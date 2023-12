Arbeitnehmer bevorzugen kompetenzorientierten Ansatz der Unternehmen

Laut einer aktuellen Studie von iMocha-EY India ist weltweit ein wachsender Trend zu einer Skills-First Transformation in Unternehmen zu beobachten. Diese Transformation, die darauf abzielt, die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen, hat das Potenzial, den Erfolg und das Wachstum von Unternehmen zu steigern. Der Bericht basiert auf umfangreicher Primärforschung, die Interviews und Umfragen mit 560 Personalleitern und Mitarbeitern in verschiedenen Branchen umfasst.



Skills-First: Unternehmen profitieren von kompetenzorientiertem Ansatz

Laut einer aktuellen Studie setzen Unternehmen weltweit vermehrt auf einen Skills-First-Ansatz in den Bereichen Telekommunikation, Technologieplattformen und IT. Besonders in den USA ist dieser Wandel spürbar. Unternehmen, die auf Skills-First setzen, verzeichnen ein doppelt so hohes Umsatzwachstum im Vergleich zu Nicht-Anwendern. Es ist auffällig, dass 80 % der Arbeitnehmer Unternehmen mit einem kompetenzorientierten Ansatz bevorzugen, was sich unmittelbar auf den Erfolg des Unternehmens auswirkt.

In den dynamischen technologieorientierten Sektoren ist eine Skills-First Transformation unerlässlich, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Arbeitnehmer sind sich bewusst, dass sie sich kontinuierlich fort- und weiterbilden müssen, um relevant zu bleiben und ihre Fähigkeiten erfolgreich zu präsentieren und anerkannt zu werden.

Die steigende Nachfrage nach Technologie- und KI-Fähigkeiten und die sich wandelnden Erwartungen der Arbeitnehmer haben zu einem organisatorischen Imperativ geführt: der Skills-First Transformation. Unternehmen sollten den Ansatz „Skills Intelligence first“ nutzen, um Qualifikationsdaten nahtlos in ihre betrieblichen Prozesse zu integrieren und so eine höhere Bindung und Leistungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmer zu erzielen, betont Preeti Anand von EY India.

Der vorliegende Bericht stellt überzeugende Beweise für eine gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit, eine verbesserte Unternehmensleistung und ein beträchtliches Umsatzwachstum durch die Einführung eines Skills-First-Ansatzes dar. Als Leitfaden dient der Bericht Unternehmen, die in einem wettbewerbsorientierten Umfeld relevant bleiben möchten und zeigt auf, wie sie ihre Strategie entsprechend anpassen können.

Mit iMocha können Unternehmen ein leistungsstarkes Talentmanagement-System aufbauen. Die KI-gestützte Skills Intelligence Cloud ermöglicht eine gezielte Einstellung und Weiterbildung von Mitarbeitern. Seit 2015 setzen über 500 Unternehmen in mehr als 70 Ländern auf iMocha, um ihre Skills-First-Strategie erfolgreich umzusetzen.

Mit Hilfe von patentierten Technologien erstellt die Plattform umfangreiche Kompetenzprofile der Mitarbeiter. Sie ermöglicht außerdem die Erfassung und Verwaltung der organisatorischen Kompetenzen, die Bewertung und Auswertung von Kompetenzen sowie das Benchmarking und die Analyse von Kompetenzen.

Durch die Fokussierung auf Skills-First können Unternehmen ein beträchtliches Umsatzwachstum erzielen, da sie in der Lage sind, ihre Mitarbeiter optimal einzusetzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.