Hyundai Motor Group gewinnt „Red Dot Design Award 2024“ mit drei Robotern

Das Robotics Lab der Hyundai Motor Group wurde beim „Red Dot Design Award 2024“ in der Kategorie „Robotics“ mit drei Preisen ausgezeichnet, darunter zwei „Best of the Best“-Titel. Diese Auszeichnungen würdigen das herausragende Design und die Funktionalität der prämierten Roboter, die für vielfältige Anwendungsbereiche geeignet sind. Die Erfolge unterstreichen erneut das Engagement und die Innovationskraft der Hyundai Motor Group, die darauf abzielen, Kundenbedürfnisse mit fortschrittlicher Robotik-Technologie zu erfüllen.



Ausgezeichneter Roboter für Sicherheitsinspektionen im Hyundai Innovation Center

Der ausgezeichnete Roboter im Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore ermöglicht Sicherheitsinspektionen mittels künstlicher Intelligenz. Er kann Maschinen im Mobilitätszentrum inspizieren und Anomalien erkennen, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Sein nahtloses Design fügt sich perfekt in die Umgebung des Innovation Center Singapore ein und bietet höchste Funktionalität. Die gewölbte Form des Roboters eliminiert tote Winkel und verbessert seine Produktivität und Wahrnehmungsfähigkeiten. Dank einer Kamera an einer Teleskopstange hat er ein maximales Sichtfeld. Mit vier „Plug and Drive“-Modulen in jeder Ecke kann der Roboter Hindernisse umfahren.

Innovativer MobED Delivery-Roboter für problemlose Lieferungen in verschiedenen Umgebungen

Der „MobED Delivery“ ist ein preisgekrönter Lieferroboter, der mit seinem innovativen „Drive and Lift“-Modul eine optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Neigungen und Höhen ermöglicht. Dieses Modul integriert Antrieb, Lenkung und Bremsen in einem einzigen Radmechanismus und ermöglicht so das problemlose Bewältigen verschiedener Terrains. Das Transportgut wird sicher über ein integriertes Förderband am Heck des Roboters abgesetzt, sobald sich dieser neigt. Dadurch wird eine sichere Auslieferung von Gegenständen in verschiedenen Umgebungen gewährleistet, ohne dass eine persönliche Entgegennahme der Ware erforderlich ist.

Der „DAL-e Delivery“-Roboter wurde speziell für die sichere und effiziente Zustellung von Lebensmitteln, Getränken und Paketen entwickelt. Dank seines fortschrittlichen PnD-Moduls kann er Kunden in komplexen Umgebungen wie Büros und Einkaufszentren beliefern. Der Roboter ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet, die eine autonome Navigation ermöglichen. Das durchdachte Design des Roboters umfasst ein Display, das den Nutzern den aktuellen Zustand und Status des Roboters anzeigt. Die zentrale Ladekabine des Roboters verfügt über automatisch öffnende Doppeltüren und ein elektrisch angetriebenes Tablett, um Waren sicher zu transportieren.

Die Hyundai Motor Group hat beim „Red Dot Design Award 2024“ mit ihren prämierten Robotern erneut ihre führende Rolle in der Robotikbranche unter Beweis gestellt. Die Auszeichnungen würdigen das beeindruckende Design sowie die hohe Funktionalität und technologischen Fähigkeiten der Roboter. Diese bieten innovative Lösungen für Sicherheitsinspektionen und zuverlässige Lieferungen in unterschiedlichen Umgebungen. Die Hyundai Motor Group bleibt ein Vorreiter in der Entwicklung von Robotertechnologie und setzt damit Maßstäbe für die gesamte Branche.