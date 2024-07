iMin Swift 1 Pro: Leistungsstarker Mobilcomputer für Point of Sale und Restaurants

Das iMin Swift 1 Pro ist ein Handheld mit einem 6,5-Zoll-Bildschirm, der gezielt für den Einsatz im Point of Sale und in Restaurants konzipiert wurde. Dank seines schlanken und modernen Designs integriert es sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung. Mit seiner Größe bietet der Bildschirm ausreichend Platz für die Anzeige von Informationen und ermöglicht eine einfache Bedienung. Das Gerät ist leicht zu transportieren und kann mühelos von einem Ort zum anderen bewegt werden. Es ist eine praktische Lösung für den Einsatz in verschiedenen Branchen.



Mehr Leistung und Speicher: Der Swift 1 Pro im Vergleich zum Vorgänger

Der iMin Swift 1 Pro zeichnet sich durch eine deutlich verbesserte Leistung gegenüber dem Vorgängermodell aus. Mit 4 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicherplatz ist er in der Lage, auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos zu bewältigen. Das Mobilgerät läuft auf dem neuen Betriebssystem Android 13 und bietet somit Zugriff auf eine Vielzahl von Apps aus dem Google App-Store. Zusätzlich verfügt der Swift 1 Pro über einen leistungsstarken ARM A-73 und A-53 Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, der die Leistung des Vorgängermodells übertrifft.

NFC-Funktion ermöglicht einfaches Einscannen von Karten im Point of Sale

Der Swift 1 Pro ist mit NFC ausgestattet, was die Möglichkeit bietet, Karten einzuscannen. Dies ist besonders nützlich im Point of Sale-Bereich. Zusätzlich können optionale Module wie ein 2D-Barcodescanner mit einer Scangeschwindigkeit von 0,3 Sekunden oder ein 58mm-Bondrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von 100 mm pro Sekunde angebracht werden. Die Module sind einfach zu befestigen und können jederzeit wieder entfernt werden, sodass der Swift 1 Pro flexibel an die individuellen Anforderungen angepasst werden kann.

Robuster Handheld für den Einsatz in Restaurants und Regen

Der iMin Swift 1 Pro ist ein robuster Handheld, der nach IP54 vor Spritzwasser und Staub geschützt ist. Dank dieser Eigenschaft kann er problemlos bei Regen verwendet werden und ist selbst gegen schädliche Mengen an Staub gewappnet. Darüber hinaus ist das Gerät stoßfest und kann Stürze aus bis zu 1,2 m Höhe überstehen. Dies macht den Swift 1 Pro zu einer idealen Lösung für den Einsatz in hektischen Umgebungen wie Restaurants.

Leistungsstarker Mobilcomputer für Point of Sale und Gastronomie

Das iMin Swift 1 Pro ist ein vielseitiger Mobilcomputer, der für den Einsatz im Point of Sale-Bereich und in der Gastronomie konzipiert wurde. Mit optionalen Aufsätzen und einer robusten Bauweise kann er sich an verschiedene Arbeitsbereiche anpassen. Das schlichte und moderne Design macht ihn zu einer ästhetisch ansprechenden Lösung für jede Arbeitsumgebung. Der Mobilcomputer überzeugt nicht nur durch seine Leistungsfähigkeit, sondern auch durch seine Flexibilität und Ästhetik.

Der iMin Swift 1 Pro ist ein leistungsstarker Mobilcomputer, der sich durch sein neues Betriebssystem und seine optionalen Aufsätze auszeichnet. Er eignet sich ideal für den Einsatz im Point of Sale und in Restaurants, da er robust, wasserdicht und staubresistent ist. Selbst unter schwierigen Bedingungen wie Regen oder Stürzen überzeugt der Swift 1 Pro durch seine Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.