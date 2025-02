Infomaniak Datacenter D4: Neuer Maßstab für technologische Innovation und Nachhaltigkeit

Das Datacenter D4 von Infomaniak ist eine wegweisende technologische Innovation im Bereich der Nachhaltigkeit. Es befindet sich in einem Wohngebiet in Genf und nutzt zu 100% erneuerbare Energie aus der Region, ohne das Stadtbild zu beeinträchtigen. Mit einer Leistung von 1.7 MW speist das Datacenter Wärme in das Fernwärmenetz des Kantons Genf ein und ermöglicht so die Beheizung von 6000 Haushalten oder das tägliche Duschen von 20.000 Menschen für 5 Minuten.



Datacenter D4 von Infomaniak: Technologische Innovation und Nachhaltigkeit

Das revolutionäre Datacenter D4 von Infomaniak wurde für seine technologische Innovation und Nachhaltigkeit mit dem Schweizer Ethikpreis und dem Preis für nachhaltige Entwicklung des Kantons Genf ausgezeichnet. Es stellt eine neue Generation von Datacentern dar, die als Open Source zur Verfügung steht, um den Nachbau im großen Stil zu ermöglichen und somit zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Infomaniak eröffnet bahnbrechendes Datacenter mit ökologischen Standards

Gestern wurde das neue Datacenter von Infomaniak unter Anwesenheit von Behörden und wichtigen Projektakteuren offiziell eröffnet. Mit dieser bahnbrechenden Technologie werden neue Standards für ökologisches Bewusstsein und energetische Verwertung gesetzt, die vergleichbare Infrastrukturen übertreffen. Seit dem 11. November 2024 wird der gesamte Strom, der von diesem Datacenter verbraucht wird, in Form von Wärme ins Fernwärmenetz des Kantons Genf eingespeist. Dieser Meilenstein in der regionalen Energiewende macht das Datacenter zu einem aktiven Akteur der energetischen Verwertung.

Revolutionäres Datacenter von Infomaniak löst Cloud-Herausforderungen und unterstützt Energiewende

Das neue Datacenter von Infomaniak revolutioniert die Cloud-Branche, indem es gleichzeitig vier große Herausforderungen löst. Es nutzt den gesamten verbrauchten Strom, um Haushalte über ein Fernwärmenetz zu beheizen, und benötigt dabei weder Wasser noch eine zusätzliche Klimaanlage. Durch seine Integration in ein Wohngebiet hat es keine Auswirkungen auf das Stadtbild. Diese innovative Technologie wandelt die elektrische Energie in Wärme um und trägt aktiv zur Reduzierung der energetischen Auswirkungen von Datacentern bei.

Infomaniaks innovatives System: Strom wird in Wärme umgewandelt

Das von Infomaniak entwickelte System nutzt den gesamten verbrauchten Strom effizient, indem er vollständig in Wärme umgewandelt wird. Über einen Luft-Wasser-Wärmetauscher gelangt die Wärme in einen Warmwasserkreislauf und wird über Wärmepumpen weiter erhöht. Die dabei abgegebene Kälte wird zur Kühlung der Server genutzt, wodurch auch die zusätzlich benötigte Energie wiederverwertet wird. Dieses innovative System ermöglicht eine optimale Nutzung der Energie und sorgt gleichzeitig für eine effiziente Kühlung der Server.

Neues Datacenter von Infomaniak beherbergt 10.000 Server und liefert Wärme ans Fernwärmenetz

Das neue Datacenter von Infomaniak ist in der Lage, bei voller Auslastung eine große Anzahl von 10.000 Servern zu beherbergen und bietet eine Grundfläche von 1800 m2. Mit einer Leistung von 1.7 MW wird es nicht nur als Rechenzentrum genutzt, sondern auch als Wärmequelle für das Fernwärmenetz dienen. Dadurch können jährlich 6000 Haushalte beheizt werden oder 20.000 Menschen täglich 5 Minuten duschen. Diese Nutzung der Wärmeenergie führt zu einer erheblichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen und trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei.

Kostenneutrale Wiederverwertung von Abwärme im Datacenter von Infomaniak

Die Abwärme des Datacenters wird von Infomaniak kostenneutral wiederverwertet. Das Projekt kostet insgesamt 12 Millionen Franken, wovon 6 Millionen Franken vom Cloud-Anbieter für die Anpassung an das Fernwärmenetz finanziert wurden. Ein Teil dieser Kosten wird durch Subventionen des Energieamts des Kantons Genf und des Fernwärmenetzbetreibers gedeckt. Der Rest wird durch die Wärmeerzeugung des Datacenters schrittweise zum Selbstkostenpreis amortisiert. Die Umsetzung des Projekts dauerte viereinhalb Jahre, da ein sicherer Standort in der Nähe eines Fernwärmenetzes gefunden und ein Vertrag mit dem Fernwärmenetzbetreiber ausgehandelt werden musste.

Datacenter von Infomaniak fördert technologische Unabhängigkeit und europäische Produktion

Das Datacenter von Infomaniak spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung der technologischen Unabhängigkeit Europas, da es ausschließlich auf europäische Geräte setzt. Das Modell dieses Datacenters kann problemlos reproduziert werden und das Unternehmen stellt sein Know-how kostenlos zur Verfügung. Damit demonstriert es der Cloud-Branche und den politischen Entscheidungsträgern, dass die Energie aus Rechenzentren doppelt genutzt werden kann und dass IT-Anlagen eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen können.

Infomaniak sucht nach Fernwärmenetzen für zukünftige Datacenter-Growth

Infomaniak arbeitet aktiv daran, Fernwärmenetze für seine zukünftigen Datacenter zu finden, um das Unternehmenswachstum zu unterstützen. Derzeit kann das Unternehmen bereits 1,1 MW in ein Fernwärmenetz einspeisen. Bis 2028 wird ein neues Datacenter mit einer Leistung von mindestens 3,3 MW benötigt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Infomaniak bezieht den Strom lokal und gibt die CO2-freie Abwärme kostenlos ab, um einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und die Energiewende voranzutreiben.

Infomaniak revolutioniert die Cloud-Branche mit nachhaltigem Datacenter

Das Datacenter D4 von Infomaniak stellt eine wegweisende Lösung für technologische Innovation und Nachhaltigkeit dar, indem es den gesamten verbrauchten Strom zur Beheizung von Haushalten über ein Fernwärmenetz wiederverwertet. Diese bahnbrechende Technologie trägt aktiv zur Energiewende bei, indem sie die effiziente Nutzung der Energie und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ermöglicht. Durch die Bereitstellung des Modells als Open Source leistet Infomaniak einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung.