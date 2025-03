Murrelektronik präsentiert neue Ergänzungen für sein IO-Link-Installationssystem

Murrelektronik hat auf die steigende Nachfrage nach IO-Link reagiert und stellt auf der LogiMAT wichtige Ergänzungen seines IO-Link-Installationssystems vor. Diese Technologie spielt eine bedeutende Rolle bei der digitalen Transformation der Industrie und wird oft als die Sprache der digitalen Industrie bezeichnet. Murrelektronik bietet ein umfangreiches IO-Link-Portfolio aus einer Hand, das eine einfache Installation und Zukunftssicherheit durch die Standardisierung und Modularität von IO-Link ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen smarte Geräte mit IO-Link-Schnittstelle an, die einfach zu installieren und zu bedienen sind.



Einfacher Einstieg in die Digitalisierung mit IO-Link von Murrelektronik

IO-Link ist eine Technologie, die es ermöglicht, verschiedene Geräte und Komponenten in Maschinen und Anlagen einfach und zuverlässig miteinander zu verbinden. Durch die standardisierte Plug & Play-Installation können neue Maschinen schnell in Betrieb genommen und bestehende Anlagen nachgerüstet werden. Murrelektronik bietet mit seinem umfangreichen IO-Link-Portfolio eine Komplettlösung für die Digitalisierung von Maschinen und Anlagen. Von der Steuerung über die Sensoren bis hin zur Cloud-Anbindung bietet Murrelektronik alles aus einer Hand.

Einfache Installation und vielfältige Funktionen: Intelligente IO-Link-Geräte von Murrelektronik

Das Produktportfolio von Murrelektronik umfasst eine breite Palette an intelligenten Geräten mit IO-Link-Schnittstelle, die sich durch ihre einfache Installation und Inbetriebnahme auszeichnen. Neben herkömmlichen Tastern und Signalleuchten bietet das Unternehmen auch die Modlight60 Pro, eine hochmoderne Signalsäule mit zahlreichen innovativen Funktionen. Dank ihrer 20 RGB-LED-Scheiben, einstellbaren Farben und verschiedenen Lichtmustern ermöglicht die Modlight60 Pro eine flexible und auffällige Signalisierung. Zudem ist die Signalsäule staub- und spritzwassergeschützt und somit ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Mit variabel einstellbarer Helligkeit und verschiedenen Betriebsmodi erfüllt die Modlight60 Pro die unterschiedlichsten Anforderungen an die Signalisierung mit nur einer Signalsäule.

Murrelektronik erweitert Angebot: IO-Link I/O-Module mit NPN-Schaltung

Das IO-Link-System von Murrelektronik erfreut sich weltweit großer Beliebtheit aufgrund seiner fortschrittlichen Funktionen und der kontinuierlichen Erweiterung des Produktangebots. Eine neue Ergänzung sind die IO-Link I/O-Module, die in asiatischen Märkten weit verbreitet sind und nun auch mit externer Einspeisung über M12-L-Stecker bis Performance Level d eingesetzt werden können. Dies ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Maschinensicherheit. Murrelektronik investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung seines IO-Link-Angebots, um seinen Kunden stets innovative Lösungen für die digitale Industrie zu bieten.

IO-Link: Die Sprache der digitalen Industrie beherrscht Murrelektronik

IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationssystem, das in der digitalen Industrie weit verbreitet ist. Murrelektronik bietet mit seinem umfangreichen IO-Link-Portfolio eine einfache und zuverlässige Installation. Die smarten Geräte mit IO-Link-Schnittstelle ermöglichen eine problemlose Bedienung und bieten Funktionen zur klaren Signalisierung. Murrelektronik ist ein weltweit gefragter Anbieter von IO-Link-Systemen und erweitert kontinuierlich sein Angebot, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Mit Murrelektronik sind IoT-Enthusiasten bestens gerüstet für die digitale Zukunft der Industrie.