Das AIM-78S Industrie Tablet zeichnet sich durch seine Robustheit und Leistungsfähigkeit aus und eignet sich daher optimal für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Mit seinem robusten Design und dem industriellen Android Betriebssystem ist es besonders langlebig und zuverlässig. Es hält extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Stößen stand. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit minimiert das Tablet Ausfallzeiten und Wartungskosten, was zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität führt.



AIM-78S Industrie Tablet: Robustes Design für anspruchsvolle Umgebungen

Das AIM-78S Industrie Tablet wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit seinem robusten Design und der IP65-Zertifizierung ist es extrem widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Stößen. Im Vergleich zu Standard-Verbrauchergeräten zeichnet sich das AIM-78S durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und innovativen Ingenieurtechniken aus, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Dadurch werden Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert, was zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität führt.

Das AIM-78S Industrie Tablet ist mit einem industriellen Android Betriebssystem ausgestattet, das speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Hardware und spezieller Software für den industriellen Einsatz bietet es eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, die in verschiedenen Branchen, wie der Fertigung, Logistik und dem Gesundheitswesen, benötigt werden. Es ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Arbeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Das AIM-78S Industrie Tablet ist mit dem industriellen Android Betriebssystem ausgestattet, welches speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Die robuste Hardware und die spezielle Software machen das Tablet äußerst stabil und zuverlässig. Daher eignet es sich ideal für Branchen wie Fertigung, Logistik und Gesundheitswesen, in denen hohe Stabilität und Zuverlässigkeit von großer Bedeutung sind.

AIM-78S: Mobilität und Echtzeitkommunikation für den Außendienst

Das AIM-78S Industrie Tablet wurde speziell für den Außendienst entwickelt und bietet eine breite Palette von Funktionen, die auf die Bedürfnisse dieser Branche abgestimmt sind. Mit seiner WIFI/LTE-Konnektivität ermöglicht es eine reibungslose Kommunikation vor Ort und eine hohe Mobilität. Der leistungsstarke Akku des AIM-78S sorgt für eine lange Betriebsdauer von bis zu 6 Stunden und kann in kürzester Zeit wieder aufgeladen werden. Dank des Qualcomm Snapdragon SoC bietet das Tablet eine beeindruckende Rechenleistung und integrierte Konnektivitätsoptionen wie WLAN, Bluetooth 5.0, NFC und LTE.

Das AIM-78S Industrie Tablet ist mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherkapazität ausgestattet, die durch eine MicroSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden können. Das 10 Zoll LCD Display bietet eine 10-Punkt Multi-Touch-PCAP-Steuerung und ist durch kratzfestes Gorilla-Glas geschützt. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und einer Falltoleranz von bis zu 1,20 Metern ist das AIM-78S äußerst robust und widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen gemäß der SAE J1455-Spezifikationen. Es ist außerdem gemäß der Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Partikeln und Wasser versiegelt. Für den Einsatz im Freien steht eine Version mit einer Lichtleistung von 800 Nit zur Verfügung, die eine mühelose Lesbarkeit auch bei hellem Umgebungslicht gewährleistet.

Flexibilität durch eine Vielzahl von Zubehörteilen für AIM-78S

Das AIM-78S Industrie Tablet bietet eine Vielzahl von Zubehörteilen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören ein Barcode-Scanner, ein NFC-Lesegerät und eine hochauflösende Kamera. Diese ermöglichen eine effiziente Erfassung von Daten und eine verbesserte Kommunikation. Darüber hinaus stehen optionale Zubehörteile wie eine Fahrzeug-Dockingstation, eine VESA-Dockingstation, eine Desk-Dockingstation, eine Mehrfach-Ladestation, ein Schulterriemen und ein aktiver Eingabestift zur Verfügung. Mit diesen Erweiterungen können die Funktionen des Tablets je nach Bedarf angepasst und erweitert werden. Das AIM-78S ist somit ein äußerst flexibles und anpassungsfähiges Gerät.

Das AIM-78S Industrie Tablet ist die ideale Lösung für den Einsatz in Außendienst, Lagerhaltung und Fertigung. Es überzeugt mit seinem robusten Design, dem industriellen Android Betriebssystem und zahlreichen Zubehörteilen. In anspruchsvollen Umgebungen bietet es eine effiziente und zuverlässige Arbeitsweise. Die hohe Mobilität, Echtzeitkommunikation und Erweiterungsmöglichkeiten machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Laptop-Enthusiasten und Industrie-Experten.