Modernisierung von CVGL#1 steigert Stabilität, Effizienz und Produktqualität deutlich

Hyundai Steel hat im Werk Dangjin gemeinsam mit SMS group die kontinuierliche Verzinkungslinie CVGL#1 zweiphasig modernisiert. Zunächst wurden mechanische Peripheriekomponenten wie Strip-Washer, Strip-Dryer, Bridle-Roll-Sets und neue Antriebe erneuert. Anschließend erfolgte die Erneuerung des Skin-Pass-Walzwerks inklusive aktueller X-Pact(R) Embedded Steuerung, Hydraulikblöcken und Servo­ventilen. Die Maßnahmen steigern die Prozessstabilität, erhöhen die Produktqualität und reduzierten Stillstandszeiten, während Lebensdauer und Energieeffizienz der Anlage signifikant verbessert wurden. Im Automobilbereich sichert dies hohe Ausstoßraten gleichbleibende Oberflächenqualitäten.



Hyundai Steel nimmt CVGL#1-Modernisierung durch SMS group offiziell ab

Hyundai Steel hat nach erfolgreicher Abnahme die umfassende Modernisierung der kontinuierlichen Verzinkungslinie CVGL#1 im Werk Dangjin bestätigt. Die zweitaktige Erneuerung umfasste mechanische Optimierungen und den Einbau fortschrittlicher Automationssysteme. Ziel war die Steigerung der Betriebseffizienz, die Verbesserung der Produktbeschaffenheit und die Erhöhung der Langzeitzuverlässigkeit bei steigenden Anforderungen der Automobilindustrie. Durch den Austausch wesentlicher Hydraulik- und Steuerkomponenten wurden Prozessstabilität und Verfügbarkeit deutlich verbessert. Wartungsaufwand sank, Lebensdauer der Anlage wurde signifikant messbar erhöht.

Zweiphasige Modernisierung gewährleistet Betrieb mit optimierter Automatisierung und Spannungsregelung

Die Umsetzung erfolgte in zwei eng aufeinander abgestimmten Phasen, um den Produktionsfluss reibungsfrei aufrecht zu erhalten. In Phase eins wurden gezielt die Peripheriegeräte hinter dem Skin-Pass-Walzwerk modernisiert: ein neuer Strip-Washer, ein Strip-Dryer sowie optimierte Bridle-Roll-Sets ersetzten veraltete Komponenten. Ergänzt wurden neue Bridle-Motoren und Antriebe. Parallel dazu implementierte SMS group mit X-Pact(R) Line Drive Control eine maßgeschneiderte Automationslösung, die eine präzise Regelung von Spannung und Dehnung gewährleistet, was die Prozessstabilität verbessert.

SMS erneuert Phase-2 Skin-Pass-Walzwerk mit X-Pact(R) Embedded und Hydraulik

In der zweiten Phase konzentrierte sich die Modernisierung auf das Skin-Pass-Walzwerk: Das Technologische Kontrollsystem (TCS) wurde vollständig erneuert und um den neuesten X-Pact(R) Embedded Controller erweitert. Zusätzlich installierte SMS group neue Hydraulikblöcke und hochpräzise Servoventile für die hydraulische Spaltregelung (HGC) sowie das Work-Roll-Bending. Diese Maßnahmen gewährleisten eine präzise Kontrolle der Blechdicke, eine gleichmäßige Ebenheit und eine verbesserte Spannungsstabilität während des Walzprozesses. Dabei reduzieren sie Toleranzen, steigern Durchsatz und Prozesssicherheit zuverlässig.

Schnelle Inbetriebnahme durch SMS-Automationsteam mit minimalen Softwareanpassungen gewährleistet Betriebssicherheit

Das spezialisierte Automationsteam der SMS group realisierte die Wiederinbetriebnahme der modernisierten Anlage in rekordverdächtiger Zeit durch den gezielten Einsatz vorkonfigurierter Softwaremodule und standardisierter Schnittstellen. Dank minimaler Anpassungen im Steuerungsprogramm konnte die Funktionalität unverzüglich nach dem Umbau gewährleistet werden. Dadurch ließen sich potenzielle Störungen während des Produktionsbetriebs effektiv vermeiden und die Gefahr von Produktionsunterbrechungen wurde drastisch reduziert, womit der Übergang zur Serienfertigung ohne Verzögerungen gelang.

Seit 2005 bestätigt Modernisierung technische Tiefe und langjährige Partnerschaft

Seit 2005 arbeiten Hyundai Steel und SMS group eng zusammen, als SMS group die bestehende kontinuierliche Glüh- und Verzinkungslinie umfassend umrüstete. Diese langfristige Zusammenarbeit hat sich kontinuierlich vertieft, indem beide Partner ihr Know-how und ihre Projektkompetenz in zahlreichen gemeinsamen Aufgabenstellungen eingebracht haben. Mit der jüngsten Modernisierung demonstrieren sie erneut, wie technische Innovationskraft und umfangreiche Erfahrung kombiniert werden, um Anlagenleistung und Qualität nachhaltig zu steigern und betriebliche Zuverlässigkeit langfristig zu gewährleisten.

SMS group modernisiert Verzinkungslinie: Hydraulik und Automation optimieren Effizienz

SMS group hat innerhalb der bestehenden Werkstruktur eine komplexe Modernisierung der Verzinkungslinie umgesetzt, indem moderne Hydraulikkomponenten und innovative Automatisierungstechnologien kombiniert wurden. Diese umfassenden Maßnahmen umfassen hochpräzise Ventile, optimierte Hydraulikblöcke sowie fortschrittliche Steuerungssysteme für exakte Spalt- und Spannungsregelung. Als Resultat arbeitet die Linie deutlich stabiler und leistungsfähiger. Dies ermöglicht Hyundai Steel eine nachhaltig verbesserte Betriebsführung mit minimalen Stillständen und die Einhaltung höchster Qualitätsstandards im Produktionsprozess und eine gesteigerte Energieeffizienz durch optimierte Regelalgorithmen.

Die zweiphasige Modernisierung der kontinuierlichen Verzinkungslinie CVGL#1 im Werk Dangjin durch SMS group hat die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht, indem Ausfallzeiten minimiert und Instandhaltungsintervalle verlängert wurden. Gleichzeitig wurde die Produktqualität optimiert, was präzisere Beschichtungsdicken und verbesserte Oberflächengleichmäßigkeit ermöglicht. Durch effiziente Automationslösungen und moderne Hydraulikkomponenten sinkt der Wartungsaufwand spürbar, während Hyundai Steel im Automotive-Markt seine Wettbewerbsfähigkeit stärkt und nachhaltige, konstante Produktionsprozesse langfristig sichert und sorgt für verbesserte Energieeffizienz sowie dauerhaft reduzierte Umweltbelastung.