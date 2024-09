Harro Höfliger erhält Silbermedaille für nachhaltiges Engagement

Harro Höfliger, ein führender Anbieter von Prozess- und Verpackungslösungen, hat von der globalen unabhängigen Rating-Plattform EcoVadis eine Silbermedaille für sein Engagement in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung erhalten. Mit einer Bewertung von 68 von 100 Punkten belegt das Unternehmen den 89. Prozentrang und zählt somit zu den besten 15 Prozent nachhaltiger Unternehmen.



Harro Höfliger erhält Silbermedaille von EcoVadis für Nachhaltigkeitsbemühungen

Harro Höfliger hat sich aktiv dazu verpflichtet, nachhaltige Geschäftspraktiken zu implementieren, um dem wachsenden Thema der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Die Anerkennung von EcoVadis in Form einer Silbermedaille bestätigt die bisherigen Bemühungen des Unternehmens und zeigt, dass es auf dem richtigen Weg ist, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Auszeichnung ergänzt auch die bereits erhaltenen Zertifikate für Qualitäts- und Umweltmanagement, was die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie von Harro Höfliger unterstreicht.

Die Auszeichnung von EcoVadis bestätigt nicht nur die bisherigen Leistungen von Harro Höfliger, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in Bereiche, in denen noch Verbesserungen möglich sind. Sie dient als Ansporn und treibt das Unternehmen dazu an, seine Nachhaltigkeits-Agenda in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben. Harro Höfliger hat bereits Maßnahmen ergriffen, um nachhaltiger zu handeln, aber die Silbermedaille zeigt, dass noch Raum für weitere Verbesserungen besteht.

Die Bewertung von 68 von 100 Punkten und der 89. Prozentrang zeigen deutlich das Engagement von Harro Höfliger für Nachhaltigkeit. Die Silbermedaille von EcoVadis bestätigt die bisherigen Bemühungen und motiviert das Unternehmen, noch nachhaltiger zu handeln. Harro Höfliger ist stolz darauf, zu den besten 15 Prozent nachhaltiger Unternehmen zu gehören und wird weiterhin daran arbeiten, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und zur Schaffung einer umweltfreundlicheren Welt beizutragen.