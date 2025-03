Smart Vision AI Kamera: Effektive Unfallvermeidung für Fahrzeuge und Maschinen

Die Smart Vision AI Kamera der AXION AG hat sich im praktischen Einsatz als zuverlässige Lösung zur Unfallvermeidung bewährt. Mit dem KI-basierten Personenerkennungssystem erfasst die DBC-AI20 eigenständig Personen im Gefahrenbereich und warnt die Fahrzeugführer rechtzeitig vor plötzlichen Gefahrensituationen. Die erfolgreiche Prüfung nach GS-BAU-71 bestätigt die Qualität und Zuverlässigkeit des Systems.



Smart Vision AI Kamera erhöht Personensicherheit in Bauwirtschaft und Landwirtschaft

Die AXION Smart Vision DBC-AI20 Kamera bietet eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten, um die Sicherheit von Personen zu erhöhen, die in den Arbeitsbereich von Fahrzeugen und Maschinen gelangen können. In der Bauwirtschaft kann das Kamerasystem auf verschiedenen Maschinen wie Radladern, Baggern, Gradern und Straßenwalzen eingesetzt werden, um Unfälle zu vermeiden. Auf landwirtschaftlichen Betrieben ist es besonders nützlich beim Betrieb von Hofladern, Teleskopladern, Futtermischern und bei der Silageverdichtung. Auch in der Intralogistik am Gabelstapler und anderen Flurförderfahrzeugen warnt die DBC-AI20 Kamera den Fahrer zuverlässig.

Effektive Unfallvermeidung durch KI-basierte Kamera und akustische Warnung

Die Smart Vision AI Kamera der AXION AG ermöglicht es dem Bediener, den relevanten Bereich des Fahrzeugs über einen Monitor am Fahrerplatz zu überwachen. Sobald sich Personen in diesem Bereich befinden, werden sie im Videobild deutlich sichtbar markiert. Zusätzlich warnt ein akustisches Signal den Fahrer. Im Vergleich zu herkömmlichen Kamera-Monitor-Systemen ist die Verwendung der KI-basierten Kamera wesentlich effektiver, insbesondere bei längerer kontinuierlicher Arbeit, wenn die Aufmerksamkeit des Fahrers aufgrund der Routine zeitweise nachlässt.

Das Kamera-Monitor-System erfasst und überwacht die Gefahrenbereiche, die für den Fahrer schwer einsehbar sind, wie die Rangierbereiche hinten und neben dem Fahrzeug. Zusätzlich können auch andere Bereiche um das Fahrzeug, in denen Personen eintreten können, überwacht werden. Dadurch wird die Sicherheit erhöht und Unfälle vermieden.

Die DBC-AI20 Kamera der AXION AG ist dank ihrer robusten Ausführung nach Schutzart IP69K perfekt für den Einsatz unter extremen Witterungs- und Arbeitsbedingungen geeignet. Sie ist staub- und wasserfest und bietet somit eine zuverlässige Leistung auch bei widrigen Umgebungen. Die Kamera erfüllt ihre Funktion akkurat und ausdauernd, sodass sie auch unter schwierigen Bedingungen einen zuverlässigen Beitrag zur Unfallvermeidung leistet.

Bestätigung der Zuverlässigkeit und Qualität des Kamerasystems für Erdbaumaschinen

Die AXION AG Smart Vision AI Kamera hat im praktischen Einsatz ihre hohe Zuverlässigkeit und Qualität unter Beweis gestellt. Insbesondere für den Einsatz an Erdbaumaschinen wurde die Konformität zu relevanten Prüfvorgaben und Normen durch die DGUV bestätigt. Die erfolgreiche Prüfung nach dem Prüfgrundsatz GS-BAU-71 zeigt, dass die DBC-AI20 Kamera in der Lage ist, Personen in typischen Baustellensituationen zu erkennen und den Fahrer vehement zu warnen.

Die DBC-AI20 Kamerasysteme der AXION AG haben ihre Förderfähigkeit durch die BG Bau erlangt, da sie den relevanten Prüfgrundsatz GS-BAU-71 erfüllen. Dies ermöglicht landwirtschaftlichen Betrieben ähnliche Förderungen durch die SVLFG zur Verbesserung der Arbeitssicherheit. Genauere Informationen zu diesen Fördermöglichkeiten finden sich in den Bereichen Arbeitsschutz und Prävention bei den Unfallversicherungsträgern.

Innovative Lösung zur Unfallvermeidung: Smart Vision AI Kamera

Die Smart Vision AI Kamera der AXION AG ist eine fortschrittliche Lösung zur Verbesserung der Unfallsicherheit von Nutzfahrzeugen und fahrenden Maschinen. Durch den Einsatz eines KI-basierten Personenerkennungssystems werden Personen im Gefahrenbereich erfasst und der Fahrer rechtzeitig gewarnt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kamera-Monitor-Systemen bietet die Smart Vision AI Kamera eine effektivere Überwachung und erhöht die Sicherheit der Personen erheblich. Durch die Erfüllung des GS-BAU-71 Prüfgrundsatzes und Fördermöglichkeiten für die Land- und Bauwirtschaft wird die Zuverlässigkeit und Qualität der Smart Vision AI Kamera unterstrichen.