Hohe Auflösung und leistungsfähige Schnittstelle: Die shr811 von SVS-Vistek

Die shr811 von SVS-Vistek ist eine Industriekamera mit einer Auflösung von 245,8 Megapixeln und einer leistungsfähigen CoaXPress-12-Schnittstelle mit vier Kanälen. Mit einer Bildauflösung von 19.200 x 12.800 Pixeln ermöglicht sie eine äußerst präzise Inspektion und ist ideal für die Kontrolle größerer Flächen geeignet. Die shr811 erweitert die SHR-Kameraserie von SVS-Vistek und zeichnet sich durch große Pixelstrukturen und höchste Auflösungen aus, was zu einer herausragenden Bildqualität führt.



Neue shr811 Industriekamera von SVS-Vistek ermöglicht präzise Inspektion

Die shr811 Industriekamera von SVS-Vistek bietet dank ihrer außergewöhnlich hohen Auflösung und des großen Dynamikumfangs eine präzise Inspektion von verschiedenen Materialien wie Wafern, Solarpanels und Displays. Die Kamera liefert eine herausragende Bildqualität und ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Sie ist sowohl in Monochrom als auch in Farbe erhältlich und kann ihre Stärken in einer Vielzahl von Applikationen voll ausschöpfen.

Hohe Bildqualität und Flexibilität: Die shr811 von SVS-Vistek

Die shr811 Industriekamera von SVS-Vistek verwendet den hochwertigen CMOS-Sensor IMX811 von Sony mit Rolling Shutter. Der Sensor ist präzise in einem robusten und thermisch optimierten Gehäuse eingebaut, was eine hohe Genauigkeit gewährleistet. Dank einer sorgfältigen Harmonisierung der Bildpunkte und der Defect Pixel Correction bietet die Kamera eine beeindruckende Bildqualität ohne störendes Rauschen. Darüber hinaus ist die shr811 mit einem großzügigen M72 Objektiv-Mount ausgestattet, der eine Vielzahl geeigneter Objektive ermöglicht.

Hochleistungsschnittstelle ermöglicht verzögerungsfreien Datentransfer bei hoher Bildrate

Die shr811 Industriekamera von SVS-Vistek zeichnet sich durch ihre ökonomische und leistungsstarke CoaXPress-12-Schnittstelle mit vier Kanälen aus. Diese ermöglicht einen verzögerungsfreien Datentransfer von bis zu 12,4 Vollbildern pro Sekunde, selbst bei langen Datenleitungen. Darüber hinaus verfügt die Kamera über eine umfangreiche I/O-Schnittstelle mit galvanischer Schnittstellentrennung, Sequenzer und integrierter Mehrkanal LED-Lichtsteuerung. Mit Funktionen wie automatischem oder manuellem Weißabgleich, AOI, LUT, Binning, interner Shading-Korrektur und PoCXP bietet die shr811 Anwendern alle Möglichkeiten, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

Die shr811 von SVS-Vistek: Perfekte Wahl für optische Inspektionen

Die Industriekamera shr811 von SVS-Vistek überzeugt mit herausragenden technischen Merkmalen und ist daher ideal für anspruchsvolle optische Aufgaben geeignet. Ob bei der Inspektion von Displays oder anderen Anwendungen, die shr811 bietet die erforderliche Leistung und Bildqualität. Mit ihrer hohen Auflösung von 245,8 Megapixeln, der leistungsfähigen CoaXPress-12-Schnittstelle und den zahlreichen Funktionen wie automatischem oder manuellem Weißabgleich ist sie ein zuverlässiges Werkzeug für Kameraenthusiasten.