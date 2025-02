LEANTECHNIK präsentiert neue Baureihe hochgenauer Zahnstangengetriebe auf Hannover Messe

Die neu vorgestellte Baureihe hochgenauer Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK ist pünktlich zur Hannover Messe erhältlich. Mit der Baugröße 5.2 erhalten Konstrukteure ein äußerst flexibles Produkt, das ihnen ermöglicht, die Entwicklungskosten zu senken. Besucher der Messe haben zudem die Gelegenheit, die innovativen Hub- und Positioniersysteme von LEANTECHNIK live zu erleben und von ihren vielfältigen Vorteilen zu profitieren.



Neue Baugröße 5.2 schließt Lücke zwischen Zahnstangengetriebe-Baugrößen

Die neuen lifgo- und lean SL-Zahnstangengetriebe der Baugröße 5.2 bieten Konstrukteuren eine erweiterte Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Mit einem Belastungsbereich von 0 bis 1.030 kg schließen sie die Lücke zwischen den bisher verfügbaren Baugrößen und ermöglichen eine noch präzisere Anpassung an den jeweiligen Hubkraftbereich. Durch die spezielle Auslegung auf Anwendungen mit Lasten von 0 kg bis 1000 kg können zudem die Fertigungskosten für Hub- und Positioniersysteme erheblich gesenkt werden.

LEANTECHNIK präsentiert einbaufertige Komplettsysteme auf der Hannover Messe

Ein Highlight auf dem Stand von LEANTECHNIK auf der Hannover Messe sind die einbaufertigen Komplettsysteme. Kunden erhalten unter dem Namen LEANTECHNIK SYSTEMS maßgeschneiderte Hub- und Positioniersysteme in verschiedenen Varianten. Die LEANTECHNIK GANTRY-Systeme bieten komplexe Sortier- und Transfersysteme sowie Portalanlagen. Mit den LEANTECHNIK P&P-Systemen steht eine Alternative für Roboter zur Verfügung, insbesondere in der Pharma-Industrie. Die LEANTECHNIK LIFT-Anlagen finden in zahlreichen Bereichen der Fertigung und Logistik Anwendung.

Die SHUTTLE-Systeme von LEANTECHNIK ermöglichen einen schnellen und zuverlässigen Transport von Materialien oder Komponenten. Durch ihre hohe Geschwindigkeit und Präzision sind sie ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der PKW-Fertigung und der Medizintechnik geeignet. Die POSITIONING-Anlagen von LEANTECHNIK ermöglichen eine exakte Platzierung der transportierten Güter am Bestimmungsort. Alle LEANTECHNIK SYSTEMS-Anlagen werden individuell auf die Anforderungen der Kunden angepasst und sind in teil- oder funktionsfertiger Ausführung erhältlich.

Abstecksicherung ASS: Effektiver Schutz bei Anlagenreparaturen und Begehungen

Die Abstecksicherung ASS von LEANTECHNIK bietet eine zuverlässige Absicherung von Anlagen im Falle von Reparaturen oder Inspektionen. Durch die Verwendung der Abstecksicherung wird ein unbeabsichtigtes Absinken oder Abstürzen der schwerkraftbelasteten Achsen verhindert. Darüber hinaus kann die ASS in Kombination mit einem lifgo- oder lean SL-Getriebe auch als Positioniereinheit für einen festen Wert genutzt werden.

Die Stufenlose Haltebremse SHB von LEANTECHNIK wurde entwickelt, um Anlagenteile während des laufenden Betriebs zu sichern. Sie ist speziell für den Einsatz an lifgo-Zahnstangengetrieben konzipiert und bietet aufgrund des Fail Safe-Prinzips zusätzliche Sicherheit. Die SHB ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und kann in einer 6- und einer 20-bar-Ausführung gewählt werden. Sie kann sowohl als Haltebremse als auch als Sicherheitsbremse verwendet werden und gewährleistet damit zuverlässigen Schutz in verschiedenen Industrieanwendungen.

Besuchen Sie LEANTECHNIK auf der Hannover Messe 2025 und erfahren Sie vom 31. März bis 4. April 2025 in Halle 6 am Stand F18 alles über die neueste Baureihe hochgenauer Zahnstangengetriebe. Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten dieser innovativen Technologie. Zudem haben Sie die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Hub- und Positioniersysteme von LEANTECHNIK zu informieren und deren Funktionsweise live zu erleben.

Die neue Baureihe hochgenauer Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK ermöglicht Konstrukteuren eine flexible Gestaltung ihrer Maschinen und Anlagen und trägt zur Senkung der Entwicklungskosten bei. Mit der Einführung der Baugröße 5.2 ist nun für jeden Hubkraftbereich die passende Getriebe-Ausführung verfügbar. Zudem bietet LEANTECHNIK eine breite Auswahl an individuell anpassbaren Hub- und Positioniersystemen, die den Anforderungen der Kunden gerecht werden. Um zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, stehen auch verschiedene Sicherheitslösungen wie die Abstecksicherung ASS und die Stufenlose Haltebremse SHB zur Verfügung.