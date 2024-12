Lithium-Primärzellen von Jauch: Platzsparend, aber energiereich

Die Lithium-Primärzellen von Jauch sind nach den anspruchsvollen Standards UN38.3 und UL zertifiziert. Mit ihrer hohen Energiedichte und trotz kompakter Größe beeindruckenden Energiespeicherung sind sie die ideale Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platz und Gewicht, wie zum Beispiel tragbare Geräte. Darüber hinaus zeichnen sich diese Zellen durch eine geringe Selbstentladungsrate aus, was bedeutet, dass sie über Jahre hinweg ohne Kapazitätsverlust gelagert werden können. Daher sind sie perfekt für Notfall- und Backup-Anwendungen geeignet.



Extended Lifespan-Zellen von Jauch: Langlebig und zuverlässig

Die Extended Lifespan-Zellen von Jauch sind speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Stromversorgung von großer Bedeutung sind. Sie eignen sich besonders gut für Situationen, in denen regelmäßiges Aufladen nicht immer praktikabel ist, wie zum Beispiel bei elektrischen Türschließsystemen. Diese Zellen bieten eine langanhaltende Leistung, die über Jahre hinweg erhalten bleibt.

Hohe Kapazität für zuverlässige Industrieanwendungen: Energy Type-Zellen von Jauch

Die Energy Type-Zellen von Jauch bieten eine hohe Kapazität und sind damit optimal für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet, bei denen eine langfristige und wartungsfreie Stromversorgung erforderlich ist. Sensoren und Überwachungssysteme profitieren von der hohen Kapazität dieser Zellen, da sie eine zuverlässige Energiequelle bieten. Besonders hervorzuheben ist die CR2E-Zelle mit einer Kapazität von 1.000 mAh, die eine lang anhaltende und effiziente Stromversorgung gewährleistet.

Hohe Stromeigenschaften: Pulse Type-Zellen von Jauch

Die Pulse Type-Zellen von Jauch zeichnen sich durch ihre besonders hohen Stromeigenschaften aus, insbesondere bei kurzzeitigen, hohen Strömen. Mit einem maximalen Pulsstrom von bis zu 3.000 mA sind sie ideal für Anwendungen geeignet, die kurzfristig hohe Stromimpulse benötigen. Beispiele dafür sind Notfall-Defibrillatoren und „Nurse-Call-Buttons“, bei denen eine zuverlässige Stromversorgung im Notfall lebenswichtig ist.

Zuverlässige Stromversorgung durch kombinierte Batteriezellen von Jauch

Die Produktgruppe Battery von Jauch bietet eine Auswahl an bereits verschalteten Zellen, wie zum Beispiel den bekannten 9V-Block. Dieser wird häufig in der Medizintechnik, im Sicherheitsbereich und in Kommunikationsgeräten verwendet. Tragbare medizinische Geräte, Rauchmelder und Funkgeräte profitieren von der zuverlässigen und langanhaltenden Stromversorgung dieser Batterien.

Vielseitige Lithium-Primärzellen: Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Die Lithium-Primärzellen von Jauch bieten eine breite Palette an Eigenschaften für verschiedene Anforderungen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und Kapazität aus und liefern zuverlässige Stromversorgung auch bei hohen Stromimpulsen. Durch ihre kompakten Größen und geringe Selbstentladungsrate sind sie ideal für medizinische Geräte, Sicherheitssysteme und Kommunikationsgeräte.