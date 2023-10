Rekordjahr: Bayerns Verarbeitendes Gewerbe investiert 14,1 Milliarden Euro

Die bayerischen Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes haben im Jahr 2022 ihre Investitionen auf insgesamt 14,1 Milliarden Euro gesteigert, was einem Anstieg von 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der größte Teil dieser Investitionen, nämlich 12,2 Milliarden Euro oder 86,5 Prozent, wurde in Ausrüstungsgüter investiert. Besonders bemerkenswert ist der hohe Anteil der Fahrzeugbranche, die mit 32,4 Prozent den größten Beitrag zu den Investitionen leistet.



Hohe Investitionen: Verarbeitendes Gewerbe in Bayern auf Wachstumskurs

Im Jahr 2022 verzeichnet das Verarbeitende Gewerbe in Bayern eine erhebliche Steigerung des Investitionsvolumens auf insgesamt 14,1 Milliarden Euro, einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Dies zeigt eine positive Entwicklung und deutet auf eine Stärkung der Wirtschaft hin.

Die Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe in Bayern sind im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Mit einer Zunahme von knapp 1,3 Milliarden Euro und einer Steigerungsrate von 9,9 Prozent zeigt sich eine beachtliche Entwicklung. Diese Steigerung ist wesentlich höher als im Vorjahr, wo sie nur bei 1,6 Prozent lag.

Steigende Investitionen in Ausrüstungsgüter im Verarbeitenden Gewerbe Bayerns

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Investitionsvolumen im Berichtszeitraum um 9,6 Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro. Dabei werden hauptsächlich Ausrüstungsgüter wie Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung finanziert.

Der Großteil der Investitionen, nämlich 86,5 Prozent, entfällt auf den Sektor der Ausrüstungsgüter. Zusätzlich verzeichnet der Immobilienbereich im Jahr 2022 eine erhöhte Investitionstätigkeit. Die Investitionen bei bebauten Grundstücken und Bauten haben sich um 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht, während bei Grundstücken ohne Bauten eine Steigerung von 7,4 Prozent verzeichnet wurde.

Hohe Investitionen in Fahrzeugbranche stärken bayerische Wirtschaft

Die Fahrzeugbranche in Bayern hat auch im Jahr 2022 ihre Position als investitionsstärkster Wirtschaftszweig behauptet. Mit einem Anteil von 32,4 Prozent am gesamten bayerischen Investitionsvolumen spielt sie eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft des Bundeslandes. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in diesem Sektor Investitionen in Höhe von knapp 4,6 Milliarden Euro getätigt, was einer Steigerung von 8,6 Prozent entspricht. Diese Investitionen tragen zur Stärkung der Automobilindustrie bei und haben positive Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in Bayern.

Der Maschinenbau in Bayern nimmt mit einem Anteil von 10,1 Prozent an den Gesamtinvestitionen im Jahr 2022 eine bedeutende Position ein. Dabei wurden investitionsstarke 1,4 Milliarden Euro in diesen Sektor investiert, was einer Steigerung von 21,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Herstellung von chemischen Erzeugnissen folgt mit einem Anteil von 7,7 Prozent und einer Investitionssumme von 1,1 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 13,5 Prozent entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die wirtschaftliche Bedeutung dieser Branchen in Bayern.

Investitionen im bayerischen Verarbeitenden Gewerbe steigen deutlich an

Die gestiegene Investitionstätigkeit im bayerischen Verarbeitenden Gewerbe signalisiert eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil an Investitionen in Ausrüstungsgüter, da diese dazu beitragen, die Unternehmen zu modernisieren und ihre Effizienz zu steigern.

Die Tatsache, dass die Fahrzeugbranche in Bayern der investitionsstärkste Wirtschaftszweig ist, verdeutlicht die fortwährende Bedeutung Bayerns in der Automobilindustrie. Diese Investitionen haben nicht nur positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern tragen auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei und sichern die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Unternehmen.