Google eröffnet erstes Cloud-Rechenzentrum in Hanau

Google hat nach 22 Jahren seit der Eröffnung seines ersten Büros in Deutschland einen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen konnte nun das erste eigene Cloud-Rechenzentrum in Hanau eröffnen. Dieser historische Moment wurde mit der Anwesenheit des Bundesministers für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, gefeiert. Die Investition in die Infrastruktur wird Deutschland als attraktiven Standort für Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste stärken.



Google investiert eine Milliarde Euro in digitale Infrastruktur und Energie in Deutschland

Google hat in Hanau ein neues Rechenzentrum errichtet, das Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms zur Förderung der digitalen Infrastruktur und sauberen Energie in Deutschland ist. Im Rahmen dieses Programms hat Google neben Hanau auch eine neue Cloud-Region in Berlin-Brandenburg eröffnet und eine langfristige Kooperation mit ENGIE zur Nutzung grüner Energie vereinbart. Laut einer kürzlich in Hanau durchgeführten Studie hat Google durch seine Investitionen seit 2017 bereits über 5.200 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen.

Neues Cloud-Rechenzentrum in Hanau setzt auf Energieeffizienz und Umweltschutz

Das neue Cloud-Rechenzentrum in Hanau nutzt modernste Technologien, um die Energieeffizienz zu optimieren und den Umweltschutz zu fördern. Durch einen langfristigen Vertrag mit dem Stromversorger ENGIE wird garantiert, dass 80 Prozent oder mehr CO2-freie Energie für die Google-Infrastruktur in Deutschland bereitgestellt wird. Google hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, seine gesamte Infrastruktur bis 2030 zu 100 Prozent mit CO2-freier Energie zu betreiben. Das Rechenzentrum in Hanau setzt auf luftbasierte Kühlung und hocheffiziente Kältemaschinen, um den Wasserverbrauch zu minimieren und die Stromnutzung effizient zu gestalten.

Google stärkt die Gemeinschaft in Hanau durch soziales Engagement

Google hat bereits am Morgen einen Themenpark auf dem Marktplatz eröffnet, der es den Bürgern von Hanau ermöglicht, sich aus erster Hand über das neue Rechenzentrum zu informieren. Diese direkte Kommunikation trägt dazu bei, dass die Menschen ein positives Bild von Google als „neuen Nachbarn“ haben.

Google stärkt Servicequalität mit neuem Rechenzentrum in Hanau

Das neue Cloud-Rechenzentrum in Hanau ermöglicht es Google, seinen deutschen Kunden eine noch höhere Servicequalität anzubieten. Durch die Google Cloud werden Datensicherheit, Datensouveränität und hohe Geschwindigkeit gewährleistet. Zudem ermöglicht die Nutzung künstlicher Intelligenz innovative Produkte. Ein weiterer Vorteil ist der Fokus auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was gerade in Zeiten steigender Nachfrage nach intelligenten Diensten immer wichtiger wird. Die Eröffnung des Rechenzentrums ist ein deutliches Signal für die gestiegene Nachfrage nach Cloud-Angeboten in Deutschland.

Das neue Cloud-Rechenzentrum in Hanau ist ein bedeutender Schritt für Deutschland als Standort für Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste. Es bietet zahlreiche Vorteile wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie ein starkes Engagement für die Gemeinschaft. Darüber hinaus können deutsche Kunden von herausragender Servicequalität und innovativen Lösungen profitieren.