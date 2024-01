Jedox erhält prestigeträchtige Auszeichnung im Gartner Magic Quadrant

Jedox, ein Portfoliounternehmen der eCAPITAL AG, hat in der letzten Woche die begehrte Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware erhalten. Diese Anerkennung bestätigt die Fähigkeit von Jedox, seine Visionen erfolgreich umzusetzen und sich gegenüber seinen Konkurrenten erfolgreich am Markt zu positionieren.



Jedox erhält prestigeträchtige Auszeichnung für Finanzplanungssoftware

Florian Winterstein, CEO von Jedox, sieht die Auszeichnung als Anerkennung für die bisherige Arbeit und als Ansporn für zukünftige Innovationen. In einem Blog-Beitrag betont er die Bedeutung der Auszeichnung für das Unternehmen und das Verpflichtung, weiterhin exzellente Lösungen anzubieten.

eCAPITAL: Deutscher VC-Investor für Deep-Tech-Unternehmen mit großem Fonds

eCAPITAL ist ein deutsches Venture Capital-Unternehmen, das sich auf die Finanzierung von Deep-Tech-Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase spezialisiert hat. Mit einem Fonds von über 340 Millionen Euro investiert eCAPITAL in verschiedene Branchen wie Nachhaltigkeit, Unternehmenssoftware, Cybersicherheit, IoT und neue Materialien. Neben finanzieller Unterstützung bietet eCAPITAL seinen Portfoliounternehmen auch strategische Beratung und Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Fachleuten.

eCAPITAL: Erfolgreicher Leadinvestor für vielversprechende Technologieunternehmen

eCAPITAL hat als Leadinvestor bei namhaften Deep-Tech-Unternehmen wie sonnen, Novaled und Jedox einen erfolgreichen Track Record vorzuweisen. Durch den Verkauf dieser Unternehmen an internationale Strategen und Investoren wurde deutlich, dass eCAPITAL über das notwendige Know-how und Engagement verfügt, vielversprechende Technologieunternehmen beim Wachstum und Erfolg zu unterstützen.

Auszeichnung für Jedox: Innovationskraft und Spitzenleistungen in Finanzplanungssoftware

Die Auszeichnung im Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware bestätigt die Innovationskraft und Exzellenz von Jedox. Kunden profitieren von Investitionssicherheit und Spitzenleistungen. Mit eCAPITAL als starkem Partner kann Jedox seine Visionen erfolgreich verwirklichen und weiterhin wegweisende Lösungen bieten. Die Auszeichnung markiert einen Meilenstein für Jedox und verspricht eine erfolgreiche Zukunft.