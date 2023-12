Hochschule Aalen ehrt herausragende Leistungen ausländischer Studenten

Die Hochschule Aalen hat im Rahmen ihrer jährlichen Internationalen Feier drei studentische Preise verliehen. Die Veranstaltung fand unter der Leitung des International Centers statt und zog etwa 100 Gäste an, darunter Studenten, Professoren, Mitarbeiter und externe Gäste. Die Preise wurden vergeben, um herausragende Leistungen von Studenten zu würdigen und ihre soziale und hilfsbereite Art zu würdigen.



DAAD verleiht 1.000 Euro Preis an chinesische Masterstudentin

Der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in Höhe von 1.000 Euro wurde Hang Liu verliehen. Hang Liu ist eine chinesische Studentin, die erfolgreich ihren Master in Angewandten Oberflächen- und Materialwissenschaften abgeschlossen hat und nun ihre Doktorarbeit am Forschungsinstitut für Innovative Oberflächen (FINO) schreibt. Die Auszeichnung würdigt ihre herausragenden Leistungen in Studium und Forschung.

Hang Liu wurde aufgrund ihrer herausragenden akademischen Leistungen und ihrer erfolgreichen Forschungsarbeit geehrt. Darüber hinaus wurde ihre soziale und hilfsbereite Art, die das Team von FINO bereichert und das Teamgefühl stärkt, gewürdigt.

ISA zeichnet deutsche Studentin als „Buddy des Jahres“ aus

Amrana Sandhu, eine deutsche Studentin im Studiengang User Experience, wurde vom gemeinnützigen Verein ISA als „Buddy des Jahres“ ausgezeichnet. Sie erhielt den Preis in Höhe von 500 Euro für ihr langjähriges Engagement im Buddy-Programm, in dem sie sechs internationale Studenten aus verschiedenen Ländern betreute.

Amrana Sandhu erhielt den Preis für ihre außergewöhnliche Herzlichkeit und Fürsorge, da sie es geschafft hat, das Buddy-Programm zu einer „Familienangelegenheit“ zu machen. Sie hat ihre Buddies nicht nur betreut, sondern sie auch in ihre eigene Familie integriert, um ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln.

Verleihung eines Überraschungspreises an Bachelorstudent für Engagement im Buddy-Programm

Bei der diesjährigen Internationalen Feier an der Hochschule Aalen wurde erstmals ein Überraschungspreis verliehen. Der Bachelorstudent Fekrat Haj Ali, der Industrial Engineering and Management studiert, wurde für sein bemerkenswertes Engagement im Buddy-Programm ausgezeichnet. Sein außergewöhnlicher Einsatz und Beitrag zur Kultur- und Gesellschaftsvermittlung an internationale Studenten wurden mit einer Urkunde gewürdigt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Bachelorstudent Fekrat Haj Ali überraschend auf die Bühne gebeten und für seinen besonderen Beitrag zur Vermittlung von Kultur und Gesellschaft an internationale Studenten geehrt. Als Anerkennung erhielt er eine Urkunde, die sein außergewöhnliches Engagement würdigt.

Prorektorin Dieckmann dankt Gästen für Engagement und Unterstützung

Prof. Dr. Anja Dieckmann, die Prorektorin für Internationales, eröffnete die Internationale Feier mit einer Rede. In ihrer Ansprache bedankte sie sich bei allen Gästen für ihre aktive Mitarbeit und ihr Engagement, die Willkommenskultur an der Hochschule Aalen zu unterstützen. Sie hob die Bedeutung der interkulturellen Zusammenarbeit hervor und betonte die Wichtigkeit, eine offene und freundliche Atmosphäre für internationale Studenten zu schaffen.

Die externen Gäste, darunter Mitglieder des Familien-Programms und Vertreter der Fahrradwerkstatt, wurden während der Veranstaltung besonders hervorgehoben. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Integration internationaler Studenten und tragen dazu bei, ein unterstützendes und einladendes Umfeld an der Hochschule zu schaffen.

Während der Veranstaltung sorgten sowohl lokale als auch internationale Studenten für eine unterhaltsame Atmosphäre mit Gesang und Tanzdarbietungen. Das Studentenwerk Ulm trug mit einer Auswahl an köstlichem Gebäck, Snacks und heißen Getränken dazu bei, dass die Gäste sich kulinarisch verwöhnen lassen konnten.

Verleihung der studentischen Preise ehrt herausragende Leistungen und soziales Engagement

Die Verleihung der studentischen Preise an der Hochschule Aalen ist eine Anerkennung für die herausragenden Leistungen und das soziale Engagement der Studenten. Die Preise würdigen nicht nur akademische Erfolge, sondern auch die Fähigkeit, ein positives Arbeitsklima zu schaffen und das Teamgefühl zu stärken. Diese Auszeichnungen motivieren die Studenten, weiterhin ihr Bestes zu geben und zeigen, dass ihre Leistungen geschätzt werden.

Das Buddy-Programm an der Hochschule Aalen ist eine Initiative zur Förderung der Willkommenskultur für internationale Studenten. Es bietet ihnen eine familiäre Unterstützung, indem sie von deutschen Studentenn betreut und in die Gemeinschaft integriert werden. Die jährliche Internationale Feier würdigt das Engagement aller Beteiligten, die zur Förderung des interkulturellen Austauschs beitragen. Diese Veranstaltung schafft eine Plattform für den Dialog und das Kennenlernen verschiedener Kulturen.

Die verschiedenen Initiativen an der Hochschule Aalen tragen dazu bei, dass die Universität für internationale Studenten attraktiv ist und das gegenseitige Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen gefördert wird.