Erfolgreiche Markteinführung und steigende Nachfrage für HoliMaker-Maschinen

Die HoliPress ist eine manuelle Kunststoff-Spritzgießmaschine, die seit zwei Jahren erfolgreich von Udo Eckloff in Deutschland und Österreich vertrieben wird. Sie ist in der Lage, Thermoplast-Materialien mit Schmelztemperaturen von bis zu 320 °C zu verarbeiten und verfügt über ein maximales Einspritzvolumen von 16 ccm (HoliPress16) bzw. 38 ccm (HoliPress38). Die Maschine bietet die Möglichkeit, Aluminiumwerkzeuge, einschließlich beheizbarer Werkzeuge, sowie 3D-gedruckte und transparente Werkzeuge zu verwenden. Dadurch ist sie ideal für Entwicklung, Ausbildung und Forschung sowie für die Herstellung von Prototypen, Funktionsmustern und Kleinserien geeignet.



Erfolgreiche Produktpräsentationen auf verschiedenen Veranstaltungen sichern HoliMakerDE großen Erfolg

Die HoliMakerDE hat in den letzten zwei Jahren erfolgreich ihre Produkte auf verschiedenen Veranstaltungen präsentiert. Auf nationalen Messen wie der Makerfair in Hannover und Sindelfingen sowie auf regionalen Ausbildungsmessen in Mainz und Pforzheim wurden die HoliMaker-Maschinen einem breiten Publikum vorgestellt. Auch auf internationalen Messen wie der K-Messe, Fakuma, Moulding Expo, MedtecLive und Formnext konnte das Unternehmen überzeugen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Maschinen in Aktion zu sehen und erkannten das konkrete Anwendungspotenzial in ihrem eigenen Umfeld.

HoliMakerDE verzeichnet starkes Wachstum und erweitert Maschinenbestand

Aufgrund der steigenden Nachfrage hat HoliMakerDE seinen Maschinenbestand von ursprünglich 15 auf über 180 Maschinen im Jahr 2024 erhöht. Insbesondere Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen sowie Industrieunternehmen und KMU in der Kunststoffbranche zeigen großes Interesse an den HoliMaker-Maschinen. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erstrecken sich auf verschiedene Branchen wie Automotive, Medizin- und Industrietechnik, Garten- und Haushaltsprodukte, Mode, Hochleistungssport und Freizeitartikel sowie Produktentwicklungsunternehmen.

Hans G. Kammermeier unterstützt HoliMakerDE bei Beratung und Verkauf

Um den gestiegenen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, hat HoliMakerDE sein Team erweitert. Seit Mitte 2024 wird das Unternehmen von Hans G. Kammermeier von CoolHotSpots Technologies unterstützt. Er bringt seine Expertise in den Bereichen Beratung und Verkauf ein und konzentriert sich auf die Bundesländer Nordbayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Diese Verstärkung ermöglicht es HoliMakerDE, seinen Kunden einen noch besseren Service zu bieten und ihre Anforderungen effektiv zu erfüllen.

HoliMaker-Maschinen überzeugen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die HoliMaker-Maschinen von HoliMakerDE zeichnen sich durch ihr herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Insbesondere die HoliPress16 ist bereits zu einem erschwinglichen Preis von unter 3.000 ? netto erhältlich, was die Entscheidung zur Investition erleichtert. Zusätzlich wurden zu Beginn des Jahres 2024 neue Maschinen und Zusatzteile eingeführt, die auf dem Markt großen Anklang fanden. Die HoliPress38 bietet im Vergleich zur HP16 mehr als doppelt so viel Schmelzvolumen und ist standardmäßig mit einer beheizbaren 5 mm Verschluss-Einspritzdüse sowie einer praktischen Höhenverstellung für den Werkzeugwechsel ausgestattet.

Preisanpassungen für HoliShred und HoliPress38 ab Oktober 2024

Ab dem 1. Oktober 2024 werden die Preise für die HoliShred, eine manuelle Kunststoffmühle, auf 1.350 ? (bisher 880 ?) und die HoliPress38 auf 6.980 ? (bisher 5.980 ?) angehoben. Kunden, die noch zum alten Preis bestellen möchten, sollten dies bis zum 15. September 2024 tun. Zusätzlich wird die bisherige Version HP16 bis Ende des Jahres durch die HP16plus ersetzt, welche über ein Handrad zur Höhenverstellung verfügt. Um stets die neuesten Modelle auf Messen präsentieren zu können, werden die vorhandenen Vorführmaschinen zu Sonderkonditionen verkauft.

HoliMakerDE bringt neue Produkte, Nachrüstungen und Funktionen auf den Markt

Im Herbst 2024 wird HoliMakerDE eine Vielzahl neuer Produkte, Nachrüstungen und Funktionen einführen, die bereits vorbestellt werden können. Zu den Neuheiten zählen das HP16PACKplus, eine erweiterte Version der HoliPress16 mit einem Handrad zur Düsenhöhenverstellung und einem neuen ergonomischen Griff. Außerdem wird das HP16plusKIT angeboten, ein Upgrade-Kit, mit dem vorhandene HP16 Maschinen auf den HP16plus Standard aufgerüstet werden können. Zusätzlich wird ein Nachrüstsatz in Form einer verlängerten Stützsäule für die HP38 angeboten sowie verschiedene Zubehörteile wie hydraulische Werkzeugspannung und Werkzeugheizmodule. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten.

HoliMaker-Maschinen: Vielfältige Vorteile für Kunststoffbranche und Industrie

Die HoliMaker-Maschinen von HoliMakerDE bieten eine breite Palette von Vorteilen für Entwicklungs-, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Industrieunternehmen und KMU in der Kunststoffbranche. Mit ihrem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen sie durch ihre kostengünstige Anschaffung und niedrige Betriebskosten. Die Maschinen ermöglichen die Verarbeitung verschiedener Materialien, von Thermoplasten bis hin zu 3D-gedruckten und transparenten Werkzeugen. Dadurch erfüllen sie die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden in Bezug auf Materialwahl und Produktentwicklung. Mit der Erweiterung des Maschinenbestands und der kontinuierlichen Vergrößerung der Kundenbasis hat HoliMakerDE bewiesen, dass die Maschinen auf dem Markt erfolgreich sind.