Effiziente Transportplanung und -koordination mit SAP Transportation Management

Die ORBIS SE präsentiert auf der LogiMAT 2025 ihre Digital Supply Chain, die vollständig in GROW bzw. RISE with SAP integriert ist. Angesichts der aktuellen Herausforderungen wie Lieferengpässen und Nachfrageschwankungen ist es von entscheidender Bedeutung, die Lieferkette mit dem gesamten Unternehmen und seinen Daten zu verbinden. ORBIS bietet technologische Unterstützung in Form von SAP-Lösungen und eigener Software, um die Intralogistik und Produktion zu optimieren. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, effizienter und risikoresistenter zu agieren.



Effektive Planung und Kontrolle der Transportbedarfe mit SAP TM

Mit SAP Transportation Management (SAP TM) können Unternehmen ihre Transportbedarfe gezielt planen und koordinieren. Die Lösung ermöglicht eine effektive Bewältigung von komplexen Supply-Chain-Netzwerken und die Rückverfolgbarkeit von Waren. Durch eine End-to-End-Transparenz schafft SAP TM eine präzise Kontrolle jedes Logistikschrittes.

Effiziente Prozessoptimierung im Lager mit SAP Extended Warehouse Management

SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) ist eine umfassende Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, sämtliche Lagerprozesse effizient zu steuern und zu optimieren. Durch die Nutzung der vielseitigen Funktionen von SAP EWM können Unternehmen ihre Lagerabläufe verbessern und von einer individuellen Anpassung an ihre spezifischen Bedürfnisse und Lagergröße profitieren. Diese Lösung ermöglicht eine optimierte Lagerverwaltung und trägt somit zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung bei.

Effiziente Produktion mit SAP Digital Manufacturing und SAP S/4HANA

SAP Digital Manufacturing (SAP DM) ist ein cloudbasiertes Manufacturing Execution System (MES), das eine nahtlose Verbindung zwischen Business-Systemen und Produktion herstellt. Dadurch wird eine umfassende Transparenz über alle Produktionsstätten hinweg gewährleistet. Durch die Integration in SAP S/4HANA können Unternehmen ihre Produktion effizient steuern und überwachen.

Effiziente Intralogistik-Optimierung mit ORBIS Logistics-Lösungen und Apps

ORBIS Logistics-Lösungen wie das ORBIS Transportsteuerungssystem (ORBIS TSS) bieten eine effiziente Automatisierung und Optimierung der Intralogistikprozesse vom Wareneingang bis zum Versand. Durch den Einsatz von intuitiven ORBIS Logistik Apps und dem ORBIS Vertical Lift Management (ORBIS VLM) wird eine optimale Belegung im Hochregallager ermöglicht.

ORBIS MES: Zentrales Tool für Datenverknüpfung und Synchronisierung im Shopfloor

ORBIS MES ermöglicht die Verbindung und Synchronisierung von Daten zwischen dem Shopfloor und den SAP-Prozessen. Dank dieser Lösung haben Nutzer jederzeit und überall Zugriff auf relevante Informationen, was ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben effizient zu erledigen.

ORBIS präsentiert innovative Showcases für effiziente Logistikprozesse

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert ORBIS zwei innovative Showcases, die den Einsatz moderner SAP-Technologien demonstrieren. Im ersten Showcase wird eine Pick-by-Light-Lösung vorgestellt, die durch Lichtsignale die Kommissionierung schneller und präziser macht. Im zweiten Showcase werden mobile Applikationen für mittelständische Unternehmen gezeigt, die eine flexible Steuerung von Logistikprozessen über mobile Endgeräte ermöglichen.

ORBIS SE präsentiert innovative Lösungen für eine effiziente Lieferkette

Die ORBIS SE bietet Unternehmen mit ihrer vollständig in GROW bzw. RISE with SAP integrierten Digital Supply Chain innovative Lösungen, um ihre Lieferkette effizienter zu gestalten. Durch die Integration von ORBIS-Lösungen und SAP-Technologien können Unternehmen ihre Intralogistik optimieren und Prozesse automatisieren. Die präsentierten Showcases auf der LogiMAT 2025 zeigen anschaulich, wie eine zukunftssichere und skalierbare Gestaltung der Intralogistik aussehen kann. ORBIS ist ein zuverlässiger Partner mit langjähriger Erfahrung im SAP-Umfeld und unterstützt seine Kunden dabei, ihre Logistikprozesse zu verbessern.