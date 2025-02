Vielfältige Antriebskonzepte für Baukompressoren auf der bauma

Kaeser Kompressoren präsentiert auf der bauma in München eine breite Palette an innovativen Ausstellungsstücken für den globalen Markt. Neben neuen Modellen und ergänzender Ausrüstung wird auch eine Studie zu einem batteriebetriebenen Baukompressor vorgestellt, die einen Blick in die Zukunft der Baukompressoren ermöglicht. Diese vielfältigen Neuerungen zeigen das Engagement von Kaeser für kontinuierliche Innovation und die Entwicklung nachhaltiger Lösungen in der Drucklufttechnologie.



Vielfältige Antriebskonzepte für Baukompressoren: Elektro, Benzin, Diesel

Die Kompressoren der Mobilair-Baureihen zeichnen sich durch ihre vielfältigen Antriebskonzepte aus. Egal ob Elektromotor, Benzinmotor oder abgasarmer Dieselmotor – es gibt für jeden Bedarf die passende Lösung. Vom handlichen M10E mit Elektromotor und einer Liefermenge von knapp 1 m³ Druckluft bis hin zum leistungsstarken ölfreien Industriekompressor mit 447 kW und einer beeindruckenden Leistung von über 45 m³/min Druckluft, lässt sich mit den Kompressoren der Mobilair-Baureihen jedes Projekt effizient und zuverlässig realisieren.

Neuheit M50E SFC: Effizienter Betrieb an externen Energiespeichern

Die Neuheit M50E SFC mit Elektromotor sticht besonders hervor, da sie dank eines zukünftig lieferbaren Frequenzumrichters einen niedrigen Anlaufstrom aufweist. Dadurch kann der Kompressor effizient an externen Energiespeichern oder schwachen Stromnetzen betrieben werden. Zusätzlich ermöglicht die flexible Betriebsdruckeinstellung von 6 bis 11 bar eine Vielzahl von Anwendungen in der 5 m³ Klasse, wie Trockeneisstrahlen oder den Antrieb von Bauhämmern.

Produktneuheit: M81 – Dieselkompressor mit flexibler Anwendung

Der M81 ist ein Dieselkompressor der M81-Baureihe von Kaeser Kompressoren. Mit einem Hatz-Motor und einem Fassungsvermögen von 8 m³ gehört er zu den leistungsstarken Modellen dieser Klasse. Der Kompressor zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus, da er einen Betriebsdruck von 6 bis 14 bar ermöglicht. Zudem überzeugt er mit einer benutzerfreundlichen Bedienung und einem wartungsfreundlichen Aufbau, was eine einfache Handhabung und Wartung gewährleistet.

Innovative Optionen für mobile Baukompressoren auf der Messe

Auf der Messe werden verschiedene neue Optionen präsentiert, um die mobilen Baukompressoren auszurüsten. Eine davon ist die innovative Lösung zur Druckluftaufbereitung für die kompakten Modelle M13 und M17. Dadurch wird eine optimale Luftqualität gewährleistet. Eine weitere Option ist die Generatorfunktion für den M44PE, der sowohl Druckluft als auch Strom liefern kann. Zudem wird ein massives US-Fahrwerk für den leistungsstärksten öleingespritzten Kompressor der Mobilair-Serie, den M480, vorgestellt. Dieses sorgt für eine stabile und sichere Mobilität des Kompressors.

Studie zum batteriebetriebenen Baukompressor M50B zeigt zukunftsfähige Innovation

Eine bahnbrechende Studie präsentiert das M50B Modell eines batteriebetriebenen Baukompressors und bietet einen vielversprechenden Ausblick in eine mögliche strom- und brennstoffunabhängige Zukunft. Mit diesem Konzeptfahrzeug möchte Kaeser Kompressoren das Interesse der Branche an dieser Lösung ermitteln und wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Maschine gewinnen. Diese innovative Technologie verdeutlicht das Engagement von Kaeser für nachhaltige und zukunftssichere Lösungen in der Drucklufttechnologie. Besuchen Sie die bauma in München, um dieses wegweisende Konzeptfahrzeug selbst zu erleben.

Bauma München: Kaeser Kompressoren präsentiert neueste Innovationen und Ausstellungsstücke

Die bauma in München ist die perfekte Gelegenheit, um die neuesten Innovationen von Kaeser Kompressoren zu entdecken. Besucher haben die Möglichkeit, die Ausstellungsstücke am Stammplatz im Freigelände FM708/11, FM708/09, FM808/5 zu bewundern. Ein besonderes Highlight ist der Kaeser-Mobilair-Turm, der aufzeigt, wohin die Zukunft der Kompressoren führt.

Innovationen der Baukompressoren auf der bauma in München

Die Präsentation von Kaeser Kompressoren auf der bauma in München ist eine einzigartige Gelegenheit, einen tiefen Einblick in die Zukunft der Baukompressoren zu erhalten. Mit einer breiten Palette von Antriebskonzepten, neuen Produktneuheiten und innovativen Optionen werden die Bedürfnisse von Maschinenenthusiasten auf der ganzen Welt erfüllt. Besonders bemerkenswert ist die Studie zum batteriebetriebenen Baukompressor, die das Engagement von Kaeser für umweltfreundliche und zukunftssichere Lösungen in der Drucklufttechnologie widerspiegelt. Wir laden Sie herzlich ein, die bauma in München zu besuchen und diese wegweisenden Innovationen selbst zu erleben.