IHK Ostwürttemberg ehrt langjährige Prüfer für ehrenamtliche Tätigkeit

Am 5. Dezember 2024 fand eine feierliche Zeremonie bei der IHK Ostwürttemberg statt, bei der engagierte Prüferinnen und Prüfer für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Ausbildung und Weiterbildung geehrt wurden. Insgesamt wurden 85 Auszeichnungen verliehen, um den unermüdlichen Einsatz dieser Personen zu würdigen, die einen wesentlichen Beitrag zur beruflichen Bildung in der Region leisten.



Die Bedeutung der beruflichen Bildung für wirtschaftlichen Wohlstand

In seiner Ansprache unterstrich der Vizepräsident der IHK Ostwürttemberg, Ulrich Betzold, wie wichtig eine solide berufliche Bildung für den wirtschaftlichen Wohlstand ist. Nur gut ausgebildete Menschen können den Erfolg von Unternehmen gewährleisten und Innovationen vorantreiben. Die engagierten Prüferinnen und Prüfer spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie für eine qualitativ hochwertige berufliche Bildung und eine faire Bewertung der Prüflinge sorgen.

Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in Ostwürttemberg

Die enge Kooperation zwischen der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik in Ostwürttemberg, um gemeinsam die zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen, wurde von Thilo Rentschler, dem Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg, betont. Er würdigte die wertvolle Arbeit der Prüferinnen und Prüfer und hob hervor, dass ihre Tätigkeit unverzichtbar sei, um eine qualitativ hochwertige berufliche Bildung und die Zukunftsfähigkeit der Region sicherzustellen.

Hohe Anzahl an Prüfern sichert Qualität der beruflichen Bildung

Bei der IHK Ostwürttemberg engagieren sich rund 1.750 Prüfungsausschuss-Mitglieder in etwa 520 Prüfungsausschüssen pro Jahr. Diese beeindruckende Anzahl verdeutlicht das hohe Ausmaß der ehrenamtlichen Tätigkeit und unterstreicht die enorme Bedeutung dieser Arbeit für die berufliche Bildung. Durch ihre Tätigkeit werden etwa 2.400 Teilnehmer an IHK-Prüfungen betreut, was zeigt, wie wichtig und unverzichtbar das Engagement dieser Prüferinnen und Prüfer ist.

IHK Ostwürttemberg sucht ehrenamtliche Dozenten und Prüfer für Qualitätsstandard

Die IHK Ostwürttemberg ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Dozenten und Prüfern, um sicherzustellen, dass der hohe Qualitätsstandard der IHK-Abschlüsse in der dualen Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung erhalten bleibt. Die Prüfertätigkeit bietet zahlreiche Vorteile, wie kostenlose Schulungen, die Möglichkeit zur Mitgestaltung und den Austausch mit Fachleuten. Der zeitliche Aufwand beträgt im Durchschnitt drei bis vier Tage pro Jahr.

Wichtige Anerkennung für Prüfer bei IHK Ostwürttemberg

Die Anerkennung der Prüferinnen und Prüfer durch die IHK Ostwürttemberg verdeutlicht die Bedeutung ihres ehrenamtlichen Engagements für die Entwicklung der beruflichen Bildung und das Wachstum der Region. Durch die enge Zusammenarbeit von Unternehmen, Berufsschulen und den Prüfern wird sichergestellt, dass eine Aus- und Weiterbildung auf hohem Niveau gewährleistet ist und somit die Zukunftsfähigkeit der Region gestärkt wird.