Johnson Controls präsentiert den YVAM Zentrifugalkühler für Rechenzentren

Der YVAM Zentrifugalkühler mit Magnetlagertechnologie von Johnson Controls bietet eine innovative Lösung für die Klimatisierung von Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren. Durch seinen Einsatz können Rechenzentren die neuen EU-Richtlinien zur Energieeffizienz und Wassereinsparung einhalten. Der Kühler ermöglicht eine schnelle Skalierung der Rechenzentren, effizientes Arbeiten und minimiert den Ressourcenverbrauch. Mit der Ergänzung der York Baureihe erweitert Johnson Controls sein umfangreiches Portfolio an Lösungen für intelligente Gebäude.



Effiziente Klimatisierung: York YVAM Zentrifugalkühler mit niedrigem Stromverbrauch

Der York YVAM Zentrifugalkühler zeichnet sich durch seine hohe Energieeffizienz aus, da er jährlich 40% weniger Strom verbraucht als vergleichbare Kühllösungen. Trotzdem bietet er die gleiche Kühlkapazität und ermöglicht eine volle Flexibilität bei der Nutzung dank seiner umfassendsten Betriebsrange. Mit einem Einsatzbereich von -29 °C bis 55 °C bei Kaltwassertemperaturen von 15 °C bis 30 °C ist er für alle Umgebungstemperaturen geeignet und kann unabhängig von der vorhandenen Kühlinfrastruktur genutzt werden.

YVAM Zentrifugalkühler: Innovative Technologie für effiziente Klimatisierung

Der YVAM Zentrifugalkühler von Johnson Controls zeichnet sich durch den Einsatz führender Technologien aus und bietet zahlreiche Vorteile. Mit seiner Wasserfreiheit vor Ort und der Verwendung eines umweltfreundlichen Kältemittels minimiert er den Wasserverbrauch und das Treibhauspotenzial. Die Magnetlagertechnologie, drehzahlvariable Antriebe und eine aktive Front-End-Technik sorgen für maximale Effizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenverdichtern ist der Kühler sehr leise mit einer Geräuschentwicklung von nur 65 dBA. Die schmiermittelfreie Konstruktion reduziert den Wartungsaufwand erheblich und ermöglicht einen schnellen Neustart innerhalb von drei Minuten.

Johnson Controls präsentiert den revolutionären YVAM Zentrifugalkühler für Rechenzentren

Der YVAM Zentrifugalkühler von Johnson Controls stellt eine bahnbrechende Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren in Europa dar. Mit seinem innovativen Design und seiner herausragenden Effizienz setzt er neue Maßstäbe in der Branche und erfüllt die steigenden Anforderungen an die Kühlung von Rechenzentren. Todd Grabowski, President of Data Centre bei Johnson Controls, hebt die Bedeutung des YVAM Kühlers für die schnell wachsende KI- und Cloud-Computing-Branche hervor.

Vielfältiges Portfolio für Rechenzentren bietet Johnson Controls

Johnson Controls ist ein führender Anbieter von Lösungen für Rechenzentren und bietet eine breite Palette an Kältemaschinen und Lüftungsanlagen, die speziell auf die Bedürfnisse von Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Brandschutz, Gebäudeautomation und digitale vernetzte Services, um eine umfassende und effiziente Infrastruktur für Rechenzentren zu gewährleisten.

Effiziente Klimatisierung von Rechenzentren: Der YVAM Zentrifugalkühler von Johnson Controls

