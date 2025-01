Mayr-Melnhof Holz Gruppe eröffnet hochmodernes Hochregallager in Leoben

Die Mayr-Melnhof Holz Gruppe hat in Leoben ein hochmodernes Hochregallager in Betrieb genommen, das durch seine hohe Automatisierung und effiziente Anlagenlösungen einen neuen Standard für die Holzlogistik setzt. Mit diesem Großprojekt setzt das österreichische Traditionsunternehmen fortschrittliche Lösungen um, um seine Werke auszubauen und zu modernisieren. Als Generalunternehmer hat HÖRMANN Intralogistics dieses beeindruckende Projekt umgesetzt, das nicht nur effizient, sondern auch zukunftsweisend ist.



Hochmodernes Hochregallager setzt neuen Standard in der Holzlogistik

Das neu errichtete Hochregallager in Leoben ist ein essenzieller Bestandteil eines fortschrittlichen Intralogistik-Systems, das sowohl die automatische Handhabung von Holzpaketen als auch die sequenzbasierte Verladung von LKW beinhaltet. Mithilfe moderner Fördertechnik werden die Holzpakete effizient vom Sortier- und Hobelwerk zum Hochregallager transportiert, wo sie entweder zwischengelagert oder zur Weiterverarbeitung ausgelagert werden. Für die LKW-Verladung werden die Schnittholzpakete entsprechend der Route zusammengestellt, verpackt und gestapelt. Diese innovative Lösung ermöglicht einen flexiblen und schonenden Materialfluss, der die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erheblich steigert.

Effiziente Intralogistik durch Warehouse Management System HiLIS von HÖRMANN Intralogistics

Die Lagerverwaltung, Anlagensteuerung und Anlagenvisualisierung werden durch das bewährte Warehouse Management System (WMS) HiLIS von HÖRMANN Intralogistics nahtlos in die bestehenden Abläufe integriert. HiLIS empfängt kontinuierlich Aus- und Einlagerungsaufträge für die zu verladenden Artikel und gewährleistet eine effiziente Steuerung der Intralogistik. Durch den Einsatz intelligenter Intralogistik-Strategien werden die Holzpakete präzise nach Sequenz und Tour ausgelagert und optimal für die LKW-Verladung vorbereitet. HiLIS trägt somit maßgeblich zur Steigerung der Effizienz und Produktivität bei.

Innovative Modulband-Fördertechnik: Sicherer und materialschonender Transport von Holzpaketen

Die innovative Modulband-Fördertechnik von HÖRMANN Intralogistics ermöglicht den sicheren und materialschonenden Transport von Holzpaketen. Durch den Einsatz von hochwertigem, schmierölfreiem Kunststoff und integrierten Transportrollen wird eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleistet. Die Technologie ermöglicht den Transport sowohl von Paketen mit Unterleghölzern als auch von Paketen ohne Unterleghölzer, was eine flexible Anwendung ermöglicht.

Neues Hochregallager in Leoben setzt Standard für Holzlogistik

Das neue Hochregallager von HÖRMANN Intralogistics in Leoben für Mayr-Melnhof Holz ist eine wegweisende Lösung für die Holzlogistik. Durch den Einsatz modernster Technologien und effizienter Anlagen hat HÖRMANN Intralogistics ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt, das die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens deutlich steigert. Die enge Zusammenarbeit zwischen HÖRMANN Intralogistics und Mayr-Melnhof Holz hat zu nachhaltigen Verbesserungen geführt und eröffnet der Holzindustrie neue Möglichkeiten.

HÖRMANN Intralogistics setzt neuen Standard für Holzlogistik mit beeindruckendem Projekt

Das Projekt von HÖRMANN Intralogistics für Mayr-Melnhof Holz in Leoben ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie die Intralogistik im Zeitalter des Internet of Things neue Möglichkeiten und Chancen bietet. Durch den Einsatz von hochautomatisierten Anlagenlösungen und intelligenten Intralogistik-Strategien konnte das Unternehmen nachhaltige Verbesserungen in seinen Prozessen erzielen und seine Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit steigern. Mit diesem Projekt hat HÖRMANN Intralogistics einen neuen Standard für die Holzlogistik gesetzt und wird auch in Zukunft weitere innovative Projekte verfolgen.