Kärcher eröffnet vollautomatisiertes Hochregallager für Reinigungstechnik

Das neue vollautomatisierte Hochregallager von Kärcher in Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall ist eine technologische Spitzenleistung und optimiert die Produktionsversorgung für verschiedene Reinigungsgeräte. Mit Unterstützung von io wurde das Projekt von der Konzeptentwicklung bis zur Realisierung begleitet, was zu einer erheblichen Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit der Logistikprozesse beiträgt. Das Lager bietet über 29.000 Stellplätze und spielt eine zentrale Rolle bei der Automatisierung und Sicherstellung effizienter Prozesse.



Effiziente Logistikprozesse dank hochautomatisiertem Hochregallager von Kärcher

Das neue Hochregallager von Kärcher bietet mit seinen 15 Lagerebenen eine beeindruckende Lagerkapazität für mehr als 29.000 Paletten und Gitterboxen. Die hochautomatisierte Ein- und Auslagerung ermöglicht eine Spitzenleistung von bis zu 180 Ladungsträgern pro Stunde und gewährleistet somit einen effizienten Ablauf der Logistikprozesse. Der reibungslose Materialfluss wird durch fünf Regalbediengeräte, 190 Meter Palettenfördertechnik und 130 Meter Elektrobodenbahn sichergestellt. Zusätzlich sorgen acht Elektrobodenbahn-Fahrzeuge für einen kontinuierlichen Transport der Waren.

Nachhaltiges Hochregallager von Kärcher reduziert CO2-Emissionen signifikant

Das neue Hochregallager von Kärcher beeindruckt nicht nur durch seine technologische Spitzenleistung, sondern auch durch sein nachhaltiges Konzept. Durch die Reduzierung von Transporten zwischen den Außenlagern und dem Werk Bühlertal trägt es maßgeblich zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Die Investition in Höhe von 16 Mio. ? ermöglicht es Kärcher, jährlich 150 Tonnen CO? einzusparen. Hartmut Jenner, Vorstandsvorsitzender der Alfred Kärcher SE & Co. KG, unterstreicht die Bedeutung des Hochregallagers für den Produktionsstandort und dankt allen Beteiligten für ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Erfolgreiche Umsetzung des Hochregallagers stärkt Partnerschaft zwischen Kärcher und io

Die erfolgreiche Umsetzung des Hochregallagers in Zusammenarbeit zwischen Kärcher und io betont die starke Partnerschaft der beiden Unternehmen. Christian Schindler, Projektleiter und Senior Consultant bei io, hebt die exzellente Planung und Realisierung des Projekts hervor. Die langjährige Zusammenarbeit hat bereits zu erfolgreichen Projekten wie der Erweiterung des Hochregallagers in Obersontheim und der Realisierung des Kärcher Service Centers in Ahorn geführt. Frank Czaja, Business Unit Manager Logistik bei io, ergänzt, dass das maßgeschneiderte Hochregallager höchste Effizienz und Zukunftssicherheit bietet.

Effiziente Produktionsversorgung: Kärcher eröffnet vollautomatisiertes Hochregallager

Das neue vollautomatisierte Hochregallager von Kärcher, unterstützt durch io, revolutioniert die Produktionsversorgung durch seine zahlreichen Vorteile. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 180 Ladungsträgern pro Stunde ermöglicht es eine effiziente und reibungslose Abwicklung der Logistikprozesse. Durch die Reduzierung von Transporten trägt das Lager zur Nachhaltigkeit bei und fördert die CO2-Einsparungen. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts unterstreicht die langjährige Partnerschaft zwischen Kärcher und io und zeigt das Engagement des Unternehmens für die Zukunft und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.