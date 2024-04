Audi startet exklusiven Helrom-Ganzzug zur CO2-Einsparung

Die Helrom Trailer Rail Verbindung, die am 4. April 2024 offiziell gestartet ist, stellt eine innovative Lösung dar, um die Materialversorgung der Audi Standorte in Ingolstadt, Neckarsulm und Gyor zu gewährleisten. Durch die Nutzung der Bahnstrecke von Regensburg nach Lebeny in Ungarn können große Mengen an CO2-Emissionen eingespart werden. Das Projekt, das von der AUDI AG, Duvenbeck, bayernhafen und Helrom kooperativ umgesetzt wird, ist ein bedeutender Meilenstein in der Transportlogistik.



Durch die Integration des innovativen Intermodalkonzepts der Helrom GmbH in die Audi Supply Chain wird eine bedeutende Reduzierung der CO2-Emissionen von bis zu 11.500 Tonnen pro Jahr auf dieser Verbindung erreicht. Dieser umweltfreundliche Ansatz trägt zur Nachhaltigkeitsstrategie der AUDI AG bei und zeigt das Engagement für den Klimaschutz in der Logistikbranche.

Der exklusive Ganzzug von Helrom startet nach weniger als einem Jahr Planung und Umsetzung seinen Betrieb. Eine bahnbrechende Technologie ermöglicht es, verschiedene Arten von Lkw-Sattelaufliegern ohne spezielle Terminals und Kräne auf einen Zug zu verladen. Diese Innovation trägt zu einer klimafreundlicheren und effizienteren Logistik bei. In Kombination mit nachhaltigen Lkw-Antriebskonzepten werden durch diese neue Verbindung zwischen Regensburg und Lebeny in Ungarn jährlich bis zu 11.500 Tonnen CO2-Emissionen eingespart.

Die neue Verbindung zwischen Regensburg und Lebeny ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie Mission:Zero der AUDI AG. Als erste ihrer Art ermöglicht sie einen barrierefreien Schienentransport von Lkw-Sattelaufliegern als exklusiver Ganzzug. Audi setzt damit neue Maßstäbe in der Transportlogistik und leistet einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Supply Chain. Der Helrom Zug legt pro Rundlauf von Regensburg nach Lebeny und zurück eine Strecke von 1.000 km in nur 24 Stunden zurück und ermöglicht in dieser Zeit Be- und Entladungen in beiden Städten.

Der Helrom Ganzzug setzt sich aus 18 Wagen zusammen, in denen insgesamt 36 Trailer Platz finden. Durch diese hohe Transportkapazität können pro Tag von Montag bis Freitag 72 Lkw-Fahrten von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Dadurch wird eine wöchentliche Reduzierung der Lkw-Transportleistung um etwa 185.000 Kilometer erreicht. Dies trägt maßgeblich zur Entlastung der Straßeninfrastruktur und zur Verringerung von CO2-Emissionen bei.

Die neue Ganzzug-Verbindung von Helrom markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen. Durch den Einsatz innovativer Technologie werden die bisherigen Barrieren im Intermodaltransport überwunden. Mit dem Wegfall von Spezial-Terminals und dem direkten Verladen der Sattelauflieger auf den Zug wird die Supply Chain effizienter gestaltet. Darüber hinaus bietet der Helrom Ganzzug eine schnellere und zuverlässigere Alternative zum bisherigen Intermodal-Verkehr. Die intelligente Vernetzung verschiedener Technologien und Transportwege ermöglicht die Realisierung eines Physical Internet of Semi-Trailers über Helrom-Hubs als Smart Interfaces und trägt so zur Erreichung der Klimaziele im Gütertransport bei.

Erfolgreiche Umsetzung durch gute Kooperation aller Beteiligten

Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts wurde durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglicht. Die Vision von Audi, Duvenbeck, Helrom und bayernhafen führte zu einem erfolgreichen Start. Das Projekt demonstriert, dass innovative Technologie dazu beitragen kann, umweltfreundliche Lösungen mit wirtschaftlichen Interessen und sozialen Belangen in Einklang zu bringen. Diese Kooperation ist ein Beispiel dafür, wie verschiedene Partner gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten können.

Audi ist bestrebt, die Dekarbonisierung in der Supply Chain voranzutreiben und hat einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt, um die Logistikprozesse zwischen Lieferanten und Werken optimal zu gestalten. Das Unternehmen integriert innovative und klimaschonende Lösungen von Partnern in ihre Supply Chain, wie dieses Projekt zeigt. Audi setzt sich aktiv dafür ein, umweltfreundliche Lösungen mit wirtschaftlichen Interessen zu vereinen und trägt so zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.

Effiziente CO2-Reduktion durch intermodale Ganzzugkonzepte und alternative Technologien

Das Projekt der intermodalen Ganzzugkonzepte ist ein essentieller Bestandteil unserer Strategie zur Verringerung der CO2-Emissionen. Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Audi und Helrom ermöglicht uns die Umsetzung dieses Projekts. Neben der Zugabwicklung durch Helrom werden wir auch alternative Technologien für die Vor- und Nachläufe einsetzen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig effiziente Logistikprozesse zu gewährleisten.

Bayernhafen hat erkannt, dass im Kombinierten Verkehr bisher vor allem Container zum Einsatz kommen. Um auch die großen Trailer-Volumen auf den kontinentalen Relationen zu bewältigen, sind neue Lösungen gefragt. Bayernhafen ist offen für alle Lösungsvorschläge und hat mit dem Trailerport bereits frühzeitig die Infrastruktur geschaffen, um diese Herausforderung anzugehen.

Dank der innovativen Technologie des Helrom Trailer Wagens kann der Helrom Ganzzug als wegweisende Lösung in der Transportlogistik betrachtet werden. Durch die Integration dieses Intermodalkonzepts in die Audi Supply Chain zeigt sich, dass umweltfreundliche Lösungen und wirtschaftliche Interessen miteinander vereinbar sind. Mit der Einführung dieser neuen Verbindung setzt Audi neue Maßstäbe und leistet einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Supply Chain. Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts ist das Ergebnis einer engen und kooperativen Zusammenarbeit verschiedener Partner. Der Helrom Ganzzug markiert einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und effizienten Transportlogistik.