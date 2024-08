E-Mail-Sicherheit: Die häufigsten Bedrohungen und Schutzmaßnahmen

E-Mails haben sich in den letzten 40 Jahren zu einem unverzichtbaren Kommunikationsmittel entwickelt, das von Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen genutzt wird. Leider sind sie auch ein bevorzugtes Angriffsziel für Cyberkriminelle, da neun von zehn Cyber-Attacken immer noch über E-Mails gestartet werden, wie Umut Alemdar von Hornetsecurity betont.



Die verschiedenen Bedrohungen im Zusammenhang mit E-Mails

E-Mails sind eine gängige Methode für den Angriff von Cyberkriminellen. Sie nutzen Spam- und Phishing-Mails, um persönliche Daten wie Passwörter und Kreditkartendaten zu stehlen. Schadprogramme wie Viren und Ransomware können Systeme infizieren und wichtige Daten zerstören. Zero-Day-Angriffe sind besonders gefährlich, da sie auf bisher unbekannten Schwachstellen basieren. DDoS-Angriffe überlasten E-Mail-Server durch eine große Anzahl von Anfragen.

In Microsoft 365-Umgebungen besteht häufig ein Mangel an Schutzmaßnahmen für die E-Mail-Kommunikation. Viele Kunden irrenlicherweise davon aus, dass ihre Daten in der Cloud sicher sind. Microsoft betont jedoch, dass Kunden selbst für die Konfiguration ihrer Sicherheitsrichtlinien, den Schutz vor Ausfällen und Verlusten sowie die Einhaltung der Compliance-Anforderungen verantwortlich sind. Eine umfassende Cloud-Security-Strategie für Microsoft 365, die Sicherheit, Compliance, Datenschutz und Backup abdeckt, kann hier Abhilfe schaffen.

Um ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf E-Mails zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Mitarbeiter ein Bewusstsein für Sicherheitsaspekte entwickeln und entsprechend handeln. Dies beinhaltet regelmäßige Schulungen, die auf die aktuellen Bedrohungen eingehen und den Kenntnisstand jedes Einzelnen berücksichtigen. Nur durch eine solide Ausbildung können die Mitarbeiter in der Lage sein, potenzielle Cyber-Bedrohungen zu erkennen, die über E-Mails und andere Kommunikationskanäle verbreitet werden.

IT-Administratoren sollten ihre Endbenutzer über die verschiedenen Aspekte der E-Mail-Sicherheit schulen, um sie für die Risiken sensibilisieren. Dazu gehört das sorgfältige Prüfen von E-Mail-Anhängen, da sie häufig schädliche Links oder Dateien enthalten. Auch QR-Codes sollten mit Vorsicht behandelt werden, da sie oft für Phishing-Angriffe genutzt werden. Zudem sollten Mitarbeiter über die Gefahren von Charity-Betrug und CEO-Betrug informiert werden, um finanziellen Verlusten und Datenlecks vorzubeugen.

Eine umfassende E-Mail-Sicherheitsstrategie ist unerlässlich, um die eigenen Daten vor möglichen Bedrohungen zu schützen. Neben technologischen Lösungen wie Security-Tools, Backup- und Wiederherstellungslösungen ist auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter von großer Bedeutung. Denn durch aufmerksames Verhalten und Kenntnis über potenzielle Gefahren können diese zu einer effektiven Firewall im Unternehmen werden.

Eine effektive Sicherheitsstrategie für E-Mails ist entscheidend, um Bedrohungen zu minimieren. Hornetsecurity bietet umfassende Lösungen an, einschließlich technischer Lösungen und Schulungen für Mitarbeiter, um Unternehmen und Privatpersonen vor E-Mail-Angriffen zu schützen.