwickeln. Moderne KI hat das Potenzial, soziale, ökonomische, politische und ökologische Bedingungen grundlegend zu verändern. Land brachte neue Impulse und Statements zur Diskussion des Fachkräftemangels ein und hob das enorme Potenzial von intelligenter KI hervor. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Probleme wie Hunger, Armut, Klimawandel und Ressourcenabbau gelöst werden. Intelligente KI verbraucht weniger Energie und reduziert den Rohstoffverbrauch.

Karl-Heinz Land: Fachkräftemangel existiert nicht – Lösungspotenzial nutzen!

Karl-Heinz Land stellt die gängige Annahme in Frage, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Seiner Meinung nach liegt das eigentliche Problem darin, dass das vorhandene Fachkräftepotenzial nicht optimal genutzt wird. Durch den Einsatz von kollaborativer Intelligenz können Mitarbeiter bei Routinearbeiten entlastet werden, was ihnen mehr Zeit für Kundenanliegen gibt. Eine generative KI-Strategie kann die Produktivität eines Unternehmens um beeindruckende 95 Prozent steigern.

KI als Retter: Zukunft provozieren und gestalten

Karl-Heinz Land betont in seiner Keynote, dass Künstliche Intelligenz (KI) als „Retter der Nachhaltigkeit“ gesehen werden kann. Er sieht in der KI einen Motor, der die Zukunft nicht nur gestaltet, sondern auch provoziert. Die Diskussionsrunde im Anschluss an die Keynote zeigt, dass das Thema KI in Unternehmen große Aufmerksamkeit findet. Die Veranstaltung der HAGER Executive Consulting bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Perspektiven einzubringen und das Zukunftsthema KI aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

Die Keynote von Karl-Heinz Land verdeutlichte eindrucksvoll, wie die Digitalisierung Unternehmen zugutekommen kann, indem sie die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz hervorhebt. Die HAGER KI ermöglicht eine schnellere, effizientere und qualitativ hochwertigere Personalsuche, was den Executive Search-Prozess unterstützt. Die Digitalisierung eröffnet die Möglichkeit, Herausforderungen wie den Fachkräftemangel anzugehen und eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Es liegt nun an den Unternehmen, die Potenziale der KI zu erkennen und aktiv in ihre Strategien einzubinden.