Kabellose Flüssigkeitsüberwachung mit integriertem Smart-Home-System

Der Flüssigkeitsmelder AFA 11 kann dank seiner EnOcean(R)-Ready-Funktion problemlos in das AFRISO Smart Home oder andere Smart-Home-Systeme integriert werden. Dadurch wird eine kabellose Überwachung ermöglicht, bei der Nutzer mittels Push-Meldungen auf dem Smartphone rechtzeitig über Flüssigkeitsansammlungen informiert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion, auch wenn Nutzer unterwegs sind.



Flüssigkeitsmelder AFA 11: Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Schadensvermeidung

Der Flüssigkeitsmelder AFA 11 bietet zahlreiche Anwendungsbereiche. Er kann in verschiedenen Räumen wie Lagerräumen, Domschächten, Auffangräumen oder dem Brennerraum installiert werden, um ausgelaufene Flüssigkeiten frühzeitig zu erkennen. Dadurch können Schäden durch Undichtigkeiten, Rückstau oder Überflutungen vermieden werden. Das Gerät ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie Heizöl, Dieselkraftstoff, Schmieröle, Wasser und mehr. Es erfüllt die Anforderungen der Leckanzeigesystem-Klasse III nach EN 13160-1/-4 sowie der Arbeitsblätter DWA-A 791 und DWA-A 779.

Optische und akustische Warnungen bei Flüssigkeitsansammlung ermöglichen schnelles Handeln

Der Flüssigkeitsmelder AFA 11 warnt Nutzer zuverlässig vor Flüssigkeitsansammlungen durch optische und akustische Signale. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion und die Ergreifung entsprechender Maßnahmen. Zusätzlich können externe Signalgeber wie Hupen oder Warnleuchten angeschlossen oder die Gebäudeleittechnik verwendet werden. Auch bei einem Netzausfall bleibt der Alarmton dank einer optionalen 9-V-Batterie aktiv.

Umfassende Lösung für die automatische Erkennung von Flüssigkeitsansammlungen

