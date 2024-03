HYMER präsentiert umfangreiches Produktsortiment für sicheres Arbeiten in der Höhe

Die Experten von HYMER zeigen auf der LogiMAT eine breite Palette an Steigtechnikprodukten für den industriellen Alltag sowie maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungsfälle. Ein besonderes Highlight ist die nahtlose Integration von 3D-Daten aus dem Online-Konfigurator in die eigene Software für Planung und Konstruktion. Dadurch können Anwender bereits im Voraus sehen, wie ihre Arbeitsbühne oder Steigleiter am Einsatzort aussehen wird und bauliche Gegebenheiten berücksichtigen.



Höhensicherheit und Ergonomie: HYMER bietet maßgeschneiderte Lösungen

HYMER bietet eine breite Palette an Lösungen für sicheres Arbeiten in der Höhe in den Bereichen Industrie und Logistik. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst funktionale Helfer für den alltäglichen Gebrauch sowie spezialisierte Steigtechniklösungen für individuelle Anwendungsfälle. Von Treppen und Podesten bis hin zu Wartungsbühnen und maßgeschneiderten Steigleitern bietet HYMER für jede Anforderung die passende Lösung.

3D-Konfigurator ermöglicht vorausschauende Planung für Steigtechniklösungen

Der 3D-Konfigurator von HYMER für Steigleitern, Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen ist das Highlight am Messestand. Mit der Möglichkeit, 3D-Daten direkt in die eigene Planungssoftware zu übernehmen, können Anwender im Voraus sehen, wie ihre vorkonfigurierte Arbeitsbühne oder Steigleiter am Einsatzort aussehen wird. Die Planungssimulation berücksichtigt dabei bauliche Besonderheiten und Störfaktoren, um eine optimale Integration der Steigtechnik zu gewährleisten.

Effiziente und sichere Integration der Steigtechnik durch 3D-Datenübernahme

Die Integration von 3D-Daten aus dem Online-Konfigurator in die eigene Software ermöglicht eine effektive und sichere Planung der Steigtechnik am Einsatzort. Potenzielle Probleme oder Hindernisse können frühzeitig erkannt und berücksichtigt werden, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten. Fachbesucher der LogiMAT haben die Möglichkeit, die innovativen Lösungen von HYMER live zu erleben und sich von ihrer hohen Qualität und Funktionalität zu überzeugen.

