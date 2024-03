Neue Technologie ermöglicht schnellere und effektivere Versorgung von Patienten

Der Hybrid-Angio-CT (HACT, Alphenix 4D CT) ist eine bahnbrechende Innovation in der medizinischen Bildgebung, die im Interventionszentrum der Universitätsklinik Augsburg eingesetzt wird. Diese revolutionäre Technologie ermöglicht es, die Vorteile von CT und Angiographie zu kombinieren und eröffnet dadurch völlig neue Möglichkeiten in der Diagnostik und Therapie. Univ. Prof. Dr. Thomas Kröncke, Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, ist begeistert von den fortschrittlichen Funktionen des Hybrid-Angio-CTs und sieht darin die Möglichkeit, die Spitzenmedizin weiter voranzutreiben.



Revolutionäre Technologie ermöglicht Diagnose und Therapie in einem Raum

Die herkömmlichen Installationen erforderten, dass Patienten für die Diagnostik einen CT-Scan in einem Raum durchführen und dann in einem anderen Raum den Eingriff bzw. die Therapie über sich ergehen lassen mussten. Dieser zeitaufwändige und risikoreiche Prozess erforderte in der Regel eine Anästhesie der Patienten und lange Transportwege zwischen den Räumen.

Der Hybrid-Angio-CT ermöglicht eine grundlegende Veränderung in der medizinischen Versorgung, da Diagnose und Therapie nun in einem Raum stattfinden. Dadurch wird eine bessere, schnellere und effektivere Behandlung der Patienten ermöglicht. Die neue Technologie bietet Ärzten die Möglichkeit, Patienten besser zu versorgen und ihre Bedürfnisse schneller zu erfüllen.

Neue Gestaltung von Abläufen, Systemen und Raumverhältnissen

Der Hybrid-Angio-CT bietet eine revolutionäre Technologie, die es ermöglicht, die Abläufe, Systeme und Raumverhältnisse in der medizinischen Bildgebung vollständig neu zu gestalten. Durch diese Spitzentechnologie können komplexe Eingriffe präziser durchgeführt werden, was eine bessere Bildgebung und Steuerung ermöglicht. Dies ist besonders wichtig, um die beste Therapie für Patienten zu bestimmen. Darüber hinaus ermöglicht der Hybrid-Angio-CT eine schnelle Untersuchung und Behandlung von lebensbedrohlichen Notfällen wie Verkehrsunfällen oder Blutungen aus verschiedenen Ursachen.

Universitätsklinik Augsburg wählt Canon Medical als Partner für Angio-CT-Hybridsysteme

Die Universitätsklinik Augsburg hat sich für Canon Medical als Partner entschieden, da das Unternehmen über eine langjährige Erfahrung und Fachkenntnisse im Bereich der Angio-CT-Hybridsysteme verfügt. Durch die nahtlose Integration von CT und Angiographie gelingt es Canon Medical, die komplexen Arbeitsabläufe beider Geräte effizient zu kombinieren. Dies erfordert eine präzise Kommunikation zwischen den beiden Systemen, um eine optimale Diagnostik und Therapie zu ermöglichen. Canon Medical hat bewiesen, dass sie hierbei überzeugende Lösungen bieten können.

Einbindung des Teams: Erfolgsfaktor für positive Einstellung zur Technologie

Univ. Prof. Dr. Kröncke legt großen Wert darauf, dass sein Team aktiv in den Veränderungsprozess eingebunden wird. Durch rechtzeitige Schulungen und Einbindungen konnten die Mitarbeiter erfolgreich auf die neue Technologie vorbereitet werden. Die Interaktion zwischen Teammitgliedern und der neuen Technologie hat zu einer positiven Einstellung geführt, da die Vorfreude und Neugier auf das Neue die möglichen Bedenken bezüglich der Komplexität überwogen haben.

Der Hybrid-Angio-CT ist eine bahnbrechende medizinische Innovation, die die Versorgung der Patienten deutlich verbessert. Durch die Kombination von CT und Angiographie ermöglicht diese Technologie eine präzisere Diagnose und Behandlung. Die enge Zusammenarbeit mit Canon Medical hat der Universitätsklinik Augsburg die Möglichkeit eröffnet, schonendere und effektivere Verfahren zu entwickeln.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Universitätsklinik Augsburg und Canon Medical war von großem Erfolg geprägt. Durch eine intensive und frühzeitige Kommunikation sowie die hohe fachliche Expertise von Canon Medical konnte das komplexe System erfolgreich installiert werden. Univ. Prof. Dr. Kröncke zeigt sich erfreut darüber, dass das gemeinsame Ziel erreicht wurde und betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für den Erfolg des Projekts.

Der Hybrid-Angio-CT (HACT, Alphenix 4D CT) revolutioniert die medizinische Bildgebung durch die Kombination von CT und Angiographie. Dadurch werden Patienten schneller und effektiver versorgt. Die Uniklinik Augsburg hat sich mit Canon Medical einen starken Partner an ihre Seite geholt, der mit seiner Expertise in Angio-CT-Hybridsystemen überzeugt. Der Hybrid-Angio-CT ermöglicht eine präzisere Diagnostik und Therapie, was zu schonenderen und effektiveren Verfahren führt.

Der Hybrid-Angio-CT setzt den Menschen in den Fokus und ermöglicht eine verbesserte Patientenversorgung durch die Kombination von CT und Angiographie. Dieser Meilenstein in der medizinischen Bildgebung führt zu einer präziseren Diagnostik und Therapie. Die erfolgreiche Implementierung des komplexen Systems in der Universitätsklinik Augsburg zeigt, dass innovative Technologien wie der Hybrid-Angio-CT die Spitzenmedizin weiter vorantreiben können. Canon Medical als Partner hat seine Expertise in Angio-CT-Hybridsystemen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.