INTERGEO 2024: Das globale Event für Geospatial-Experten

Die INTERGEO, die weltweit führende Veranstaltung für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, findet vom 24. bis 26. September 2024 in der Messe Stuttgart statt. Sie bringt Experten und Visionäre aus der Geospatial-Community zusammen und bietet eine Plattform für den Austausch, die Vernetzung und die Zusammenarbeit zwischen internationalen Brands, Branchenführern, Verbänden und Startups. Ziel ist es, die Potenziale von Geoinformationstechnologien auszuschöpfen und gemeinsam an der Bewältigung globaler Herausforderungen zu arbeiten.



Geoinformationen spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung moderner Städte, nachhaltiger Landwirtschaft und effizientem Umweltmanagement. Die INTERGEO 2024 präsentiert eine Vielzahl von Technologien und Anwendungen, die verdeutlichen, dass Geodatendaten und ihre Tools nicht nur in der Navigation und Kartierung wichtig sind, sondern auch innovative Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die städtische Expansion und das Ressourcenmanagement bieten.

Die INTERGEO 2024 präsentiert Geoinformationstechnologien, die Innovationen in verschiedenen Bereichen vorantreiben. Neben den Kernbereichen umfasst die Expo und Konferenz ein breites Themenspektrum, darunter BIM, Erdbeobachtung, Digitale Zwillinge, maritime Lösungen und aktuelle Entwicklungen im Drohnenmarkt.

Die INTERGEO 2024 bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch von Innovationen und Lösungen in der Geospatial-Branche, die für eine Vielzahl von Industrien von großer Bedeutung sind.

Auf der INTERGEO werden innovative Technologien wie hochpräzise Lidar-Systeme für Drohnen und Mehrband-Luftkamerasysteme mit Thermografie-Fähigkeiten vorgestellt, die einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Geoinformationsbranche leisten.

Die INTERGEO 2024 strebt danach, die führende internationale Veranstaltung im Bereich der Erdbeobachtung zu sein. Sie betont die immense Bedeutung der Erdbeobachtung für verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise Klimaforschung, Urbanisierungsprozesse und Landwirtschaft. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung von Erdbeobachtungsdaten zur Unterstützung nachhaltiger Entwicklungen und zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel. Angesichts von extremen Wetterereignissen, dem Verlust der Biodiversität und dem Druck der Urbanisierung sind diese Daten für effiziente Anpassungs- und Minderungsstrategien unerlässlich.

Auf der INTERGEO 2024 werden innovative Erdbeobachtungstechnologien präsentiert, die eine entscheidende Rolle beim Verständnis und der Überwachung von Klimaphänomenen spielen. Mithilfe hochauflösender Satellitenbilder und fortschrittlicher Analysemethoden können Veränderungen in Ökosystemen, Meeresniveaus und Gletscherschmelzen präzise dokumentiert und analysiert werden. Diese Informationen sind unverzichtbar, um Klimaanpassungsstrategien zu entwickeln und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die INTERGEO Conference wird eine Vielzahl von Sessions zu relevanten Themen wie „Earth Observation for Managing the Green Transition“ und „Von Klimawandel zu Klimaanpassung – Konsequenzen und Maßnahmen“ anbieten. Diese Sessions werden die entscheidende Rolle der Erdbeobachtung in der modernen Gesellschaft hervorheben und die aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Erdbeobachtung adressieren. Eine Keynote-Rede zum Thema „Earth Observation for our World in Change“ wird zusätzlich die aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Erdbeobachtung ansprechen.

Mit dem Fortschreiten der Technologie und der steigenden Verfügbarkeit von Erdbeobachtungsdaten wird ihre Bedeutung in der kommerziellen Landschaft immer größer. Dies eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und trägt zur Lösung globaler Herausforderungen bei.

Strategische Partnerschaften fördern die Weiterentwicklung der Erdbeobachtungstechnologie

Durch strategische Partnerschaften mit renommierten Organisationen wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstreicht der INTERGEO-Veranstalter DVW e.V. die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Erdbeobachtung. Diese Kooperationen dienen dazu, die Grenzen der Technologie zu erweitern und neue Anwendungen zu entwickeln, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.

Die INTERGEO in Stuttgart wird im September 2024 zum Treffpunkt für rund 17.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt. In den Hallen der Messe entsteht ein lebendiges Mosaik der Geoinnovation, in dem die internationale Gemeinschaft der Geospatial-Experten zusammenkommt, um Ideen auszutauschen und die Welt von morgen mitzugestalten.

Die INTERGEO 2024 ist eine internationale Veranstaltung, die eine globale Gemeinschaft zusammenbringt und zeigt, wie der Austausch auf globaler Ebene zu lokalen Veränderungen führen kann. Sie präsentiert verschiedene Beispiele, wie internationale Best Practices in der urbanen Planung inspirieren oder Klimaschutzprojekte, die auf weltweiten Daten basieren. Diese Veranstaltung verdeutlicht, dass die Lösungen für lokale Fragen oft im Rahmen des globalen Dialogs gefunden werden.

Die INTERGEO ermöglicht es den Teilnehmern, einen einzigartigen Blick in die Zukunft der Geoinformation und Erdbeobachtung zu werfen und somit die Grundlagen für kommende Entwicklungen zu legen. Sie bietet der globalen Community die Möglichkeit, Teil einer Bewegung zu werden, die durch Innovation, Technologie und den Austausch von Wissen eine nachhaltige Zukunft gestaltet.

Die INTERGEO EXPO und CONFERENCE ist eine international anerkannte Veranstaltung, die sich auf Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement konzentriert. Sie bietet eine einzigartige Plattform, um aktuelle Themen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Industrie zu diskutieren. Die INTERGEO findet jedes Jahr an verschiedenen Standorten in Deutschland statt und ermöglicht den Austausch von Wissen und Innovationen. Im Jahr 2024 wird sie in Stuttgart stattfinden, gefolgt von Frankfurt am Main im Jahr 2025.

Die INTERGEO ist eine jährliche Veranstaltung, die vom DVW organisiert und von der HINTE Expo & Conference GmbH durchgeführt wird. Der DVW ist der größte Berufsverband der Vermessungsingenieure in Deutschland und setzt sich für die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Praxis in den Bereichen Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement ein.