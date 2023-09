Infineon und Infypower revolutionieren die Ladestationstechnologie

Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) ermöglichen eine effizientere Ladestationstechnologie für Elektrofahrzeuge. Die hohe Effizienz, Leistungsdichte, Spannungsfestigkeit und Zuverlässigkeit dieser Halbleiter eröffnen neue Möglichkeiten für innovative Anwendungen. Infineon Technologies AG kooperiert nun mit Infypower, einem führenden chinesischen Unternehmen im Bereich der Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Infineon INFY mit den hochleistungsfähigen 1200 V CoolSiC? MOSFET-Leistungshalbleitern beliefern, die den Wirkungsgrad von Ladestationen für Elektroautos erheblich verbessern.



Infineon und Infypower revolutionieren EV-Ladestationsindustrie

Die Zusammenarbeit zwischen Infineon und Infypower stellt eine innovative technologische Lösung für die lokale EV-Ladestationsindustrie dar. Durch den Einsatz von SiC-Leistungshalbleitern wird der Ladevorgang effizienter und schneller, was wiederum zu einer verbesserten Erfahrung für die Nutzer von Elektroautos führt.

Infypower stärkt Führungsposition mit SiC-Produkten

Infypower kann dank der breiten Palette an SiC-Produkten von Infineon seine führende Position in der Branche festigen und weiter ausbauen. Durch den Einsatz modernster Produktionsprozesse und innovativer Designlösungen setzt Infypower einen neuen Maßstab für die Ladeeffizienz von DC-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Dadurch profitieren Kunden von einem deutlich verbesserten Ladeerlebnis und einem erhöhten Mehrwert, was die erfolgreiche Entwicklung der Elektrofahrzeug-Ladeindustrie weiter vorantreibt.

Hohe Leistungsdichte von SiC ermöglicht kompakte Ladegeräte

Durch den Einsatz von SiC-Technologie können Ladegeräte für Elektrofahrzeuge mit einer hohen Leistungsdichte entwickelt werden. Dadurch werden sie leistungsfähiger, leichter und kompakter, was besonders für Supercharging-Stationen und ultrakompakte, an der Wand montierte DC-Ladestationen von Vorteil ist.

Die Verwendung von Siliziumkarbid (SiC) anstelle herkömmlicher Siliziumlösungen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) ermöglicht eine Steigerung des Wirkungsgrades um ein Prozent. Dadurch werden Energieverluste reduziert und Betriebskosten gesenkt. Bei einer 100-kW-Ladestation bedeutet dies eine Einsparung von einer kWh pro Ladevorgang. Jährlich können dadurch 270 Euro eingespart und die Kohlenstoffemissionen um 3,5 Tonnen reduziert werden. Aus diesem Grund setzen EV-Lademodule zunehmend SiC-Leistungsbauelemente ein.

Infineon revolutioniert Ladegeräte mit SiC MOSFETs

Infineon hat als Innovationsführer in der Halbleiterindustrie die Trench-Gate-Technologie für SiC MOSFETs erfolgreich eingeführt. Durch ein fortschrittliches Design bieten die CoolSiC-MOSFETs von Infineon eine hohe Zuverlässigkeit für Ladegeräte. Um ihre Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten, wurden sie umfangreichen Tests unterzogen, darunter Marathon-Stresstests und Gate-Spannungssprung-Tests.

Das 30-kW-DC-Lademodul von Infypower ist mit den 1200 V CoolSiC-MOSFETs von Infineon ausgestattet. Es zeichnet sich durch einen breiten konstanten Leistungsbereich aus und bietet eine hohe Leistungsdichte. Zudem minimiert es elektromagnetische Abstrahlung und Interferenz. Dank seiner hohen Zuverlässigkeit ist es ideal für den Einsatz in Ladestationen für Elektrofahrzeuge geeignet.

Dank seines höheren Wirkungsgrads von 1 Prozent im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt ist das Ladegerät ideal für den Schnellladebedarf der meisten Elektrofahrzeuge geeignet. Dadurch können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden, was zu einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen führt. Diese Eigenschaften machen das Ladegerät zu einer global führenden Lösung.

Infypower – Ein führendes Unternehmen für Leistungselektronik

Infypower wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen. Das Unternehmen ist international bekannt und spezialisiert sich auf Leistungselektronik und intelligente Steuerung. Dank langjähriger Erfahrung in der Branche und einer globalen Expansion ist Infypower weiterhin führend in Bezug auf Fortschritt und Entwicklung im entsprechenden Sektor.

Infypower ist ein führendes Unternehmen in der Elektrofahrzeugindustrie und bietet eine breite Palette leistungsstarker Lösungen wie Lademodule, intelligente Energierouter, Ladestationen und photovoltaische Energiespeichersysteme. Das Unternehmen hat eine Vorreiterrolle inne und war einer der ersten Hersteller, der SiC-Lösungen bei der Entwicklung von Lademodulen einsetzte. Zudem nutzt Infypower auch die Siliziumkarbid-Lösungen von Infineon, um innovative und effiziente Produkte anzubieten.

Infineon und Infypower revolutionieren Ladestationstechnologien für Elektrofahrzeuge

Die Partnerschaft zwischen Infineon und Infypower bringt bahnbrechende Verbesserungen in der Ladestationstechnologie für Elektrofahrzeuge. Durch den Einsatz von SiC-Leistungshalbleitern steigt die Effizienz der Ladestationen, was zu schnelleren Ladezeiten und geringeren Energieverlusten führt. Dies führt wiederum zu erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten und einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.

Infineon und Infypower haben gemeinsam neue Maßstäbe in der EV-Ladeindustrie gesetzt und bieten ihren Kunden einzigartigen Komfort und Mehrwert. Dank ihrer technologischen Führungsposition und hochwertigen Lösungen tragen sie maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Sektors bei.