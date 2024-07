Hyundai TUCSON feiert Produktionsjubiläum: Zwei Millionen Fahrzeuge aus Tschechien

Der Hyundai TUCSON ist ein äußerst erfolgreiches Modell von Hyundai und hat mit der Fertigung des zweimillionsten Fahrzeugs einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Werk in Nosovice, Tschechien, produziert den TUCSON seit 2015 für den europäischen Markt. Dieses Jubiläum unterstreicht die Beliebtheit des Modells in Europa und seine wichtige Rolle für Hyundai.



Hyundai TUCSON: Erfolgreiche Produktion in Tschechien seit 2015

Der Hyundai TUCSON aus tschechischer Produktion hat seit seiner Einführung im Jahr 2015 eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Insgesamt wurden 1.180.445 Einheiten der dritten Generation in Nosovice hergestellt. Im Jahr 2023 wurden allein 244.495 Einheiten der vierten Generation produziert, was einen Anteil von etwa 70 Prozent der Gesamtproduktion in Nosovice ausmacht. Dieses Modell wird in 70 Länder weltweit exportiert, wobei die Hauptmärkte Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich sind. Der Erreichen des Zwei-Millionen-Meilensteins ist ein weiterer Beweis für den Erfolg des TUCSON.

Erfolgreiche Elektrifizierungsstrategie: Der TUCSON von Hyundai im Fokus

Der Hyundai TUCSON ist ein entscheidender Bestandteil von Hyundais Elektrifizierungsstrategie. Mit zwei von fünf verkauften TUCSON der vierten Generation in Europa als Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Modelle zeigt sich deutlich das wachsende Interesse der Kunden an umweltfreundlichen Antrieben. Hyundai reagiert auf die hohe Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen und positioniert den TUCSON als attraktive Option für umweltbewusste Autofahrer.

Das Facelift des Hyundai TUCSON: Neue Features und Design

Das Facelift des Hyundai TUCSON der vierten Modellgeneration ist nun bei den Händlern erhältlich. Das kompakte SUV besticht durch sein geschärftes und dynamischeres Design, neue Stoßfänger und größere Tagfahrleuchten. Im Innenraum beeindrucken die umgestalteten Panoramadisplays, die eine Größe von 12,3 Zoll haben und im Curved Design gestaltet sind. Das Schnittstellen-System ccNC ermöglicht die kabellose Integration von Smartphones über Android Auto(TM) und Apple CarPlay(TM). Zusätzlich verfügt der TUCSON über mehrere USB-C-Ladeanschlüsse und Over-the-Air-Updates für das Infotainment- und Navigationssystem.

Neue Funktionen und verbesserte Sicherheit im Hyundai TUCSON

Das aktualisierte Modell des Hyundai TUCSON verfügt über zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit. Ein besonderes Highlight ist das optionale Head-up-Display, das dem Fahrer wichtige Informationen direkt in sein Sichtfeld projiziert. Des Weiteren wurden drei wichtige Neuerungen in den Smart Sense Assistenzsystemen integriert: Der Seitenwindassistent erhöht die Fahrstabilität bei starkem Seitenwind und hohem Tempo, der Insassenalarm warnt den Fahrer, wenn er Kinder oder Haustiere im Auto vergessen hat, und die neuen Matrix-LED-Scheinwerfer des intelligenten Frontbeleuchtungssystems (IFS) sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Straße, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Mit diesen Funktionen und Verbesserungen bietet der Hyundai TUCSON ein noch sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.

Hyundai TUCSON aus Tschechien erreicht Meilenstein von zwei Millionen Fahrzeugen

Der Hyundai TUCSON, der in Tschechien produziert wird, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem das zweimillionste Fahrzeug vom Band gerollt ist. Als beliebtestes Modell von Hyundai in Europa hat sich der TUCSON zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Durch die Elektrifizierungsstrategie von Hyundai mit Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modellen trägt der TUCSON zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität bei. Das aktualisierte Modell zeichnet sich durch ein modernes Design, einen hochwertigen Innenraum und zahlreiche innovative Funktionen aus. Mit seinem kundenorientierten Ansatz und den verbesserten Sicherheitsmerkmalen bietet der Hyundai TUCSON eine attraktive Option für Autoliebhaber.