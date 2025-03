Die Horn GmbH aus Gottmadingen ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit einer breiten Produktpalette an flexiblen Heizelementen. Diese finden in verschiedenen Branchen Anwendung, wie zum Beispiel in Laboren, der Medizintechnik, Produktion, elektrischen Anlagen sowie in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Die hochwertigen Heizelemente ermöglichen einen energieeffizienten Transport und die Verarbeitung von Gasen und Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen von bis zu 240°C.



Fertigungsmeister bei Horn: Verantwortung für Produktion und Mitarbeiter

Als Fertigungsmeister bei Horn übernimmt man die Leitung eines eigenen Fertigungsbereichs und trägt die Verantwortung für die gesamte Produktion sowie die Mitarbeiter in diesem Bereich. Zu den Aufgaben zählen die Planung der Fertigung, des Personals und des Budgets, die Überwachung der Maschinen, die Sicherstellung der Produktqualität, das Erreichen von Produktivitätszielen, die Aktualisierung von Fertigungsunterlagen und die Gewährleistung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Der Fertigungsmeister bei Horn ist somit nicht nur ein Vorgesetzter, sondern auch ein vielseitiger Experte.

Voraussetzungen für einen Fertigungsmeister bei Horn

Ein Fertigungsmeister bei Horn sollte einen Abschluss als Handwerks- oder Industriemeister im Bereich Metall/Elektro besitzen und über mehrere Jahre Berufserfahrung in der Arbeitsvorbereitung oder Produktion verfügen, vorzugsweise im Bereich Elektronikteile oder Elektromechanik. Kenntnisse in ERP und Logistik sind von Vorteil. Neben fachlichen Qualifikationen ist es jedoch besonders wichtig, ein Teamplayer zu sein, da bei Horn der Mensch im Mittelpunkt steht.

Attraktiver Arbeitgeber: Horn bietet gute Bezahlung und sicheren Job

Horn ist ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine attraktive Vergütung, einen sicheren Arbeitsplatz mit einem positiven Arbeitsklima, eine offene Feedbackkultur und flache Hierarchien bietet. Darüber hinaus ermöglicht das flexible Gleitzeitmodell ohne Kernzeit eine individuelle Arbeitszeitgestaltung. Diese Vorzüge machen Horn zu einem äußerst attraktiven Arbeitgeber.

Stellenausschreibung und Informationen: Jetzt bewerben bei Horn GmbH!

Sie können alle Informationen zur ausgeschriebenen Stelle und zur Arbeit bei Horn auf der Website des Unternehmens finden. Wenn Sie sich bewerben möchten, senden Sie Ihre Bewerbung einfach an Angela Wesche, die für das Personal zuständig ist. Bei Fragen können Sie sich auch gerne telefonisch an die Mitarbeiter von Horn wenden.

Stellenangebot: Fertigungsmeister für flexible Heizelemente bei Horn GmbH