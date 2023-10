Infineon übernimmt 3db Access und stärkt sein Portfolio für IoT-Technologien

Infineon Technologies AG hat heute die Übernahme von 3db Access AG bekannt gegeben. 3db ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Ultrabreitband-Technologie und hat bereits eine starke Position als IP-Anbieter für Automobilhersteller. Mit dieser Übernahme erweitert Infineon sein Angebot an Lösungen für sichere Zugangssteuerung, präzise Lokalisierung und verbesserte Impulsmessung.



Infineon stärkt IoT-Portfolio mit UWB-Technologie

Die Integration von UWB in das Produktportfolio von Infineon eröffnet neue Möglichkeiten für IoT-Anwendungen, insbesondere im Bereich der sicheren Zugangssteuerung und Authentifizierung. Mit UWB ist es außerdem möglich, den genauen Standort in Innenräumen zu bestimmen und die Anwesenheit von Personen oder Gegenständen zu erkennen, indem UWB-Radar-Implementierungen eingesetzt werden.

Die Übernahme des Startups 3db Access AG durch Infineon stärkt das Portfolio des Unternehmens im Bereich der gesicherten und intelligenten Zugangssteuerung, präzisen Lokalisierung und verbesserten Impulsmessung. Durch die Erfahrung von 3db in der Ultra-Wideband-Technologie kann Infineon seine IoT-Roadmap beschleunigen und das Marktpotenzial bei gesicherten, vernetzten Geräten weiter erschließen. Dies ermöglicht einen UWB-Rollout, der zusätzliche Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Verbraucher-IoT umfasst.

Mit der Übernahme von 3db Access AG hat Infineon sein Portfolio erweitert und sich alle Unternehmensanteile gesichert. Die genauen Details des Kaufpreises wurden nicht offengelegt.

Infineon Technologies AG hat das in Zürich ansässige Startup 3db Access AG übernommen, um die Ultra-Wideband-Technologie (UWB) weiterzuentwickeln und in Smartphones, Autos und IoT-Geräten zu integrieren. Diese Technologie weckt bereits heute das Interesse von Smartphone-Herstellern und wird voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach UWB-fähigen Geräten führen. Das Ziel von Infineon ist es, die Stärken dieser Technologie zu nutzen und sichere Lokalisierungs- und Sensorlösungen für IoT- und Automobilanwendungen anzubieten. Die Übernahme von 3db Access AG stärkt das Portfolio von Infineon in diesem Bereich.

Infineon und 3db differenzieren sich im dynamischen UWB-Markt nicht nur durch ihr Produktangebot, sondern auch durch ihre umfangreichen Forschungsaktivitäten.

Infineon plant, die Zusammenarbeit mit 3db weiter auszubauen und in den relevanten Standardisierungsgremien für gesicherte Lokalisierung und Sensorik intensiver zusammenzuarbeiten. Neben dem Zugang zu einem breiten Markt profitiert Infineon auch von seinen umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Mit weltweit 59 F&E-Standorten und über 31.000 Patenten investiert Infineon jährlich 13 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Die Übernahme der 3db Access AG durch Infineon ermöglicht es dem Unternehmen, seine Position im Markt für Ultrabreitband (UWB) zu stärken. Durch die Integration der UWB-Lösungen von 3db kann Infineon verschlüsselte, energieeffiziente und präzise Lösungen für Entfernungsmessung und Sensorik anbieten. Diese Lösungen haben ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich gesicherter Zugangssteuerung, geprüfter Näherungskontrolle für mobile Zahlungen und hochpräziser Echtzeit-Lokalisierung von intelligenten vernetzten Geräten.

Durch die Übernahme des Startups 3db Access AG erweitert Infineon Technologies AG sein Portfolio im Bereich der Zugangssteuerung, Lokalisierung und Impulsmessung. Diese Akquisition ermöglicht es dem Unternehmen, sein Angebot an Automobil-, Industrie- und Verbraucher-IoT-Anwendungen weiter auszubauen. Die Ultra-Wideband-Technologie, die 3db spezialisiert hat, bietet einzigartige Merkmale wie geringen Stromverbrauch, verbesserte Kommunikationssicherheit und die Unterstützung komplexer Antennenkonfigurationen. Durch die Integration dieser Technologie in seine Produkte kann Infineon seinen Kunden innovative und fortschrittliche Lösungen anbieten.

Die Übernahme von 3db Access AG durch Infineon ermöglicht es beiden Unternehmen, das volle Potenzial der Ultra-Wideband-Technologie auszuschöpfen und die Entwicklung von IoT-Anwendungen weiter voranzutreiben. Infineon festigt seine Position als führender Anbieter von Lösungen für gesicherte, vernetzte Geräte und kann seinen Kunden die einzigartigen Merkmale der Ultra-Wideband-Technologie bieten, wie geringen Stromverbrauch und verbesserte Sicherheit. Durch die Kombination der Erfahrung und Expertise beider Unternehmen wird Infineon in der Lage sein, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der Kunden gerecht werden. Der UWB-Markt verspricht eine vielversprechende Zukunft, und Infineon ist bestens positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren.