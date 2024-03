igus präsentiert beeindruckenden XXL-Truck für mobile Roadshows in Europa

Der orange-lackierte XXL-Truck von igus ist ein auffälliger Blickfang mit seinem Design und den weißen Firmen-Logos. Was ihn wirklich einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, sich innerhalb einer Stunde in einen beeindruckenden Messestand mit Dachterrasse zu verwandeln. Unternehmen können hier die gesamte Palette innovativer Produkte von igus hautnah erleben. Die Präsentationsfläche ist mit Regalen, Stehtischen und einem großen Monitor ausgestattet. Besonders beeindruckend ist die Dachterrasse, die einen weiten Blick über das Firmengelände ermöglicht und durch Zaunmodule gesichert ist. Eine Heizung sorgt für angenehme Temperaturen, auch in den Wintermonaten.



igus Roadshow: Entdecken Sie die neuesten Lösungen für mehr Produktivität

Die igus Roadshow ist eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Industrieproduktivität kennenzulernen. Besonders im Fokus stehen dabei die smarten Kunststofflösungen für das Industrie-4.0-Zeitalter. Durch die Integration von Sensoren ermöglichen Energieketten, Leitungen, Gleit-, Gelenk- und Drehkranzlager sowie Linearführungen eine Echtzeit-Zustandsüberwachung und kostensparende Wartung. Unternehmen haben somit die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern und von den innovativen Lösungen von igus zu profitieren.

Der ReBeL ist ein herausragendes Highlight der Roadshow von igus. Als Low-Cost-Cobot bietet er Unternehmen die Möglichkeit, zu einem erschwinglichen Preis in die Automation einzusteigen. Mit einem Preis von nur 4.970 Euro in der vollausgestatteten Plug-and-Play-Variante ist er besonders attraktiv. Der größtenteils aus Hochleistungskunststoff bestehende Roboter bietet Unternehmen jeder Größe eine kostengünstige Lösung. Die Experten von igus unterstützen die Besucher der Roadshow mit ihrer Fachkompetenz und beraten sie bei der Auswahl und Umsetzung möglicher Anwendungen.

