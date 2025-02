Effiziente Kennzeichnungslösung: Dual Frequency Label vereint UHF- und HF-Technologie

Das Dual Frequency Label von herpa print und herpa tech ist ein neues Hybrid-RFID-Label, das auf der LogiMAT 2025 vorgestellt wurde. Es vereinigt die Vorteile der UHF- und HF-Technologie und ermöglicht die Programmierung beider Frequenzen auf einem Chip. Darüber hinaus kann das Label in einem einzigen Arbeitsgang bedruckt werden, was zeitsparend und effizient ist.



herpa tech: Innovatives Unternehmen mit effizientem Dual Frequency Label

Effizientes Dual Frequency Label vereint drei Identifikationslösungen in einem

Effiziente Synchronisierung von RFID-Daten und Etiketteninformationen durch Dual Frequency Label

Das Dual Frequency Label ermöglicht die gleichzeitige Programmierung und Bedruckung, wodurch die gespeicherten RFID-Daten und die sichtbaren Informationen auf dem Etikett immer synchron sind. Dadurch stimmen Seriennummern oder Produktnamen, die im Barcode gespeichert und auf dem Etikett aufgedruckt sind, genau mit den Daten überein, die gleichzeitig auf dem RFID-Chip gespeichert sind. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, bei denen eine NFC- und eine UHF-Anwendung kombiniert werden, da die Informationen sowohl digital als auch physisch vorhanden sind.

Kennenlernen des Dual Frequency Labels und innovativer Kennzeichnungslösungen auf der LOGIMAT 2025

Erfahren Sie mehr über das innovative Dual Frequency Label und andere fortschrittliche Kennzeichnungslösungen von herpa tech auf der LOGIMAT 2025. Besuchen Sie den Stand 2A02 in Halle 2 vom 11. bis 13. März, um sich über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile dieses Labels zu informieren.

