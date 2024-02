iDTRONIC bietet Update auf Android 13 für RFID-Geräte an

Das Unternehmen iDTRONIC hat angekündigt, dass es ein Update auf Android 13, Codename „Tiramisu“, für ausgewählte RFID-Geräte wie die iDTRONIC C9 RED und C9 RED GUN anbietet. Mit dieser Aktualisierung können die Nutzer von verbesserten Personalisierungs- und Sicherheitsfunktionen profitieren. Eine einzigartige Funktion ist die Möglichkeit, bestimmten Apps bestimmte Sprachen zuzuweisen, sodass das System des Telefons in einer Sprache gehalten werden kann, während jede App in einer anderen Sprache angezeigt wird. Dies ist besonders nützlich für internationale Organisationen.



Sicherheitsupdate: Verhinderung unerwünschten Zugriffs auf Zwischenablage und sensible Daten

Das Update auf Android 13 bietet eine verbesserte Sicherheit durch die Verhinderung unerwünschten Zugriffs auf die Zwischenablage. Sensible Daten wie E-Mail-Adressen oder Anmeldedaten werden automatisch gelöscht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen Apps jetzt eine explizite Berechtigung erhalten, um Benachrichtigungen senden zu können. Eine weitere Funktion des Updates ist die verbesserte Gerätefreigabe, die es ermöglicht, Inhalte wie URLs, Bilder, Texte oder Videos zwischen Android-Geräten zu kopieren und einzufügen.

Die iDTRONIC C9 RED-Serie ist eine Reihe von Geräten, die sich besonders durch ihre RFID-Fähigkeiten auszeichnen. Mit integrierten RFID-Lesemodulen können verschiedene Frequenzen wie LF, HF (inklusive NFC und LEGIC) und UHF unterstützt werden. Dies ermöglicht eine vielseitige Nutzung der Geräte, besonders im Einzelhandel, wo der NFC-Reader für Point-of-Sale-Anwendungen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus können die Handscanner auch 2D-QR-Codes und 1D-Barcodes auf Produktverpackungen lesen. Mit dem C9 RED GUN Scanner, der einen ergonomischen Griff besitzt, können scanintensive Aufgaben mit einer beeindruckenden Lesereichweite von bis zu 18 Metern (UHF-Frequenz) bewältigt werden. Die drahtlosen Kommunikationsmöglichkeiten wie WiFi, Bluetooth und GPS ermöglichen eine schnelle und direkte Übertragung der erfassten Daten an das System.

Die iDTRONIC C9 RED-Serie bietet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten aufgrund ihrer Vielseitigkeit. Insbesondere erleichtert sie das Asset-Management, indem sie RFID-Tags schnell scannt und Echtzeit-Updates über Standort und Status liefert. Unternehmen können mithilfe dieser Geräte RFID-basierte Bestandszählungen und -aktualisierungen durchführen, um eine höhere Genauigkeit und Effizienz bei der Bestandsverwaltung zu erreichen. Darüber hinaus eignen sich die Geräte für sichere Zutrittskontrollsysteme, die eine Authentifizierung über RFID-fähige Karten oder Ausweise ermöglichen. Im Einzelhandel können sie den Bestand verfolgen, Fehlbestände reduzieren und das Einkaufserlebnis durch schnelle und genaue Preisprüfungen verbessern.

Die iDTRONIC C9 RED-Serie zeichnet sich durch den integrierten IP65-Standard aus, der eine optimale Schutzfunktion gegen Umwelteinflüsse wie Staub, Wasser, Schmutz und extreme Umgebungsbedingungen bietet. Dadurch sind die Handheld-Terminals äußerst robust und zuverlässig und eignen sich perfekt als All-in-One-Werkzeug für den Einsatz in industriellen Anwendungen.

Die Handscanner-Serie C9 RED wird mit einem Konfigurationstool für Android Studio & Eclipse Systeme geliefert. Dadurch wird die Nutzung der Geräte erleichtert, da das Tool die Programmiersprache Javascript unterstützt und die Anbindung an bestehende Systeme vereinfacht. Das SDK ist kompatibel mit den Betriebssystemen Android 10 und Android 13, was eine nahtlose Integration in verschiedene Umgebungen ermöglicht.

Das Update auf Android 13 für die iDTRONIC C9 RED-Serie bietet zahlreiche verbesserte Funktionen, die eine individuelle Anpassung und erhöhte Sicherheit der Geräte ermöglichen. Dank der RFID-Fähigkeiten können die Handheld-Terminals in verschiedenen Bereichen wie Asset-Tracking, Bestandsverwaltung, Zutrittskontrolle und Einzelhandel vielseitig eingesetzt werden.

Dank ihrer robusten Bauweise und dem Schutz vor Umwelteinflüssen sind die Handheld-Terminals der iDTRONIC C9 RED-Serie besonders zuverlässig im industriellen Einsatz. Mit dem mitgelieferten Konfigurationstool und der Kompatibilität zu verschiedenen Betriebssystemen wird die Nutzung der Geräte zusätzlich erleichtert. Das Update auf Android 13 ist ein großer Fortschritt für die Serie und bietet den Nutzern zahlreiche Vorteile.