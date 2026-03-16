HOK Maschinenbau sichert strategisch Kernvermögen von Schubert und Exner

Im Rahmen einer übertragenden Sanierung plant die HOK Maschinenbau GmbH zum 1. März 2026 den Erwerb der Vermögenswerte von Schubert Maschinen- und Anlagenbau sowie Exner Pressentechnologie. Durch den Asset-Deal werden hochpräzise Metallfertigung, industrielle Hydraulikpressen und automatisierte Steuerungstechnologien unter einem Dach zusammengeführt. Die regionale Wertschöpfung in Ennepetal und Hückeswagen profitiert nachhaltig, da etwa achtzig Arbeitsplätze gesichert werden. Ergänzend erweitert die Firmengruppe ihre Serviceleistungen und Retrofitkompetenzen für Bestandsmaschinen signifikant effizient und zukunftsorientiert.



HOK Maschinenbau übernimmt Schubert- und Exner-Vermögenswerte im März 2026

Zum 1. März 2026 übernimmt die HOK Maschinenbau GmbH im Rahmen einer übertragenden Sanierung die Vermögenswerte der insolventen Schubert Maschinen- und Anlagenbau GmbH sowie der Exner Pressentechnologie GmbH. Am 1. Februar 2026 hatte das Amtsgericht Hagen beide Unternehmen unter Eigenverwaltung gestellt und Rechtsanwalt Jens Lieser zum Sachwalter bestellt. Die Transaktion sichert zentrale Anlagen, Geschäftsbeziehungen und Fachkompetenzen beider Firmen. HOK ergänzt dadurch sein Portfolio um hydraulische Pressensysteme, Sondermaschinenbau und hochwertige Fertigung.

Exner und Schubert vereinen Technologie mit HOK-Gruppe für Industriekompetenz

Durch diese Transaktion werden die spezialisierten Fähigkeiten von Exner und Schubert vollständig in die HOK-Gruppe integriert. Exner stellt leistungsstarke hydraulische Pressensysteme sowie moderne Industrie 4.0-Steuerungen bereit, während Schubert maßgeschneiderte Sondermaschinen für Schmiede- und Umformbetriebe entwickelt. Mit dieser Bündelung erweitert HOK seine Präsenz im Segment schwerer Maschinen- und Umformtechnik und ergänzt sein Portfolio um umfassende OEM- und Systemkompetenzen, individuelle Serviceleistungen, um Kunden zukünftig maximal optimierte Gesamtlösungen aus einer Hand zu bieten.

Regionale Lösung sichert achtzig Jobs in Ennepetal und Hückeswagen

Rechtsanwältin Melina Jenkner betont, dass durch den Asset-Deal die Arbeitsplätze beider Standorte Ennepetal und Hückeswagen langfristig erhalten bleiben. Insgesamt werden rund achtzig Beschäftigungsverhältnisse gesichert, wodurch qualifizierte Fachkräfte weiterhin in regionalen Produktionsprozessen eingesetzt werden können. Der Ansatz „aus der Region für die Region“ gewährleistet, dass wertvolles Know-how nicht verloren geht. Gleichzeitig bleiben Führungskräfte beider Unternehmen erhalten und übernehmen fortan Verantwortung für bestehende Kundenbeziehungen innerhalb der neuen Unternehmensstruktur und stärken regionale Netzwerke.

HOK Maschinenbau fertigt präzise Metallbauteile bis 25000 kg Stückgewicht

HOK Maschinenbau, 2017 aus der Übernahme des AGP-Standorts in Hückeswagen hervorgegangen, fertigt an modernen CNC-Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen Metallbauteile bis zu 25 000 kg Stückgewicht für die Energie-, Technik- und Sondermaschinenbauindustrie. Neben hoher mechanischer Präzision umfasst das Portfolio Retrofit- und Modernisierungsleistungen, mobile Zerspanungsteams für flexible Vor-Ort-Einsätze sowie ganzheitliche Automationslösungen. Dabei entwickelt HOK Steuerungsbaukonzepte und integriert Messtechnik für lückenlose Prozessüberwachung und Effizienzsteigerung. Diese Kombination sichert kurze Durchlaufzeiten, hohe Wiederholgenauigkeit und minimale Ausschussraten im anspruchsvollen Großteilfertigungsbereich.

Jahrzehntelange Expertise: Schubert liefert maßgeschneiderte Pressen, Robotik und Automationslösungen

Die Schubert Maschinen- und Anlagenbau GmbH aus Südwestfalen bietet seit Jahrzehnten individuelle hydraulische Pressen, Stabstahlscheren und automatisierte Robotiksysteme für Umformtechnik. Kunden aus der Metallverarbeitung erhalten maßgeschneiderte Sondermaschinen, die Prozesse optimieren und zukunftssicher gestalten. Durch intelligente Steuerungslösungen und modulare Bauweisen steigert das Unternehmen die Effizienz, ermöglicht höhere Durchsatzraten sowie präzise Qualität und gewährleistet dauerhafte Betriebsbereitschaft. Mit umfassender Beratung und Fokus auf Ressourceneffizienz passen Experten jedes System individuell an spezifische Anforderungen an.

Exner präsentiert innovative Hydraulikpressen für Ziehen, Stanzen und Umformen

Exner Pressentechnologie entwickelt und fertigt hochmoderne hydraulische Pressensysteme für Zieh-, Stanz- und Umformprozesse, die durch modular aufgebaute, konfigurierbare Steuerungslösungen individuellen Produktionsanforderungen gerecht werden. Mit dem integrierten Presscontrol 4.0-System erfolgt die lückenlose Datenerfassung, Echtzeitanalyse und Vernetzung nach Industrie-4.0-Standards, wodurch Prozesssicherheit, Effizienz und Durchsatz signifikant gesteigert werden. Hauptkunden sind Zulieferer der Automobilindustrie, Hersteller von Elektrokomponenten, Medizintechnikbetriebe sowie Produzenten von Haushaltsgeräten und Uhren. Durch modulare Erweiterungsmöglichkeiten lassen sich die Pressen an Anforderungen anpassen.

Kanzlei Heidemann Küthe steuert Bieterverfahren; LIESER gewährleistet reibungslosen Übergang

Die Sozietät Heidemann Küthe Rechtsanwälte übernahm die Steuerung des Bieterverfahrens und ist auf Restrukturierungen sowie Eigenverwaltungsverfahren spezialisiert. LIESER Rechtsanwälte trat als gerichtlich bestellter Sachwalter auf und steuerte umfangreiche Erfahrungen aus mehr als 3000 eröffneten Insolvenzverfahren bei. Durch das Zusammenwirken beider Kanzleien wurde ein reibungsloser Übergang gewährleistet, wobei aktuelles Sanierungsrecht und erprobte M&A-Instrumente konsequent angewendet wurden, um nachhaltige Fortführung und Rechtssicherheit zu garantieren unter Einbindung aller Stakeholder zielgerichtet umgesetzt worden ist.

HOK bündelt Fertigung, Pressen und Industrie 4.0 für Leistungsnetzwerk

Durch die gezielte Integration der Unternehmensbereiche bündelt HOK Maschinenbau künftig modernste CNC-Verarbeitung mit hochentwickelten hydraulischen Presssystemen und Industrie-4.0-Steuerungen. Dieses ganzheitliche Leistungsnetzwerk gewährleistet eine nahtlose Abstimmung von Fertigung, Automation und Steuerungstechnik. Der regionale Arbeitsmarkt profitiert nachhaltig von der Sicherung vorhandener Stellen, während Kunden aus energietechnischen und spezialisierten Maschinenbaubranchen von optimierten Prozessen und einem umfassenden Service- und Produktportfolio über die komplette Wertschöpfungskette hinweg profitieren.