Kostengünstige HMI-Systeme: SpiderControl und MicroBrowser bieten ideale Lösung

Das SpiderControl Framework in Verbindung mit dem MicroBrowser ermöglicht Maschinenherstellern in der industriellen Automatisierungstechnik die Entwicklung von hochwertigen HMI-Operator Panels, die sowohl leistungsfähig als auch kostengünstig sind. Diese innovative Lösung ermöglicht es den Herstellern, den steigenden Kostendruck zu bewältigen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität und Funktionalität des HMI-Systems machen zu müssen.



Effektive Darstellung komplexer Daten mit Web-Visualisierungen und MicroBrowser

Web-Visualisierungen sind in der Industrie äußerst beliebt, da sie eine effektive Methode bieten, komplexe Daten und Informationen übersichtlich darzustellen. Der MicroBrowser ist ein leistungsstarker Web-Client, der sich aufgrund seiner Vielseitigkeit für nahezu jedes Betriebssystem eignet. Mit seinem breiten Anwendungsspektrum ermöglicht er eine intuitive und benutzerfreundliche Darstellung von Daten, was ihn zu einer idealen Lösung für Unternehmen in der industriellen Automatisierungstechnik macht.

Hohe Leistungsfähigkeit: MicroBrowsers auf Micro-Controller-Architekturen

Die beeindruckende Leistungsfähigkeit des MicroBrowsers auf Micro-Controller-Architekturen wie der Cortex M3/M4/M7-Familie ermöglicht eine effiziente Ausführung auf Bare-Metal-Hardware mit minimalem Platzbedarf. Dadurch können komplexe Web-Visualisierungen auch auf ressourcenbeschränkten Geräten realisiert werden, ohne dass zusätzliche Hardware oder Speicherplatz erforderlich ist.

Kostengünstige HTML5-HMIs durch MicroBrowser und SpiderControl Framework nutzen

Die Kombination aus dem MicroBrowser und dem SpiderControl Framework bietet einen herausragenden Vorteil für Hersteller von HMI-Systemen. Sie ermöglicht die Erstellung hochwertiger HTML5-HMIs, während gleichzeitig kostengünstige Microcontroller-basierte Operator Panels genutzt werden können. Dadurch können Hersteller erhebliche Kostenersparnisse erzielen, ohne Abstriche bei der Robustheit der Hardware machen zu müssen.

Kombination aus SpiderControl und MicroBrowser: Perfektes HMI-System für Industrie

Das SpiderControl HMI System kombiniert das leistungsstarke SpiderControl Framework mit dem flexiblen MicroBrowser, um hochmoderne HTML5-HMIs zu erstellen, die den Industriestandards entsprechen. Durch den Einsatz kosteneffizienter Endbenutzergeräte ermöglicht es eine optimale Balance zwischen Leistung und Kosten. Entwickler können dabei auf Funktionen und Funktionalität nicht verzichten und gleichzeitig die Vorteile des HTML5-Standards nutzen.

Einfache Entwicklung von hochwertigen HMI-Systemen ohne Programmierkenntnisse

Der SpiderControl PC HMI-Editor ist eine benutzerfreundliche Software, die es Entwicklern ermöglicht, hochwertige HMI-Systeme ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu gestalten. Durch die einfache Bedienung und die umfangreiche Bibliothek mit Standard-HMI-Objekten spart der Editor Entwicklern viel Zeit und Ressourcen bei der Entwicklung. Die intuitive Oberfläche und die Drag & Drop-Funktion ermöglichen es, HMI-Systeme schnell und effizient anzupassen, ohne in die technischen Details der Programmierung einzutauchen. Dadurch können Entwickler sich auf das Design und die Funktionalität konzentrieren und qualitativ hochwertige HMI-Systeme erstellen.

Vielseitige Gestaltung von HMI-Oberflächen mit SVG-Grafiken und Standardobjekten

Der HMI-Editor ermöglicht Entwicklern die Verwendung von SVG-Grafiken und bietet eine breite Auswahl an Standard-HMI-Objekten. Dadurch können individuelle HMI-Oberflächen erstellt werden, die den spezifischen Anforderungen gerecht werden.

Anpassungsfähige HMI-Systeme mit intuitiver Gestensteuerung für verschiedene Bildschirmgrößen

Die HMI-Systeme zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Bildschirmgrößen aus. Dank des PC HMI-Editors sind sie responsiv und bieten eine benutzerfreundliche Bedienung. Die Swipe-, Scroll- und Drag- & Drop-Gestensteuerung ermöglichen eine intuitive Interaktion mit dem System. Egal ob auf kleinen oder großen Bildschirmen, die HMI-Systeme passen sich automatisch an und bieten eine optimale Darstellung. Dadurch wird eine komfortable Bedienung und eine effiziente Nutzung gewährleistet.

Das SpiderControl Framework in Verbindung mit dem MicroBrowser bietet Maschinenherstellern eine herausragende Lösung. Sie ermöglicht es, kosteneffiziente HMI-Systeme zu entwickeln, ohne Kompromisse bei Leistung und Funktionalität eingehen zu müssen. Durch die Nutzung des HTML5-Standards entfällt die Notwendigkeit teurer Panel Hardware. Das Ergebnis ist eine robuste und kostengünstige Lösung, die den hohen Standards der Industrie gerecht wird.