Karrieretag Familienunternehmen: Vielfältige Chancen für junge Talente

Am Freitag, den 8. November 2024, fand der „Karrieretag Familienunternehmen“ auf dem neuen SMS Campus in Mönchengladbach statt. Bei diesem Event trafen 650 talentierte Teilnehmer auf 50 führende Familienunternehmen wie B. Braun, OBI, ROSSMANN und die Vaillant Group. Es wurden über 1.000 Einzelinterviews geführt und es gab zahlreiche Standgespräche und einen intensiven fachlichen Austausch. Die Unternehmen präsentierten über 5.000 verschiedene Stellen.



Karrieretag Familienunternehmen: Vielfältige Karrieremöglichkeiten in Deutschland entdecken

Familienunternehmen sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft, da sie 90 Prozent der Unternehmen ausmachen und 60 Prozent der Arbeitsplätze bieten. Sie zeichnen sich durch ein individuelles Karrierumfeld aus, das von nachhaltigem Wirtschaften, einer positiven Arbeitsatmosphäre und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten geprägt ist. Beim Karrieretag Familienunternehmen konnten sich akkreditierte Kandidaten über diese vielfältigen Karrieremöglichkeiten informieren und wertvolle Kontakte knüpfen. Besonders Talente aus dem MINT-Bereich waren von der innovativen Atmosphäre auf dem Campus und den Exponaten im TECH LAB und an den Ständen beeindruckt.

CEO der SMS group betont Bedeutung von Nachwuchsförderung und Fachkräftegewinnung

Die SMS group betont die Bedeutung der Investition in Nachwuchskräfte und Fachkräftegewinnung. Als Familienunternehmen legt sie großen Wert auf die Förderung ihrer Nachwuchskräfte und sucht bei Einstellungen nach Kandidaten, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Diversität wird als Grundvoraussetzung angesehen, um ein starker Partner für globale Kunden zu sein. Der Karrieretag Familienunternehmen mit dem Leitgedanken „Nachhaltigkeit durch Innovation“ bietet eine gute Möglichkeit, junge Talente für die Mission #turningmetalsgreen zu gewinnen.

Attraktive Anreize und Weiterbildung: Familienunternehmen im Kampf gegen Fachkräftemangel

Familienunternehmen bieten attraktive Anreize, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, die es den Mitarbeitern ermöglichen, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren. Zudem investieren Familienunternehmen stark in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, um ihnen beste Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Beim Karrieretag Familienunternehmen konnten junge Talente diese Vorteile hautnah erleben und sich von der sinnstiftenden und innovativen Arbeit in Familienunternehmen überzeugen. Hier wurden ihnen die Zukunftsperspektiven und Chancen aufgezeigt, die sie bei solchen Unternehmen erwarten können.

Karrieretag Familienunternehmen: Chancen für Nachwuchskräfte auf modernem Campus

Der Karrieretag Familienunternehmen bot dieses Jahr eine beeindruckende Plattform für motivierte Nachwuchskräfte. Auf dem modernen SMS Campus hatten sie die Chance, sich bei spannenden Arbeitgebern über vielversprechende Zukunftschancen zu informieren. Gleichzeitig wurde die Innovationskraft der Familienunternehmen betont und ihre entscheidende Bedeutung als Fundament der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft unterstrichen.

Karrieretag Familienunternehmen: Vielfältige Karrieremöglichkeiten und Kontakte knüpfen

Der Karrieretag Familienunternehmen ist eine ideale Plattform für junge Talente, um einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei führenden Familienunternehmen zu erhalten. Hier haben sie die Möglichkeit, sich über attraktive Anreize wie flexible Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Darüber hinaus bietet der Event eine hervorragende Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich mit den bedeutenden Familienunternehmen, die das Fundament der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft bilden, zu vernetzen. Merken Sie sich schon den nächsten Termin am 6. Juni 2025 bei Bürkert in Ingelfingen vor.