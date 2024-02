Hedgefonds Qube setzt eine Milliarde Euro auf fallende deutsche Aktien

Der Hedgefonds Qube Research & Technologies hat sich dazu entschieden, seine Investitionen auf fallende Kurse deutscher Aktien auszuweiten. Besonders betroffen sind deutsche Blue Chips wie Volkswagen und Rheinmetall, gegen die der Fonds vermehrt Wetten platziert hat. Zusätzlich hat Qube eine bedeutende Short-Position in Höhe von 121 Millionen Euro auf die Deutsche Bank bekanntgegeben, was sie zur größten Short-Position in deutschen Aktien macht. Diese Entscheidungen basieren auf Bloomberg-Daten und zeigen das Vertrauen des Fonds in einen negativen Kursverlauf.



Hedgefonds setzt auf fallende Kurse deutscher Blue Chips

Die deutsche Wirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter die Energiekrise, rückläufige Exporte und steigende Zinsen. Um das Wachstum anzukurbeln, plant die Regierung in Berlin Strukturreformen. Gleichzeitig könnten sinkende Energiepreise und ein Rückgang der Inflation den Verbrauchern etwas Erleichterung bringen.

Obwohl der Hedgefonds Qube Research & Technologies Wetten auf fallende Kurse deutscher Aktien abgeschlossen hat, zeigt sich der deutsche Leitindex Dax unbeeindruckt. Er bleibt nahe seines Rekordhochs, was hauptsächlich auf die Erwartung einer aggressiven Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank zurückzuführen ist.

Weder Qube Research & Technologies noch die betroffenen Unternehmen wie Volkswagen, Siemens Energy, Rheinmetall und die Deutsche Bank haben sich zu den Short-Positionen geäußert. Qube Research & Technologies ist ein Hedgefonds, der 2018 von der Credit Suisse abgespalten wurde und derzeit ein Vermögen von rund elf Milliarden Dollar verwaltet. Der Fonds nutzt quantitative Handelssignale, um Positionen in verschiedenen Assetklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen einzugehen.

