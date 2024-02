HEINEKEN wählt Siemens als Partner für Dekarbonisierungsprogramm bis 2030

HEINEKEN hat Siemens als Partner für sein ehrgeiziges Dekarbonisierungsprogramm ausgewählt. Das Ziel ist es, bis 2030 Netto-Null in Scope 1 und 2 an allen Produktionsstandorten zu erreichen. In Zusammenarbeit mit Siemens wird HEINEKEN Lösungen und Services aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio nutzen, um den Energieverbrauch in mehr als 15 Brauereien und Mälzereien weltweit zu senken. Siemens wird dabei helfen, den Energieverbrauch zu optimieren und die CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren, indem sie den Betrieb der Brauereien überwachen und die besten Lösungen implementieren.



Digitale Energiezwillinge senken Energieverbrauch und CO2-Emissionen in Brauereien

In der ersten Phase ihrer Zusammenarbeit setzten HEINEKEN und Siemens einen digitalen Energiezwilling ein, um den Energieverbrauch in einer typischen Brauerei zu analysieren. Die Untersuchung ergab, dass der größte Teil des Energieverbrauchs auf die Erzeugung von Wärme und Kälte für den Brauprozess entfällt. Siemens schätzt, dass durch die Optimierung der Kühl- und Heizsysteme an jedem Standort Energieeinsparungen von 15 bis 20 Prozent und eine durchschnittliche CO2-Reduzierung von 50 Prozent möglich sind.

HEINEKEN und Siemens schließen langfristigen Vertrag für Überwachung von Brauereien

Im Rahmen des fünfjährigen Performance- und Monitoring-Vertrags überwacht und überprüft Siemens die Brauereien von HEINEKEN aus der Ferne, um sicherzustellen, dass immer die effizienteste Lösung in Betrieb ist.

HEINEKEN erreicht wichtigen Meilenstein bei CO2-Reduzierung und erneuerbarer Energie

HEINEKEN hat sich seit langem dem Ziel verschrieben, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Bis Ende 2022 konnte das Unternehmen die Emissionen in Scope 1 und 2 um 18 Prozent im Vergleich zu 2018 senken und den Anteil erneuerbarer Energien auf 58 Prozent erhöhen. Die Genehmigung der Netto-Null-Ziele durch die Science Based Targets Initiative im Jahr 2023 stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und macht HEINEKEN zur ersten Brauerei weltweit, die diese Ziele umsetzt.

HEINEKEN und Siemens haben sich zusammengeschlossen, um ihre Ziele in Richtung einer nachhaltigen Produktion zu erreichen. Durch den Einsatz innovativer Lösungen werden sie den Energieverbrauch in der Brauindustrie erheblich senken und zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. Diese langfristige Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel.