Sichere und zuverlässige Infrastruktur: Rechenzentrum „Serverhotel 2“ erfolgreich zertifiziert

Das Rechenzentrum „Serverhotel 2“ von Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG bietet seinen Geschäftskunden eine sichere Infrastruktur für die Speicherung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Anwendungen. Es hat kürzlich die Re-Zertifizierungsprüfung nach dem TSI.STANDARD V4.5 Level 1 erfolgreich bestanden und wurde zertifiziert. Dies zeigt, dass das Rechenzentrum den hohen Sicherheitsanforderungen gerecht wird und eine verlässliche Infrastruktur gewährleistet.



Mehrfach redundante Sicherheits- und Versorgungssysteme im Serverhotel 2

Das Rechenzentrum „Serverhotel 2“ verfügt über mehrfach redundante Sicherheits- und Versorgungssysteme, wie Stromversorgung, Klimatisierung, Zutrittsschutz und Brandschutz. Diese umfassenden Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit der Infrastruktur und ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb.

Energieeffizienz und Überwachung: Das „Serverhotel 2“ setzt auf SmartMonitoring

Zur Überwachung und Verbesserung der Sicherheit und Effizienz des Rechenzentrums wurde das Colocation-Datacenter „Serverhotel 2“ mit der SmartMonitoring-Lösung KentixONE ausgestattet. Diese Plattform ermöglicht eine umfangreiche Überwachung und Analyse von Umgebungs- und Energiedaten, um eine optimale Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Zusätzlich verfügt sie über ein modernes Zutrittskontrollsystem.

Re-Zertifizierung des Rechenzentrums „Serverhotel 2“ erfolgreich abgeschlossen

Das Rechenzentrum „Serverhotel 2“ unterzieht sich alle zwei Jahre einer Re-Zertifizierung durch die Zertifizierungsstelle TÜV NORD CERT. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Rechenzentrum den wachsenden Anforderungen des TSI-Zertifizierungslevels entspricht. Die TSI ist eine anerkannte Methodik zur Bewertung und Zertifizierung der physischen Sicherheit und Verfügbarkeit von Rechenzentren.

Heidelberg iT erweitert seine Rechenzentrumsinfrastruktur kontinuierlich

Heidelberg iT investiert fortlaufend in die Erweiterung seiner Rechenzentrumsinfrastruktur, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Im Jahr 2024 wurde das „Serverhotel 3“ eröffnet, welches eine weitere bedeutende Errungenschaft darstellt. Zusätzlich wird derzeit das weltweit erste Rechenzentrum in einem 3D-gedruckten Gebäude im WAVEHOUSE errichtet.

Sichere und leistungsstarke Rechenzentrumsinfrastruktur von Heidelberg iT

Das „Serverhotel 2“ von Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG bietet Geschäftskunden eine sichere und zuverlässige Rechenzentrumsinfrastruktur. Durch mehrfach redundante Sicherheits- und Versorgungssysteme wird eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet. Zudem zeichnet sich das Rechenzentrum durch seine Energieeffizienz aus, was zu einer kosteneffektiven Nutzung führt. Die Re-Zertifizierung nach dem TSI.STANDARD V4.5 Level 1 bestätigt die Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Der kontinuierliche Ausbau zeigt das Bestreben von Heidelberg iT, seinen Kunden innovative Lösungen zu bieten.