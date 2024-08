HYMER ermöglicht Integration von 3D-Daten in Planungssoftware für Steigtechnik

Das erweiterte Baukastensystem von HYMER ermöglicht Anwendern die Integration von originalen 3D-Daten in ihre Planungs- und Konstruktionssoftware. Durch die Verwendung realer Daten können Größenverhältnisse genau eingeschätzt und bauliche Besonderheiten im Vorfeld simuliert werden. Dies erhöht die Planungssicherheit und erleichtert die Umsetzung komplexer Projekte. HYMER-Steigtechnik bietet maßgeschneiderte Lösungen für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe, die individuell an den jeweiligen Anwendungsbereich angepasst werden können.



Individuelle Wunschprodukte: HYMER ermöglicht 3D-Modellierung und CAD-Integration

Der neue Online-Konfigurator von HYMER ermöglicht es Kunden, ihre Wunschprodukte individuell anzupassen. Mithilfe des bewährten Baukastensystems wählen sie zunächst eine Basisvariante aus und spezifizieren sie im Konfigurator. Durch die Eingabe aller Parameter wird in Echtzeit ein 3D-Modell des Wunschprodukts erstellt. Diese 3D-Daten können im .stp-Format heruntergeladen und bei Bedarf in das eigene CAD/CAM-Programm importiert werden. Durch die Verwendung originaler 3D-Daten können mögliche bauliche Besonderheiten und Störfaktoren bereits in der Planungsphase erkannt und berücksichtigt werden.

Verbesserung der innerbetrieblichen Logistik und Arbeitssicherheit durch original 3D-Daten

Dank der Verwendung originaler 3D-Daten können Unternehmen mögliche Störungen in der innerbetrieblichen Logistik frühzeitig erkennen. Die Simulation mit echten Daten ermöglicht es, zu sehen, ob beispielsweise eine Arbeitsbühne über Sicherheitsstreifen hinausragt oder Fahrwege für Stapler beeinträchtigt werden. Dadurch können potenzielle Gefahrenquellen eliminiert und die Arbeitssicherheit verbessert werden. Mit den exakten Planungsdaten im eigenen CAD-System können zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe geplant werden. Falls dennoch Anpassungen nötig sind, steht das Expertenteam von HYMER zur Verfügung, um individuelle Lösungen anzubieten.

Präzise Planung und schnelle Umsetzung dank originaler 3D-Daten

Die Integration von originalen 3D-Daten in das Baukastensystem und den Online-Konfigurator von HYMER ermöglicht es Unternehmen aus Handwerk, Industrie und Logistik, die Größenverhältnisse ihrer geplanten Projekte präzise einzuschätzen. Durch die Simulation von baulichen Besonderheiten können potenzielle Probleme bereits im Voraus erkannt und berücksichtigt werden, was zu einer erhöhten Planungssicherheit führt. Darüber hinaus bietet die Verwendung von originalen 3D-Daten eine verbesserte innerbetriebliche Logistik und Arbeitssicherheit, da mögliche Störungen und Gefahren rechtzeitig erkannt und vermieden werden können.