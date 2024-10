JCREW/DRAKE 2.0: Verbesserte Signalverarbeitung und erweiterte Funktionen

Das JCREW/DRAKE 2.0 System von Northrop Grumman bietet einen umfassenden Schutz für Kriegsführer zu Wasser, zu Land und in Bewegung. Mit verbesserten Signalverarbeitungsfunktionen und erweiterten Möglichkeiten bietet es eine benutzerfreundliche Schnittstelle. Es kann unabhängig oder in Verbindung mit anderen Befehls- und Kontrollsystemen eingesetzt werden, um einen Mehrschicht-Schutz und einen technologischen Vorteil zu bieten. Dieses System ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Schlachtfeldstrategie und dient dem Schutz unserer Kriegsführer und dem Erhalt des strategischen Vorteils.



US Navy beauftragt Northrop Grumman mit Produktion von JCREW/DRAKE 2.0 Systemen

Der Folgeauftrag der US Navy umfasst die Herstellung und Lieferung der Dismounted und Mounted Systeme des JCREW/DRAKE 2.0 Systems. Dieses System wurde als empfohlene Lösung zur Bekämpfung von improvisierten Sprengvorrichtungen (IED) und unbemannten Luftfahrzeugen (UAS) entwickelt. Es zeichnet sich durch eine verbesserte Signalverarbeitung und einen erweiterten Frequenzbereich aus und bietet eine sofortige Bandbreite sowie eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

JCREW/DRAKE 2.0: 360-Grad-Schutz für Kriegsführer in Bewegung

JCREW/DRAKE 2.0 – Kritische Komponente für den Schlachtfeldschutz

Das JCREW/DRAKE System von Northrop Grumman hat sich als kritische Komponente beim Schutz unserer Kriegsführer und der Aufrechterhaltung des strategischen Vorteils auf dem Schlachtfeld bewährt. Mit seiner offenen und integrierten Architektur unterstützt es schnelle Upgrades und ermöglicht eine flexible Missionsgestaltung, die von Schiff zu Küste reicht. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für schnelle Entscheidungsfindung und einen erfolgreichen Einsatz.

JCREW: TRL 9-System mit Volllastproduktion und internationaler Einsatz

JCREW ist ein hochentwickeltes System zur Bekämpfung improvisierter Sprengvorrichtungen (IED). Als TRL 9-System mit Volllastproduktion und Program of Record des Naval Sea Systems Command hat es im Juli 2023 die volle Einsatzbereitschaft erreicht. Es wird derzeit von der US Navy, der US Air Force, Australien und Neuseeland eingesetzt und hat sich als äußerst effektive Gegen-IED-Fähigkeit bewährt.

Die Gegen-UAS-Fähigkeit des Systems, bekannt als DRAKE, wurde im Mai 2023 in die Liste der empfohlenen C-sUAS-Erkennungs- und Bekämpfungssysteme des Joint Counter-small Unmanned Aircraft Systems (C-sUAS) Office der Armee aufgenommen. Seit April 2024 ist DRAKE ein eigenes Programm des Marine Program Executive Office Unmanned and Small Combatants, Expeditionary Missions Program Office.

Northrop Grumman verbessert elektronische Gegenmaßnahmen mit JCREW/DRAKE 2.0

