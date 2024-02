3D-Daten direkt in die Planungssoftware übernehmen – Planungssicherheit erhöhen

Die Messepräsentation von HYMER bietet den Besuchern die einzigartige Möglichkeit, 3D-Daten aus dem Online-Konfigurator direkt in ihre eigene Planungssoftware zu übertragen. Dadurch erhalten Kunden bereits vor dem Kauf einen realistischen Eindruck davon, wie ihre individuell konfigurierte Steigleiter oder Arbeitsbühne am tatsächlichen Einsatzort aussehen wird. Zusätzlich präsentiert HYMER innovative Lösungen für den industriellen Alltag sowie spezialisierte Steigtechniklösungen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



3D-Konfigurator ermöglicht realistische Planung von Steigleitern und Arbeitsbühnen

Der 3D-Konfigurator für Steigleitern, Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen wurde grundlegend überarbeitet und bietet nun die Möglichkeit, die 3D-Daten direkt in die eigene Planungssoftware zu importieren. Dadurch erhalten Kunden bereits vor der Bestellung eine realistische Vorstellung davon, wie ihre individuell angefertigte Steigleiter oder Arbeitsbühne am Einsatzort aussehen wird. Die Planungssimulation erkennt dabei automatisch bauliche Besonderheiten und potenzielle Störfaktoren, was zu einer höheren Planungssicherheit und Effizienz führt.

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühne für sichere Wartungsarbeiten an Fahrzeugen

Die elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühne ist ein Highlight am Messestand und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Industrie. Sie ist ideal geeignet für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen sowie für die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen. Dank der zwei elektrisch ausfahrbaren Schubladen kann der Abstand zur Maschine oder zum Fahrzeug flexibel verringert werden, was die Arbeitssicherheit und Effizienz erhöht.

Durch die Verwendung von Schaltleisten an den Schubladen der elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsbühne wird das Verletzungsrisiko minimiert. Diese Schaltleisten ermöglichen einen sofortigen Stopp des Elektroantriebs, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Gefahrenbereich befindet. Zusätzlich verfügt die Arbeitsbühne über eine Treppe mit automatischer Neigungsanpassung an die Arbeitshöhe. Des Weiteren werden verschiedene Stufenarten präsentiert, die eine maximale Rutschhemmung gewährleisten.

Produkte in Rutschhemmklasse R13 für sicheren Aufstieg in Industriebetrieben

Die auf der LogiMAT präsentierten Produkte in der Rutschhemmklasse R13 stellen eine optimale Lösung für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Industriebetrieben dar. Insbesondere der Maschinentritt 6878 und die Stufenstehleiter 8624 zeichnen sich durch ihre spezielle Oberflächenbeschaffenheit aus, die auch unter extremen Witterungsbedingungen wie Schnee, Regen oder dem Einsatz von Schmierstoffen und öligem Sprühnebel einen sicheren Aufstieg gewährleistet.

Neue Plattformleiter ProTect C 8383: Sicheres Aufstehen für Montagearbeiten

Die neue Plattformleiter ProTect C 8383 ist ein herausragendes Produkt auf der Messe. Sie zeichnet sich durch 80 mm tiefe Stufen und eine großzügige Plattform aus, die einen sicheren Aufstieg für Montagearbeiten ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die Absturzsicherung, die maximale Sicherheit gewährleistet. Mit dieser Plattformleiter können Arbeiten in der Höhe effizient und sicher durchgeführt werden.

HYMER präsentiert zertifizierte Schulungen zur Steigleiterprüfung auf der Messe

Auf der Messe präsentiert HYMER nicht nur ihre innovativen Produkte, sondern informiert auch über ihr Seminar-Programm. Neben Schulungen für die Prüfung von Leitern und Gerüsten bietet HYMER zukünftig auch zertifizierte Schulungen zur Prüfung von Steigleitern und ortsfesten Leiteranlagen an. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Schulungen sind die Teilnehmer befähigt, eigenverantwortlich Steigleiterinspektionen durchzuführen und zu dokumentieren. Dadurch wird das wichtige Fachwissen in die Betriebe getragen und die Arbeitssicherheit erhöht.

Die Präsentation von HYMER auf der LogiMAT 2024 bietet eine breite Palette innovativer Lösungen für den sicheren und ergonomischen Einsatz in der Höhe. Besonders bemerkenswert ist die Integration von 3D-Daten aus dem Online-Konfigurator in die eigene Planungssoftware. Diese Funktion eröffnet eine völlig neue Dimension der Planungssicherheit, da Kunden bereits vor der Bestellung sehen können, wie ihre individuell konfigurierte Steigleiter oder Arbeitsbühne am Einsatzort aussehen wird. Dies ermöglicht eine präzise und effiziente Planung.

Die elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühne von HYMER zeichnet sich durch ihre maximale Sicherheit und Komfort aus. Mit elektrisch ausfahrbaren Schubladen und einer automatisch anpassbaren Treppe bietet sie optimale Bedingungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Zudem präsentiert HYMER Produkte in der Rutschhemmklasse R13, die auch unter extremen Witterungsbedingungen sicheren Aufstieg gewährleisten. Durch die Fortbildungsseminare trägt HYMER zur Erweiterung des Fachwissens und zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in den Betrieben bei.