Bluhm Weber präsentiert automatisierte Lösungen für lückenlose Rückverfolgbarkeit

Bluhm Weber, der führende Kennzeichnungsspezialist, präsentiert auf der Intertool 2024 in Wels seine aktuellen Codier- und Etikettiersysteme. Die Messe, die vom 23.04.2024 bis zum 26.04.2024 stattfindet, ist Österreichs Fachmesse für die Fertigungstechnik. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Kennzeichnungslösungen von Bluhm Weber am Messestand in Halle 20, Stand 0823 kennenzulernen und zu entdecken.



Automatisierte Kennzeichnungssysteme für lückenlose Rückverfolgbarkeit und hohe Qualitätsstandards

Die automatisierten Lösungen, die im Mittelpunkt der Präsentation stehen, ermöglichen eine zuverlässige Beschriftung von Metallen und anderen Materialien entlang des Produktionsprozesses. Sie tragen zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit von Bauteilen und Produkten bei und gewährleisten hohe Qualitätsstandards. Durch ihre vollautomatische und eigenkontrollierte Funktionalität beschleunigen sie nicht nur die Produktionsprozesse, sondern fördern auch die Digitalisierung und Automatisierung in der industriellen Praxis. Darüber hinaus sind diese leistungsstarken Systeme speziell für raue Produktionsbedingungen wie Hitze, Kälte und Feuchtigkeit ausgelegt und können Werkzeugmaschinen, Präzisionswerkzeuge, Bauteile und Typenschilder markieren.

Vielseitige Kennzeichnungsmethoden für komplexe Anforderungen in der Fertigungstechnik

Die Anforderungen an die Kennzeichnungstechnik in der Fertigungstechnik nehmen stetig zu. Bluhm Weber bietet auf der Intertool eine breite Auswahl an Kennzeichnungsmethoden an, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Von Lasergravur für abriebfeste Codierungen auf Metall bis hin zu industriellen Tintenstrahldruckern für variable Druckinhalte auf nahezu allen Untergründen. Diese vielseitigen Lösungen ermöglichen eine präzise und zuverlässige Kennzeichnung in der Fertigungstechnik.

Die Lasergravur ist eine effektive Methode zur dauerhaften Kennzeichnung von Metall und anderen Oberflächen. Durch die Abriebfestigkeit ist eine langfristige Lesbarkeit der Codierung gewährleistet. Im Gegensatz zu anderen Verfahren entstehen bei der Lasertechnik keine Verbrauchsmaterialien, was sowohl Kosten- als auch Ressourceneinsparungen ermöglicht.

Industrielle Tintenstrahldrucker sind eine beliebte Wahl für die Kennzeichnung von wechselnden Druckinhalten wie Seriennummern und Produktionsdaten. Mit ihrer Fähigkeit, auf nahezu allen Untergründen zu drucken, bieten sie eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen. Die Verwendung von speziellen schnell trocknenden Spezialtinten gewährleistet eine optimale Haftung der Drucke, selbst in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Etikettiersysteme sind eine effiziente Lösung für die automatisierte Kennzeichnung in der Fertigungsindustrie. Mit Hilfe von Barcode-Etiketten können Produkte schnell und präzise identifiziert werden, was die Automatisierung in der Produktion unterstützt. Typenschilder ermöglichen eine eindeutige Zuordnung von Geräten und erleichtern so die Nachverfolgbarkeit. Darüber hinaus stellen Gefahrgutetiketten sicherheitsrelevante Informationen dar, um ein sicheres Handling von Gefahrgütern zu gewährleisten.

Präzise Kennzeichnung von Typenschildern und Gehäusen mit dem Lightworx Faserlaser

Der Lightworx Faserlaser, der auf der Intertool präsentiert wird, ist ein herausragendes Highlight. Dank seiner Kombination mit einer professionellen Arbeitsstation ermöglicht er eine äußerst präzise Kennzeichnung von Typenschildern, Gehäusen und Werkzeugen. Die Markierungen sind dauerhaft, gestochen scharf und absolut fälschungssicher. Für die Kennzeichnung von zylindrischen Produkten steht sogar eine optionale Drehachse zur Verfügung, die eine noch vielseitigere Anwendung ermöglicht.

Besuchen Sie uns auf der Intertool 2024 in Wels!

Besuchen Sie das Team der Bluhm Weber Gruppe auf der Intertool 2024 und tauschen Sie sich auf dem Messestand in Halle 20, Stand 0823 mit ihnen aus. Dort können Sie die Produkt-Highlights entdecken, darunter die Tinten- und Etikettiersysteme sowie den leistungsstarken Lightworx Faserlaser. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und erleben Sie die Vorteile der innovativen Kennzeichnungslösungen von Bluhm Weber für die Fertigungstechnik.

Innovative Kennzeichnungssysteme für lückenlose Rückverfolgbarkeit und hohe Qualitätsstandards

Die innovativen Kennzeichnungssysteme von Bluhm Weber sind ein großer Fortschritt für die Fertigungstechnik. Sie bieten zahlreiche Vorteile, wie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Bauteilen und Produkten, die Sicherung hoher Qualitätsstandards und die Beschleunigung der Produktionsprozesse. Zusätzlich fördern sie die Digitalisierung und Automatisierung in der industriellen Praxis. Ein weiterer großer Vorteil ist ihre spezielle Auslegung, die es ermöglicht, die Systeme auch unter extremen Bedingungen einzusetzen.

Die verschiedenen Kennzeichnungsmethoden wie Lasergravur, Tintenstrahldruck und Etikettierung bieten eine breite Palette an Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle in der Fertigungstechnik. Mit dem Lightworx Faserlaser steht eine besonders beeindruckende Technologie zur Verfügung, die eine äußerst präzise und fälschungssichere Kennzeichnung ermöglicht. Besuchen Sie Bluhm Weber auf der Intertool 2024, um die zahlreichen Vorteile dieser innovativen Kennzeichnungslösungen zu entdecken und sich persönlich von deren Leistungsfähigkeit zu überzeugen.