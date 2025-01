Autonome Reinigungstechnik revolutioniert die Logistikbranche auf der LogiMAT 2025

Hako zeigt auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart, wie die Nutzung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz in der Logistikbranche zu einer Verbesserung der Sauberkeit und Hygiene in Lagerhallen, Verteilzentren und anderen Logistikbereichen führen kann. Dabei setzt das Unternehmen auf intelligente Technologien und nachhaltige Konzepte, um die Prozesse effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.



Effiziente und transparente Reinigungseinsätze durch Digitalisierung und Robotik

Die autonome Scheuersaugmaschine Scrubmaster B75 i von Hako ist eine innovative Lösung, um Reinigungseinsätze in Logistikzentren effizienter zu gestalten. Dank digitaler Technologien und präziser Routennavigation reinigt sie lange Gänge und große Flächen schnell und zuverlässig. Gleichzeitig werden Kosten und Ressourcen durch den reduzierten Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie eingespart. Die Reinigungsqualität leidet dabei nicht, sondern bleibt auf hohem Niveau.

Die Dockingstation von Hako ist eine innovative Entwicklung, die speziell für den Scrubmaster B75 i konzipiert wurde. Sie automatisiert die begleitenden Prozesse der Reinigung und entlastet das Personal. Die Scheuersaugmaschine kann eigenständig zur Dockingstation fahren und sich automatisch daran anschließen. Dadurch werden die Prozesse der Schmutzwassertankentleerung, Frischwassertankbefüllung und Akkuladung direkt gestartet. Das Nachrüsten der Dockingstation ist auch bei bereits im Einsatz befindlichen Maschinen problemlos möglich.

Effektive Reinigung für sichere und saubere Arbeitsumgebungen

Die Ride-on-Kehrsaugmaschine Sweepmaster 1200 RH von Hako bietet eine effiziente Lösung für das schnelle und wirtschaftliche Kehrsaugen von Innen- und befestigten Außenanlagen in der Logistik. Sie verhindert Verschmutzungen, die zu Ausrutsch- und Stolperunfällen führen könnten, und trägt somit zur Arbeitssicherheit bei. Mit verschiedenen Antriebsarten und leistungsfähigen Filtersystemen ermöglicht der Sweepmaster 1200 RH lange Reinigungseinsätze ohne Unterbrechungen. Zusätzlich reduziert die optionale Dust Stop Funktion die Staub- und Feinstaubentwicklung um bis zu 90%, was die Luftqualität verbessert und Maschinen sowie Lagerwaren vor zusätzlicher Verschmutzung schützt.

Die Stab-Scheuersaugmaschine Scrubmaster B5 von Hako ist die ideale Lösung für die Reinigung kleinerer, komplexerer Flächen wie Sanitär- oder Aufenthaltsräume. Dank ihres einzigartigen Hako-Delta-Cleaning-Systems, einem flachen Reinigungskopf und ihrer extremen Beweglichkeit kann sie mühelos bis in jede Ecke reinigen, sogar unter Überbauten und wandnah.

Hako-Fleet-Management: Effizienz und Nachhaltigkeit in der Reinigungstechnik

Das Hako-Fleet-Management, präsentiert auf der LogiMAT 2025, ist eine zukunftsfähige Lösung zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit in der Reinigungstechnik. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten und detaillierten Berichten ermöglicht dieses digitale Tool eine optimale Planung von Reinigungseinsätzen, Routenoptimierung und verbesserte Wartung und Serviceleistungen. Zudem trägt das Hako-Fleet-Management zur Reduzierung des Verbrauchs und der CO2-Emissionen bei. Dabei kann es flexibel und skalierbar an die Flottengröße und die Anforderungen der Unternehmen angepasst werden.

Hako präsentiert intelligente Technologien für saubere Logistikbereiche

Die intelligenten Technologien von Hako verbessern die Sauberkeit und Hygiene in der Logistikbranche durch autonome Reinigungslösungen, innovative Dockingstationen, effiziente Kehrsaugmaschinen und das Hako-Fleet-Management. Diese Lösungen bieten zahlreiche Vorteile für Logistikunternehmen, wie eine effizientere und sicherere Reinigung, eine optimierte Ressourcennutzung und eine Reduzierung von CO2-Emissionen. Besucher der LogiMAT 2025 in Stuttgart haben die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit dieser Technologien live zu erleben und sich von ihrer Wirksamkeit zu überzeugen.